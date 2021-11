Análisis del videojuego Battlefield 2042, ya disponible Gráficos Sonido Jugabilidad Historia Duración Battlefield 2042 es un videojuego con grandes ideas y muchísimo potencial si te gusta este tipo de juegos de shooter de primera persona es muy recomendable Pone las bases de un gran juego y una gran evolución. Gráficamente, luce muy bien User Rating: 4.56 ( 1 votes)

Vuelve la Guerra Total a gran escala con Battlefield 2042, ya disponible. Hemos jugado durante el fin de semana y esta es el análisis del videojuego Battlefield 2042 para PS 5.

Electronic Arts ha lanzado el esperado FPS Battlefield 2042. Impulsado por una tecnología innovadora gracias al uso del motor Frostbite, Battlefield 2042 cuenta con partidas de hasta 128 jugadores en las consolas de nueva generación y PC más recientes (128 jugadores y mapas de escala masiva solo disponibles en PC, Xbox Series X|S y PlayStation 5. Xbox One y PlayStation 4 tienen un límite de 64 jugadores y un tamaño de mapa reducido). El videojuego introduce mapas épicos, un mundo dinámico y marca el regreso a los escenarios modernos que abre la inmersiva jugabilidad del mundo abierto a través de vehículos, armas y mucho más.

Battlefield 2042 sitúa a los jugadores en una experiencia de guerra total en un futuro cercano, donde los recursos son limitados y las potencias mundiales de Estados Unidos y Rusia están en conflicto, mientras que los refugiados de las naciones colapsadas, conocidos como despatriados («Despas»), luchan por sobrevivir. El videojuego cuenta con el característico LA evolution de la franquicia, así como con tormentas dinámicas y peligros ambientales que crean una capa de acción añadida que altera el campo de batalla y el combate táctico.

El shooter multijugador de DICE debutó el pasado 19 de noviembre tanto en PC como en PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S Todo un gran lanzamiento.

La prestigiosa saga de shooters multijugador regresa con una entrega espectacular a nivel visual, divertida en lo jugable. Ahora la saga vuelve a nosotros con Battlefield 2042, una entrega que nos llega de la mano de EA y DICE y que apuesta todo al multijugador para sacarle todo el brillo a las consolas de nueva generación.

Battlefield 2042 nos ofrece un total de tres experiencias diferentes comenzando por All-Out Warfare o Guerra Total como denominan sus creadores. Una experiencia «clásica» de la saga que podremos disfrutar en los 7 nuevos mapas que llegan con esta entrega y que está compuesta de los modos Conquista y Avance bien conocidos por la comunidad que nos permitirá disfrutar de combates a gran escala con partidas de hasta 128 jugadores en las consolas de nuevas consolas.

Battlefield 2042 es un juego cumplidor que va a resultar ameno para los amantes de la saga. Battlefield 2042: un proyecto con unas ideas increíblemente buenas . A modo de escaparate luce muy bien: el apartado gráfico y sonoro son realmente increíbles tanto en consolas como en PC. La iluminación sigue siendo tan fantástica como en la beta, los paisajes están bien definidos, la experiencia es fluida en todo momento y los efectos climáticos dinámicos son el espectáculo

La inmersión que nos ofrece Battlfield 2042 a nivel audiovisual es única. El motor Frosbite en PS5 luce espectacular. Hemos jugado en 4k con HDR y trazado de rayos y el juego se mueve con soltura. Los mapas se cargan muy rápido. Las texturas, vehículos, edificios, etc. lucen muy bien y tienden ser bastante realistas. También ayuda a que a nivel sonoro sobre todo si usas los auriculares Pulse 3D funciona estupendamente en la inmersión del juego.

Como todo gran lanzamiento, hay algún bug que no impide la jugabilidad. Donde ya hay una primera actualización del cliente para arreglar algunos bugs para no empañar el lanzamiento, con las quejas de los usuarios sobre todo en PC (Steam) que no es del todo estable con algunas gráficas.

Battlefield 2042 sale sobre todo para ser un superventas en la campaña de navidad. Es un juego con mucho potencial al que le hacen falta aún unos meses de desarrollo para alcanzar su máximo nivel con futuro DLC. Algo que alcanzará seguro con actualizaciones por lo que es una compra recomendada para estas navidades.

Hazard Zone es un modo muy divertido para jugar con amigos online. Os dejamos su trailer

Entra en Hazard Zone con tu patrulla y asegura los discos. Sobrevive a un sinfín de obstáculos y extráelos. ¡Un nuevo modo de juego con el que vivirás toda la emoción del combate.

La historia vuelve a sus orígenes. La narrativa de Battlefield 2042 se contará de una manera totalmente nueva para la franquicia, ofreciendo a los jugadores un mundo atractivo visto a través de los ojos de los Especialistas, un tipo de soldado jugable totalmente nuevo para la franquicia Battlefield, mientras sobreviven a la mayor crisis de refugiados de la historia de la humanidad y luchan por un asiento en la mesa en este nuevo mundo. Ahora los jugadores pueden ponerse en las botas de uno de los 10 especialistas curtidos en la batalla, todos los cuales vienen equipados con su propio rasgo y especialidad, así como con equipamientos totalmente personalizables. Como Especialista, los jugadores tendrán acceso a un arsenal de armas, equipamiento y vehículos de última generación para utilizar en la batalla, lo que les proporcionará una gran cantidad de opciones a la hora de elaborar estrategias para encontrar la combinación perfecta que se adapte a su estilo de juego, al de su patrulla, y así lograr la victoria en el campo de batalla. Este estilo de construcción del mundo en Battlefield 2042 es cautivador para los jugadores que dan prioridad a la narrativa, así como para los que quieren preocuparse lo justo para disfrutar más de la experiencia multijugador.

«Battlefield 2042 introduce un enfoque innovador y moderno en los shooters en primera persona, permitiendo a los jugadores perderse en el extenso universo del juego«, dijo Oskar Gabrielson, director general de DICE. «Nuestros equipos de todo el mundo han creado una experiencia sin igual para los jugadores. Con nuevos modos como Battlefield Portal y Hazard Zone, así como el regreso de los favoritos de siempre dentro de All-Out Warfare, y una atractiva historia contada a través de los ojos de nuestros especialistas curtidos en la batalla, Battlefield 2042 ha sido construido desde cero pensando en los jugadores.»

Los Especialistas son lo mejor que le ha ocurrido a la franquicia con este Battlefield. Quedan atrás los clásicos Asalto, Médico, Apoyo y Explorador, y se da paso a una serie de personajes con habilidades únicas que permiten a los jugadores una mayor especialización y adaptación durante las partidas. Las posibilidades ya no se limitan a 4 clases, sino a varios personajes que pueden funcionar de diferentes formas según las necesidades

La jugabilidad es buena con varios modos. Battlefield 2042 se lanza con tres experiencias multijugador distintas y atractivas adaptadas a cada estilo de juego. Estas incluyen:

All-Out Warfare – Con los mapas más grandes de la historia de la franquicia, el regreso de los modos favoritos de los fans, Conquista y Avance, trae la intensidad de All-Out Warfare a batallas a gran escala con hasta 128 jugadores*, clima dinámico, peligros ambientales y espectaculares eventos mundiales, incluyendo caóticos tornados que arrasan el mapa y tormentas de arena que oscurecen el cielo.

Battlefield Portal – Desarrollado por Ripple Effect Studios, Battlefield Portal es una revolucionaria experiencia impulsada por la comunidad que permite a los jugadores controlar las reglas de la guerra, al tiempo que comparten sus creaciones con otros jugadores. Cuenta con un robusto conjunto de creación que incluye Ajustes, modos personalizados y un Editor de Lógica para que los jugadores creen, compartan y descubran la experiencia de Battlefield que más imaginen, repleta de una oferta familiar de armas, vehículos, equipamiento y mucho más. La herramienta Battlefield Builder, que permite a los jugadores configurar partidas únicas y cautivadoras, fomenta la creatividad y la experimentación, al tiempo que permite a los jugadores ajustar y establecer las reglas de su propia partida definitiva de Battlefield 2042 , junto con los icónicos mapas y equipamientos de Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 y Battlefield 3.

Hazard Zone – Un nuevo modo de juego de alta tensión basado en la extracción para cuatro jugadores en el que los jugadores forman escuadrones únicos basados en las cualidades individuales de cada Especialista y sus estilos de juego con el objetivo de recuperar los Discos de Datos dispersos por el campo de batalla. Los jugadores deben lograr este objetivo mientras luchan contra escuadrones contrarios con el mismo objetivo, así como contra los desafíos del entorno, como un Tornado que puede golpear en cualquier momento o las mortíferas Fuerzas Invasoras que agotarán los recursos y alertarán a los enemigos cercanos. Hazard Zone es una tensa experiencia de supervivencia que se puede jugar en los siete mapas de Battlefield 2042 All-Out Warfare.

En resumen Battlefield 2042 es un videojuego con grandes ideas y muchísimo potencial si te gusta este tipo de juegos de shooter de primera persona es muy recomendable Pone las bases de un gran juego y una gran evolución. Gráficamente, luce muy bien en PS5 y poco a poco EA añadirá más contenido y mejoras con actualizaciones.

Battlefield 2042 ya está disponible en las tiendas físicas y digitales por 59,99 € en PC, por 69,99 € en Xbox® One y PlayStation®4, y por 79,99 € en Xbox® Series X y S y PlayStation®5. Para obtener más información sobre las ofertas de cada edición, las ofertas para suscriptores de EA Play y EA Play Pro, y más detalles sobre el juego, visita https://www.ea.com/games/battlefield/battlefield-2042