Ubisoft presenta The Settlers, el juego de construcción y estrategia en tiempo real. Llegará el 17 de marzo del 2022

AÑO NUEVO, AVENTURAS NUEVAS: UBISOFT ANUNCIA QUE THE SETTLERS SE LANZARÁ EN PC EL 17 DE MARZO. Los jugadores pondrán rumbo a nuevas tierras y se enfrentarán a nuevos desafíos en la Closed Beta para PC, que comienza el 20 de enero.

Ubisoft ha anunciado hoy el esperado regreso de The Settlers, el juego de construcción y estrategia en tiempo real (ETR), en el que los jugadores tienen que establecerse en nuevos territorios, reunir recursos para construir sus comunidades, reclutar a otros compañeros civiles (o Ingenieros) y formar unidades militares para proteger y defender los nuevos asentamientos.

The Settlers se lanzará en Windows PC el 17 de marzo, pero todos aquellos que no puedan esperar hasta entonces podrán participar en la próxima Closed Beta, que comenzará el 20 de enero.

Para más detalles de este anuncio no te pierdas el siguiente tráiler

The Settlers, desarrollado Ubisoft Düsseldorf, regresa como un reinicio de la serie inspirado en The Settlers 3 y The Settlers 4, dos de los títulos más populares de la franquicia. Los jugadores se encontrarán con un The Settlers renovado, construido de cero usando el motor gráfico de Ubisoft, Snowdrop. The Settlers llega para convertirse desde ya en un nuevo referente a nivel visual dentro del género de los ETR. Tanto los jugadores más veteranos como los recién llegados disfrutarán por igual de los coloridos y exuberantes biomas medioambientales, así como de una jugabilidad más moderna. Y disfrutarán igualmente con los tres modos de juego disponibles: campaña (single-player campaign), asalto (Onslaught) y escaramuza (skirmish). (Solo contra AI, Co-op contra IA o PvP, con hasta ocho jugadores).

En The Settlers, los Elari (una de las facciones del juego) se ven forzados a huir de su patria y a buscar asentamiento en nuevas y desconocidas tierras. La aventura aguarda cuando The Settlers se encuentran con otros ciudadanos y deben enfrentarse a duros desafíos durante su viaje. Hay un total de tres facciones jugables en The Settlers, cada una con su propia apariencia, estilo de juego e historia.

En el momento del lanzamiento, The Settlers estará disponible en tres ediciones:

· Standard Edition: Juego original.

· Deluxe Edition: Juego original, pack Deluxe y otros regalos digitales.

Los jugadores que participen en la Closed Beta podrán disfrutar de: un tutorial, dos facciones jugables y dos modos de escaramuza: 1 contra 1 y 2 contra 2. La Closed Beta se podrá jugar sin límite de tiempo del 20 al 24 de enero, tanto en Epic Games Store como en Ubisoft Connect. La precarga de la Closed Beta estará disponible el 18 de enero.

Regístrate en la Closed Beta visitando https://thesettlers.com