En marcha la campaña de reserva de After the Fall – Anunciados contenidos poslanzamiento

Confirmado su precio y los contenidos poslanzamiento. Anunciada la beta de juego cerrada en Steam del 26 al 28 de noviembre. En marcha la campaña de reserva de After the Fall – Anunciados contenidos poslanzamiento.

Vertigo Games, la rama de edición y desarrollo especializado en Realidad Virtual de Koch Media Group, ha anunciado hoy que After the Fall , su mayor proyecto hasta la fecha, el vertiginoso juego FPS de acción de Realidad Virtual cooperativa está programado para un lanzamiento multiplataforma con soporte multijugador el 9 de diciembre, cuya campaña de reserva anticipada ya está disponible desde hoy en Meta Quest 2, PlayStation VR y Steam. Para acompañar la noticia, Vertigo Games ha publicado un nuevo tráiler que muestra el característico juego cooperativo para 4 jugadores de After the Fall, hordas de enemigos y armas, y ofrece un primer vistazo al recién revelado modo PvP del juego. Al mismo tiempo, un nuevo video de juego muestra la primera misión del juego: Skidrow Harvest Run.

Puedes ver el tráiler de anuncio de la campaña de reserva en el siguiente enlace: https://youtu.be/LCOm_I7Yyds

Puedes ver el vídeo de juego con imágenes de la misión Skidrow Harvest Run aquí: https://youtu.be/9_kE29XKrik

Temporada Frontrunner

El lanzamiento solo es el principio para los jugadores de After the Fall. Esta edición incluye acceso automático a la temporada Frontrunner, con nuevos mapas y modos de juego, así como más contenido y actualizaciones que se anunciarán próximamente.

Los jugadores que adquieran el juego en la plataforma Oculus dispondrán de After the Fall tanto en Quest 2 como en Quest Rift mediante compra cruzada.

After the Fall: Edición Deluxe

La Edición Deluxe estará disponible en Steam y PlayStation VR, incluyendo:

Acceso automático a la temporada Frontrunner

Libro de arte Digital

Banda sonora oficial

Avatares y tema para PS4 (PlayStation VR)

Diseño exclusivo de Uncle Bob (Steam) o diseño exclusivo de Ultimate Buster (PlayStation VR)

A partir de hoy, los jugadores pueden reservar con antelación After the Fall para recibir un descuento del 10% por reservar el juego en todas las plataformas. En Oculus Quest 2, los jugadores obtendrán acceso a la apariencia exclusiva Fwd to the Past. En Steam, los jugadores recibirán acceso a la prueba Steam Playtest cerrado. Por último, los jugadores que realicen pedidos anticipados en Steam y PlayStation VR recibirán 48 horas de acceso anticipado como un bono adicional de reservas anticipadas.

Steam Playtest

Los jugadores de Steam que reserven After the Fall obtendrán acceso garantizado al Steam Playtest desde 06:00 horas del 27 de noviembre hasta las 9 horas del 29 de noviembre. Principalmente para presentar a los jugadores la primera misión Harvest Run, se compartirán más detalles sobre la prueba en Steam y a través de los canales de la Comunidad After the Fall en breve.

Desarrollado por Vertigo Studios (Arizona Sunshine) y editado por Vertigo Games, After the Fall llegará a PlayStation VR, PC VR y Meta Quest 2 el 9 de diciembre de 2021, con el lanzamiento en Oculus Quest 1 en 2022.

Para estar al día sobre todo lo relacionado con After the Fall, poner el juego como en tu lista de deseos en la plataforma de tu elección, regístrate en afterthefall-vr.com para tener la oportunidad de acceder a la beta cerrada.