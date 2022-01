Ya disponible el making-of de Michelle Jenner interpretando a Aloy en Horizon Forbidden West

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que ya está disponible el making-of de Michelle Jenner, la popular actriz y actriz de doblaje española, en el que interpreta a Aloy, protagonista de Horizon Forbidden West. En esta pieza, además, Michelle Jenner aporta algunos detalles de la historia y hace un breve repaso del presente de Aloy, su personalidad, la actitud que toma ante la nueva amenaza que se le presenta y agradece a la comunidad de PlayStation® España por todo el cariño recibido.

Puedes ver el making-of y las declaraciones de Michelle Jenner haciendo clic aquí.

Esta será la tercera ocasión en la que Michelle Jenner se pone en la piel del icono de PlayStation® después de protagonizar Horizon Zero Dawn y Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds, un trabajo muy elogiado por la crítica profesional que le granjeó varios reconocimientos, como el premio Titanium 2017 a Mejor interpretación en castellano en el Festival Fun & Serious de BIlbao.

Horizon Forbidden West arranca seis meses después de los sucesos de Horizon Zero Dawn. En esta segunda parte, la cazadora de máquinas Aloy viaja al oeste para investigar una misteriosa y mortífera plaga. En estas ignotas tierras, conocerá nuevas y extrañas tribus y combatirá, junto con viejos amigos y nuevos compañeros, contra máquinas más letales si cabe para hallar las respuestas que necesita para salvar la vida en la Tierra.

Horizon Forbidden West, disponible el próximo 18 de febrero, ya está disponible para reserva a en cinco versiones diferentes: Edición Estándar (disponible en PlayStation®Store o en puntos de venta habituales a 79,99€ -versión de PS5- o 69,99€ -versión PS4- Precio Recomendado), Edición Digital Deluxe (solo por 89,99€ en PlayStation®Store), Edición Especial, Edición Coleccionista y Edición Regalla (esta última solo disponible en tiendas GAME en España).

Para más información visita el Blog Oficial de PlayStation®España