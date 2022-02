Rosalía formará parte de Find Your Line, el álbum con la música oficial de Gran Turismo 7

Sony Interactive Entertainment y Polyphony Digital han anunciado una colaboración con Columbia Records de cara al lanzamiento de un álbum completo titulado Find Your Line – Official Music from Gran Turismo 7. Dentro de esta recopilación de temas destaca la presencia de Bizcochito, una de las canciones de MOTOMAMI, el próximo álbum de la artista española Rosalía.

Find Your Line incluye una colección de temas de diferentes géneros musicales con una selección de artistas y canciones relevantes en todo el mundo que pretenden evocar las emociones del jugador mientras está inmerso en Gran Turismo™7.

Otro de los temas destacados del álbum es Moon Over The Castle, del grupo Bring Me The Horizon. Se trata de una reinterpretación de la icónica pista musical compuesta originalmente por Masahiro Ando para el primer Gran Turismo™. Puedes escucharla acompañando a un Shelby Cobra recorriendo el circuito de Willow Springs a continuación:

– GRAN TURISMO 7 – BSO – MOON OVER THE CASTLE

Estos son los artistas y canciones que componen el álbum Find Your Line:

Fanatix: Vroom feat. Idris Elba, Davido, Koffee, Moelogo, Lil’ TJay Bring Me the Horizon: Moon Over the Castle Major Lazer: I Don’t Care feat. Lous and the Yakuza Nothing But Thieves: Life’s Coming in Slow Kim Dracula: Unstoppable Rosalía : Bizcochito Disciples: Squad feat. GoldLink London Grammar: Baby It’s You (George Fitzgerald Remix) Jawsh 685: Drift

Puedes hacerte con el álbum digital Find Your Line reservando la edición 25 aniversario o la edición Digital Deluxe 25 aniversario de Gran Turismo™7.

Gran Turismo 7 saldrá a la venta el próximo 4 de marzo. Su reserva está disponible en PlayStation Store y en tiendas habituales como Amazon a un precio recomendado de 69,99€ en la versión para PS4™, 79,99€ en la versión para PS5™ y PS4™ y 99,99€ para la Edición 25 Aniversario para PS5™ y PS4™.



Para más información visita el Blog Oficial de PlayStation®España