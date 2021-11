Forza Horizon 5: el lanzamiento más grande en la historia de Xbox con más de 10 millones de jugadores

Forza Horizon 5 ha alcanzado la cifra de 10 millones de jugadores desde su estreno, convirtiéndose en el lanzamiento más grande en la historia de Xbox

Esta noticia llega después de que Forza Horizon 5 rompiera el récord del mejor día de lanzamiento de un videojuego de Xbox Game Studios.

Thank you to the more than 10M #ForzaHorizon5 fans for the biggest first week in @Xbox history and @XboxGamePass EVER. GG! pic.twitter.com/WXZawEvBkO

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) November 19, 2021