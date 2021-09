Bubble Bobble 4 Friends: The Baron’s Workshop llega a Steam el 30 de septiembre con una oferta de lanzamiento del 15%

TAITO Corporation anunció hoy su juego de plataformas y rompecabezas BUBBLE BOBBLE 4 FRIENDS: THE BARON’S WORKSHOP se lanza en Steam el 30 de septiembre con un 15% de descuento en el lanzamiento. Llegando completo con el reciente The Baron is Back! actualización, los jugadores ahora pueden lista de deseos en la página de la tienda Steam aquí: https: //store.steampowered. com / app / 1287030 / .

Una aventura en la habitación de un niño con Bub y sus amigos! ¡Usa burbujas y habilidades para superar niveles! Incluye el juego de arcade original y «¡The Baron is Back!», además de un nuevo Modo de edición exclusivo para la versión de Steam

Echa un vistazo a un mensaje de vídeo especial para los fans de Bubble Bobble del director del juego Tsuyoshi Tozaki, el diseñador de niveles Hidetaka Iyomasa y Bub (¡sí, de verdad, el propio Bub!) Aquí: https://www.youtube.com/watch? v = orb96R1wQMY

El próximo lanzamiento de Steam de Bubble Bobble 4 Friends: The Baron’s Workshop contará con todo el contenido original y descargable de los lanzamientos de PlayStation®4 y Nintendo Switch ™, además de un nuevo modo Baron’s Workshop exclusivo para PC donde los jugadores pueden crear nuevas etapas usando docenas de tipos de bloques, enemigos y trucos desbloqueados a medida que avanzan en el juego. Los jugadores pueden compartir sus propios escenarios y descargar un sinfín de creaciones originales de todo el mundo en Steam Workshop.

Mira Bubble Bobble 4 Friends: The Baron’s Workshop en el tráiler de anuncios aquí:

Lanzado por primera vez en 1986, Bubble Bobble es un clásico arcade icónico en el que los gemelos Bub y Bob eliminan las etapas de los matones soplando y reventando burbujas. Bubble Bobble 4 Friends es la última edición de la clásica serie Bubble Bobble y la primera secuela nueva en 24 años. Únete a Bub y Bob en su viaje con sus amigos Peb y Pab en una búsqueda para derrotar a sus viejos enemigos Bonner y Baron Von Blubba en 200 etapas de acción de rompecabezas de plataformas.

Características de Bubble Bobble 4 Friends: The Baron’s Workshop :

The Baron’s Workshop : exclusivo de la versión Steam, crea, comparte y descarga nuevos escenarios de Bubble Bobble con jugadores de todo el mundo. Desbloquea varios bloques, enemigos y trucos mientras juegas en la campaña principal.

: exclusivo de la versión Steam, crea, comparte y descarga nuevos escenarios de Bubble Bobble con jugadores de todo el mundo. Desbloquea varios bloques, enemigos y trucos mientras juegas en la campaña principal. Cooperativo de sofá para 1-4 jugadores.

4 amigos : ¡con 100 etapas para afrontar!

: ¡con 100 etapas para afrontar! Arcade of the Future : juega 100 etapas más superdifíciles sin continuación para los jugadores profesionales de Bubble Bobble.

: juega 100 etapas más superdifíciles sin continuación para los jugadores profesionales de Bubble Bobble. Modo Arcade original : una versión fiel del clásico Bubble Bobble para 1-2 jugadores, con opciones de escaneo y relación de pantalla para una experiencia arcade verdaderamente auténtica.

: una versión fiel del clásico Bubble Bobble para 1-2 jugadores, con opciones de escaneo y relación de pantalla para una experiencia arcade verdaderamente auténtica. Tablas de clasificación globales en línea : desafía las mejores puntuaciones de tus amigos en todos los modos de juego.

Bubble Bobble 4 Friends: The Baron’s Workshop estará disponible el 30 de septiembre en Steam por 39.99 € con un 15% de descuento, una semana de descuento en el lanzamiento.

ACERCA DE ESTE JUEGO Bubble Bobble 4 ¡Un juego de acción burbujeante!

¡Atrapa a tus enemigos con burbujas y luego reviéntalas usando tus cuernos o bien con la cola!

¡Las burbujas flotarán según la dirección del viento, tenlo en cuenta para subirte sobre ellas y alcanzar los lugares más altos!

¡La práctica hace al maestro!

¡Crea tus propios niveles y compártelos con el mundo! Dos modos de juego

Historia principal

¡Prueba tu suerte con hasta 4 jugadores mientras atravesáis estanterías repletas de libros, en camas, entre juguetes o en cualquiera de los diferentes niveles que contiene el juego! Cuando hayas completado el modo normal, desbloquearás el modo difícil, con diferentes enemigos y un nuevo diseño para los niveles.

Explotar burbujas con enemigos dentro simultáneamente te otorgará una «Bonificación en cadena». ¡Usa el viento a tu favor para crear una Explosión en cadena y conseguir una alta puntuación!

Arcade del recuerdo(Versión original de arcade de Bubble Bobble)

¡Vuelve al año 1986 para jugar a «Bubble Bobble» en esta versión completamente fiel a la original! Disfruta de puzzles, pixeles y nostalgia a raudales en este modo de juego con hasta 2 jugadores.

¡Toda la jugabilidad original está intacta! ¡Los atajos y los trucos, también! Arcade del futuro(The Baron is Back!)

Disponible cuando hayas superado el modo 4 amigos. Se trata de un modo de juego mucho más difícil y sin la opción de Continuar, pero para el que puedes practicar en Entrenamiento siempre que alcances un nuevo nivel. Pueden participar hasta 4 jugadores.

En este modo de juego no existe la «Bonificación en cadena», pero en su lugar obtendrás una «Bonificación por tiempo» si eres lo suficientemente rápido. Modo de edición

Crea tus propios niveles colocando bloques, enemigos y también viento que mueve burbujas.

Puedes jugar a los niveles que hayas creado, subirlos para que otros jugadores los disfruten y descargar nuevos niveles creados por otros jugadores. ¡Nueva y mejorada jugabilidad!

– Cada modo de juego cuenta con su propia clasificación. Compite contra jugadores de todo el mundo para obtener la máxima puntuación.

– En la Historia principal y en el Arcade del futuro puedes elegir qué habilidades usar antes de empezar a jugar. El número y los tipos de habilidades que puedes utilizar aumentarán a medida que avances en la Historia principal.

– En el modo normal de la Historia principal, Continuar 3 veces en el mismo nivel te permite Continuar con invencibilidad. ¡Aunque los juegos de acción no sean lo tuyo, puedes disfrutar al máximo!

– En el Entrenamiento del Arcade del futuro, puedes elegir Continuar con invencibilidad desde el principio. ¡Úsalo para practicar estrategias!

– En el Arcade del recuerdo, puedes ajustar la proporción de la pantalla y mostrar las líneas de exploración para disfrutar de una auténtica experiencia arcade de Bubble Bobble.

