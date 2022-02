Descubre una experiencia táctica cooperativa innovadora con Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, ya disponible

Hoy, Ubisoft ha anunciado que Rainbow Six Extraction ya está disponible, con juego, guardado y progreso cruzados en Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna, Ubisoft Store, Windows PC, y Epic Games Store.

El juego está disponible desde el lanzamiento en Xbox Game Pass, y los jugadores también podrán disfrutarlo con una suscripción a Ubisoft+ en PC, Stadia y Amazon Luna*.

Rainbow Six Extraction, con un desarrollo liderado por Ubisoft Montreal y con el apoyo de estudios asociados de Ubisoft (en Bucarest, Burdeos y Saguenay), es una experiencia táctica cooperativa online PvE para hasta tres jugadores. El nuevo título está protagonizado por agentes del universo Rainbow Six, que tendrán que enfrentarse, contener y eliminar una letal amenaza alienígena en constante evolución.

La amenaza alienígena de las arqueas supondrá un reto tanto para los jugadores de Rainbow Six Siege como para aquellas personas que busquen un nuevo juego cooperativo PvE. La historia tendrá lugar en cuatro regiones a lo largo y ancho de EE. UU., donde el parásito alienígena ha tomado el control de las zonas de contención, creando en ellas un ecosistema inestable en evolución.

Elige entre 18 agentes de Rainbow Six, que cuentan con equipamiento especializado de REACT, armas, dispositivos y habilidades que tendrán que aprender y dominar. En cada incursión los equipos tomarán una difícil decisión: solicitar una extracción o seguir avanzando para lograr mayores recompensas, corriendo el riesgo de que sus agentes desaparezcan en combate y dejen de estar disponibles temporalmente. Prepárate para embarcarte en misiones desafiantes y emocionantes de gran intensidad, y arriésgalo todo.

La Standard Edition ya está disponible desde 39,99 €; esta versión del juego incluye el contenido poslanzamiento gratuito, un sistema avanzado de progreso de equipamiento y habilidades, cuatro niveles de dificultad ajustables, más de 90 armas y dispositivos, 12 mapas dinámicos, 13 tipos de misión, mutaciones enemigas impredecibles y mucho más. Y eso no es todo, pues Rainbow Six Extraction cuenta con una gran cantidad de contenido poslanzamiento gratuito que cambiará completamente el juego, así como un modo endgame en constante evolución disponible desde el lanzamiento. Por otra parte, la Deluxe Edition, que incluye lo mismo que la Standard y tres packs de bonificación, está disponible desde 49,99 €.

Para garantizar un correcto funcionamiento para todos los jugadores, el programa Buddy Pass de Rainbow Six Extraction estará disponible poco después del lanzamiento. Gracias a este programa, los jugadores de Rainbow Six Extraction podrán invitar a dos personas que no tengan el juego a probarlo en modo cooperativo online desde cualquier plataforma durante 14 días.

Para más información sobre Rainbow Six Extraction, por favor, visita r6extraction.com