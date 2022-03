SEGA of America y Medal Dash anuncian la carrera virtual temática Sonic the Hedgehog

Sigue el ritmo, mantente en forma con el borrón azul este año y obtén un conjunto de edición limitada de Sonic

SEGA of America, Inc. y Medal Dash han anunciado hoy una nueva asociación para lanzar a los fans de Sonic a la acción en la vida real, con la posibilidad de ganar una edición limitada, con licencia oficial de ‘Sonic the Hedgehog™’ Finisher Swag” en la plataforma de carrera virtual. Los fans de Sonic pueden unirse al borrón azul en cualquier momento y lugar corriendo, caminando o recorriendo una carrera de 5k, 10k o de 13,1 millas a través de la plataforma Medal Dash hasta el 31 de diciembre de 2022. Corre por el barrio, tu sendero favorito o incluso en una cinta de correr: el evento Sonic the Hedgehog™ x Medal Dash se puede completar en un día o dividirse de forma colectiva en varios días.

“Sonic nunca rehúye una carrera y esta era la oportunidad perfecta para poner a prueba la velocidad de los participantes en favor de una causa divertida, de salud y bienestar” ha afirmado Michael Cisneros, gerente de licencias de SEGA of America. “Nos hemos asociado con Medal Dash para que los fans de Sonic formen parte de la acción, a la vez que promovemos el mantenerse en forma y divertirse en las comunidades de todo el país”.

Una vez crucen la línea de meta los fans de Sonic, podrán compartir su logro publicado sus resultados en el grupo de Facebook de Medal Dash, compartiéndolos en Instagram usando la etiqueta #medaldash o subiéndolos a Sonic.MedalDAsh.com. SEGA® y Medal Dash ayudarán incluso a los participantes a celebrarlo con estilo con una medalla de edición limitada de ‘Sonic the Hedgehog™’ pintada a mano, un dorsal de recuerdo y una camiseta técnica que se enviarán gratis a la puerta de su casa. Una parte de la recaudación este evento se destinará a Feeding America, la mayor organización nacional de lucha contra el hambre que ayuda a uno de cada siete estadounidenses al año.

“Siempre buscamos asociarnos con personajes emblemáticos para conseguir que los participantes de nuestros eventos, tanto los nuevos como los que regresan se entusiasmen con ellos y como uno de los velocistas emblemáticos, Sonic resultaba una obviedad. Los participantes de cualquier condición física pueden participar e, incluso, pueden repartir su objetivo de distancia en varios días para permitir la máxima flexibilidad para mantenerse en forma y divertirse en el proceso” ha afirmado Tim Herr, cofundador. “Estos eventos ofrecen una oportunidad de ganar algunos botines de sus marcas favoritas a los aficionados, conectarse con otros fans de Sonic en todo el mundo y unirse a una animada comunidad de más de 125.000 participantes de Medal Dash para animarte en la “línea de meta” virtual, ¡así que todos ganan!”

Los fans pueden entrar en acción e inscribirse en el “Desafío Sonic” de Medal Dash hoy mismo en Sonic.MedalDash.com.