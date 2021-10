Animal Crossing: New Horizons amplía sus horizontes con una actualización gratuita y una expansión de pago que llegarán el 5 de noviembre

El contenido gratuito incluye una cafetería, recetas de cocina y más opciones de personalización; por otro lado, también estará disponible el contenido descargable de pago Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise.

15 de octubre de 2021 – En la nueva presentación Animal Crossing: New Horizons Direct que se ha emitido hoy, se ha mostrado una amplia variedad de nuevas incorporaciones y opciones para enriquecer la vida de los jugadores en la isla. Algunas de estas novedades para Animal Crossing: New Horizons para las consolas de la familia Nintendo Switch estarán disponibles por medio de una actualización gratuita el 5 de noviembre*.

Dichas novedades incluyen el regreso de personajes de la serie Animal Crossing, como el sosegado Fígaro, que abrirá una cafetería en el museo; y el Capitán, un viejo lobo de mar que siente predilección por las canciones marineras y que llevará a los jugadores a otras islas en su bote. Por otro lado, también se instalarán distintos puestos en la plaza de cayo Fauno, incluido el de Katrina, que leerá la buenaventura a los jugadores. También se añadirán la posibilidad de cocinar y nuevas verduras, y otras funciones y opciones de personalización.

Además de la actualización gratuita, el video de hoy también ha mostrado los primeros detalles e imágenes de Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise**. En este contenido descargable de pago, los jugadores se unirán al equipo de Nuria en la agencia Archipiélago Paraíso. En su nuevo trabajo, los jugadores viajarán a islas encantadoras en las que podrán diseñar casas de vacaciones; también podrán decorar las instalaciones de la isla, como una escuela y un restaurante, y descubrir nuevas maneras de crear y personalizar a diestro y siniestro a medida que ganen experiencia diseñando las casas de vacaciones de la clientela. Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise saldrá a la venta el 5 de noviembre y se podrá adquirir por 24,99 €.

Esta expansión de pago también está incluida de manera gratuita con Nintendo Switch Online + Paquete de expansión, la nueva suscripción de Nintendo Switch Online que incluye la suscripción base de Nintendo Switch Online más ventajas adicionales, como acceso a juegos de Nintendo 64 y SEGA Mega Drive. Los suscriptores podrán obtener el contenido descargable de manera gratuita y jugarlo mientas dispongan de una suscripción activa. La suscripción individual costará 39,99 € por 12 meses y la suscripción familiar, 69,99 € por 12 meses.

Se puede ver el video completo del Animal Crossing: New Horizons Direct en el canal de YouTube de Nintendo España.

Con la actualización gratuita se añadirán nuevas instalaciones, personajes y mecánicas de juego; además, la oficina de gestión vecinal también echará una mano a los jugadores de nuevas maneras.

Aquí resumimos algunas de las funciones y actividades de las que se podrá disfrutar a partir del 5 de noviembre.

Fígaro abre las puertas de El Alpiste: El museo se amplía con El Alpiste, el lugar ideal para tomarse un descanso y saborear una buena taza de delicioso café. Esta cafetería está regentada por el sosegado Fígaro, y estará disponible cuando los jugadores cumplan cierta petición de Sócrates, el director del museo. Los jugadores quizá coincidan aquí con otros residentes de la isla y, si usan el teléfono amiibo dentro de la cafetería, podrán invitar a otros personajes por medio de tarjetas amiibo compatibles. Además, los jugadores también pueden invitar amigos*** a su isla y llevarlos a El Alpiste para relajarse en compañía mientras disfrutan de un buen café.

Tours en la barca del Capitán: Los jugadores encontrarán al Capitán holgazaneando en el muelle y podrán pedirle que los lleve a una isla remota en su bote. ¡El viaje ya vale la pena solo por disfrutar de sus canciones marineras! El Capitán echará el ancla en islas con flora misteriosa nunca vista, o en islas con una época del año y una hora del día distintas, por ejemplo. ¡Qué misterioso!

Giroides enterrados: Hasta el momento, solo se podían desenterrar fósiles, pero ahora se añaden también los giroides. Cada giroide emite un sonido distinto. Se puede personalizar su apariencia para que encajen en el ambiente que los rodea.

Compras en cayo Fauno: Se van a hacer reformas en cayo Fauno. Con la ayuda de su amiga Marilín, Fauno invitará a distintos personajes para que planten sus puestos en el islote. ¡Los usuarios pueden contribuir con bayas para lograr dicho objetivo! Visitantes familiares que ya se pasaban por la isla de los jugadores, como Ladino, Alcatifa y Betunio, tendrán ahora aquí sus negocios, y Al y Paca ofrecerán personalizar mobiliario que no pueda personalizarse a través del banco de bricolaje. Por otro lado, Katrina leerá la buenaventura a los jugadores cada día, y puede que Marilín les enseñe nuevos peinados.

A cocinar se ha dicho: ¡Llegan las recetas de cocina a la aplicación Creaciones! Los jugadores pueden cultivar en su isla tomates, trigo, caña de azúcar, patatas y zanahorias, y luego combinar los ingredientes que recolecten para preparar platos de rechupete. ¡Que aproveche!

Más cosas que hacer en la isla: Nook, Inc. tiene mucho más que ofrecer a los habitantes de la isla. Sin ir más lejos, estiramientos grupales en la plaza, más espacio de almacenamiento y la posibilidad de que el portavoz vecinal emita ordenanzas con las que establecer, entre otras cosas, el ritmo de crecimiento de los hierbajos o hacer que los insulanos estén activos más tempranos por la mañana. ¡Hay muchas más opciones para que los jugadores disfruten de la isla y que esta se adapte a su ritmo de vida!

Además de las funciones incluidas con la actualización gratuita, los jugadores quizá quieran ampliar su experiencia en la isla con el contenido descargable de pago Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise.

En esta expansión, los jugadores se unirán al equipo de Archipiélago Paraíso, y diseñarán casas de vacaciones para los personajes: ¡decenas y decenas de clientes podrán disfrutar de diseños ideales! Veamos lo que podrán hacer los jugadores con el nuevo contenido, que estará disponible a partir del 5 de noviembre:

Trabajar con el equipo de Nuria en Archipiélago Paraíso: Clientes con diferentes ideas para una casa de vacaciones acudirán a un nuevo complejo turístico ubicado en un archipiélago conformado por distintas islas, donde trabaja el equipo de Archipiélago Paraíso. Los jugadores hablarán con los clientes para determinar los detalles de su casa de vacaciones ¡y harán realidad sus sueños!

Diseñar casas de vacaciones de ensueño: Los jugadores elegirán la ubicación de la casa de vacaciones del cliente, y luego diseñarán el interior, donde colocarán los muebles previamente seleccionados por la agencia, y que recibirán antes de emprender el proyecto. A medida que los jugadores diseñen casas de vacaciones, adquirirán distintas técnicas de diseño, como añadir muros de separación y pilares para dividir el espacio, así como encimeras, iluminación y ambientes sonoros para darle más vidilla a la habitación, entre otras cosas. Las temáticas de las casas de vacaciones varían según el cliente, y los jugadores podrán ocuparse de un gran número de peticiones. ¡También se puede decorar la parcela de la casa!

Recomendar remodelaciones y que dos personajes compartan casa: A medida que los jugadores adquieran experiencia como diseñadores, tendrán más mobiliario a su disposición y podrán también hacer sugerencias. Entre ellas, se incluye remodelar con mobiliario distinto las casas de vacaciones de clientes anteriores, o recomendar que dos clientes compartan casa.

Diseñar instalaciones: Hay varios edificios vacíos en la isla donde se ubica el equipo de Nuria de Archipiélago Paraíso. Nuria quiere que la isla sea mucho más animada, así que los jugadores podrán echarle una mano para diseñar instalaciones como una escuela, un restaurante y una cafetería.

Inspirarse en el Portal de Artes Decorativas: Los jugadores podrán sacar fotos de las casas de vacaciones que hayan diseñado y guardarlas en un porfolio, al que podrán acceder por medio de la aplicación del Portal de Artes Decorativas en el Nookófono. En esta aplicación, también podrán acceder a las muestras de otros diseñadores del mundo entero que hayan publicado sus creaciones en línea****. Los jugadores podrán seguir a los diseñadores que más les gusten y ver sus creaciones para inspirarse.

Usar amiibo para invitar a más clientes: Por lo general, el trabajo de los usuarios consistirá en ocuparse de las peticiones de los clientes que acuden al archipiélago en busca de una casa de vacaciones, pero, si usan amiibo de la serie Animal Crossing, ¡podrán invitar a clientes específicos y crear la casa de sus sueños! Con los amiibo, podrán diseñar casas de vacaciones para personas tan ocupadas como Canela o Tendo y Nendo.

Usar en la isla las técnicas aprendidas: Los jugadores también podrán usar en su isla las técnicas que aprendan gracias a su trabajo en el equipo de Archipiélago Paraíso. Quizá sea la oportunidad perfecta para remodelar a fondo sus casas. Además, si regalan bombones de Archipiélago Paraíso a los residentes de la isla, quizá estos se interesan por lo que ofrece el archipiélago y quieran tener su propia casa de vacaciones. Por otro lado, puede que algún día, cuando los jugadores sean ya diseñadores veteranos, puedan remodelar las casas de los residentes de su isla haciéndoles sugerencias.

Pero esto no es todo: para enriquecer aún más la vida insular, el 5 de noviembre llegará a las tiendas la serie 5 de tarjetas amiibo de Animal Crossing, con la que se añadirán mayor variedad de personajes a las tarjetas amiibo. Cada paquete de tarjetas amiibo incluye 3 tarjetas. Los jugadores podrán usar estas coloridas tarjetas con Animal Crossing: New Horizons. La serie 5 contará con una selección de 48 personajes, entre ellos algunos nunca incluidos en las tarjetas amiibo, así como otros totalmente nuevos.

El servicio NookLink de la aplicación Nintendo Switch Online también recibirá una actualización el 5 de noviembre que añadirá más artículos para canjear dentro del juego a cambio de millas Nook. Los jugadores podrán enterarse asimismo de lo que sucede en la isla gracias a “Tu periódico insular”, consultar consejos para la vida en la isla en el “Manual insular” y acceder al Portal de Artes Decorativas desde la comodidad de su teléfono o dispositivo inteligente.

Gracias a las dos grandes actualizaciones que llegarán el 5 de noviembre: la actualización gratuita a la versión 2.0 y el contenido descargable de pago Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise, los jugadores podrán seguir disfrutando mucho tiempo de su vida en la isla.

En la presentación Animal Crossing: New Horizons Direct se ha mostrado la actualización gratuita a la versión 2.0 de Animal Crossing: New Horizons y el contenido descargable de pago Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise, que estarán disponibles el 5 de noviembre de 2021. Además, ese mismo día también se pondrá a la venta por separado la serie 5 de tarjetas amiibo.