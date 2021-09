Ubisoft llevará 7 estudios indie al Indie Arena Booth Online 2021 durante la gamescom

Ubisoft ha anunciado hoy su participación en el Indie Arena Booth Online 2021, que tendrá lugar durante la celebración de los eventos digitales de la gamescom y la devcom, del 23 al 29 de agosto. Ubisoft mostrará el trabajo de 7 estudios indie procedentes de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Austria, desde el estand virtual de Ubisoft Entrepreneurs.

Del 23 al 25 de agosto los estudios indie tendrán la oportunidad de mostrar sus proyectos exclusivamente a socios comerciales y medios de comunicación. Del 25 al 29 de agosto, comenzando con el final de la Opening Night Live, cualquier persona podrá acceder libremente al estand virtual en https://indiearenabooth.de/

La lista de estudios es la siguiente:

Compañía Juego Sitio web País, Región Toukana Interactive Dorfromantik https://toukana.com/dorfromantik/ Alemania, Berlín Forbidden Folds WHALIEN https://forbiddenfolds.com/ Austria, Salzburgo Serenity Forge / Twin Otter Studios Arcadian Atlas http://www.arcadianatlas.com/ EE.UU., Texas Watcha Games Sea Raiders https://www.watchagames.com/ Canadá, Quebec Clever Plays Operation: Tango http://www.operation-tango.com/ Canadá, Quebec Mermaid Heavy Industries Skategirl Destroys the Universe https://mermaid.industries/ Canadá, Ontario Killjoy Games Curses https://www.killjoygames.fun/curses Canadá, Ontario

Ubisoft Entrepreneurs es una exclusiva puerta de entrada a la experiencia y conocimientos de Ubisoft y sus diversas redes locales e internacionales. A través de distintos programas, Ubisoft Entrepreneurs ofrece el consejo de sus expertos internos, acuerdos con marcas y el ecosistema propio de Ubisoft, además de capital de riesgo. Ubisoft quiere explorar con los emprendedores las oportunidades que conformarán el futuro del entretenimiento.

“Tras los comentarios tan positivos del año pasado, estamos encantados de tener con nosotros a estos equipos indie repletos de talento, en uno de los mayores eventos de videojuegos del mundo, para poder mostrar sus increíbles creaciones. Esperamos que esto les brinde muchas oportunidades de seguir avanzando con sus proyectos”, ha comentado Francis Baillet, vicepresidente de asuntos corporativos en Ubisoft. “Para esto es precisamente para lo que iniciativas como Ubisoft Entrepreneurs y nuestro programa Open Innovation Accelerator están pensados, y nuestro compromiso es el de compartir nuestra experiencia y dar apoyo a proyectos innovadores y emocionantes creados por jóvenes talentos de todo el mundo.”

Los Equipos Indie de Alemania y Austria forman parte de la iniciativa Ubisoft Entrepreneurs GSA (Berlín, Düsseldorf, Mainz). Toukana Interactive con Dorfromantik fue el ganador del Indie Camp 2021, mientras que Forbidden Folds con WHALIEN logró ganar el Newcomer Award de la Deutsche Entwicklerpreis (German Developer Award), patrocinado por Ubisoft.

Desde Canadá, Ubisoft Entrepreneurs presenta 4 Equipos Indie al Indie Arena Booth Online como parte de Ubisoft Entrepreneurs Quebec (Montreal, Saguenay y Quebec) y de Ubisoft Entrepreneurs Ontario (Toronto).

Watcha Games con Sea Raiders y Clever Plays con Operation: Tango formaron parte de La Caravane Virtuelle – On the Road to International Expansion. Este evento anual, que tiene lugar en Quebec, está organizado por Ubisoft, La Guilde du jeu vidéo du Québec y Québec EPIX, con la colaboración de The Chamber of Commerce of Metropolitan Montreal y de Investissement Québec International.

Mermaid Heavy Industries y Killjoy Games son, respectivamente, los ganadores del Grand Prize y del Special Prize de 2021 en las Ubisoft Indie Series, presentadas por el National Bank de Ontario.

Twin Otter Studios de los Estados Unidos recibe el apoyo del Open Innovation Accelerator de Ubisoft, que es una nueva iniciativa que pretende conectar y compartir experiencias y conocimientos de desarrollo con los «whiz kids» (jóvenes desarrolladores con gran potencial) y con los creadores más innovadores de la industria de los videojuegos. Un equipo de rastreadores especializados trata siempre de anticiparse a las tendencias y detectar nuevos actores innovadores con los que forjar acuerdos mutuamente beneficiosos.

Acerca de Ubisoft Entrepreneurs

El programa Entrepreneurs Lab abarca las iniciativas de Ubisoft dirigidas a las startups de todo el mundo.

Ubisoft Entrepreneurs Quebec contribuye a la mejora global de los emprendedores locales dentro de la industria tecnocreativa de Quebec. Actúa en todos los niveles creativos y de desarrollo de una empresa mediante asesoramiento y expertise, subvenciones y financiación, estableciendo redes con los equipos de Ubisoft en Quebec y en todo el mundo.

contribuye a la mejora global de los emprendedores locales dentro de la industria tecnocreativa de Quebec. Actúa en todos los niveles creativos y de desarrollo de una empresa mediante asesoramiento y expertise, subvenciones y financiación, estableciendo redes con los equipos de Ubisoft en Quebec y en todo el mundo. Ubisoft Entrepreneurs Alemania está apoyando a los desarrolladores de videojuegos de Alemania, Suiza y Austria gracias al programa anual Newcomer Award y las iniciativas Indie Camp.

está apoyando a los desarrolladores de videojuegos de Alemania, Suiza y Austria gracias al programa anual Newcomer Award y las iniciativas Indie Camp. Ubisoft Indie Series es una iniciativa de Ubisoft Entrepeneurs. Es una competición anual para estudios de desarrollo de juegos independientes que ofrece premios en metálico y asesoría de los expertos de Ubisoft para ayudar con el desarrollo de proyectos. Las Ubisoft Indie Series tienen lugar en Ontario y Quebec.

Acerca de Ubisoft Open Innovation Accelerator

El equipo de Open Innovation Accelerator es una nueva iniciativa diseñada para conectar y compartir experiencias y conocimientos de desarrollo con nuevos actores que aporten innovación a la industria de los videojuegos. El equipo de rastreadores dedicados trata de anticiparse a las tendencias y detectar a estos nuevos actores capaces de forjar acuerdos mutuamente beneficiosos. Al compartir contenidos innovadores procedentes de nuestros socios, siempre con el objetivo de ampliar la mentalidad de Ubisoft y ayudar a nuestros equipos a imaginar experiencias aún más creativas, trabajamos con desarrolladores independientes, porque en Ubisoft pensamos que podemos aprender de estos creadores más pequeños para continuar manteniéndonos a la vanguardia y satisfacer a nuestros jugadores con los mejores juegos de su género.

Acerca de Ubisoft

Ubisoft es uno de los líderes mundiales en producción, edición y distribución de productos y servicios de entretenimiento interactivo, con un gran catálogo de marcas de reconocida fama mundial, como Assassin’s Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch Dogs y las series de videojuegos de Tom Clancy, incluyendo Ghost Recon, Rainbow Six y The Division. Los equipos de la red de estudios y oficinas de Ubisoft en todo el mundo tienen el mismo compromiso: ofrecer a sus consumidores una experiencia de juego original e impactante en las plataformas más populares, incluyendo consolas, teléfonos móviles, tabletas y PC. En el año fiscal 2020-21 Ubisoft registró unos ingresos netos de 2241 millones de euros. Para obtener más información, visita: www.ubisoftgroup.com.

Acerca del Indie Arena Booth Online 2021

El Indie Arena Booth, dirigido por SuperCrowd, es un punto de partida abierto a los desarrolladores de juegos independientes de todo el mundo. Es una plataforma creada para desarrolladores, pero también como escaparate de la colorista y vibrante escena de los videojuegos que están entre los más avanzados y los de categoría AAA. El Indie Arena Booth, que comenzó como un pequeño espacio de exposición casi artesanal para los desarrolladores indie durante la gamescom de 2013, ha crecido desde entonces hasta convertirse en el lugar en el que hay que estar en la gamescom para los juegos indie más novedosos. Nuestra intención es dar a los juegos de todos los tamaños una plataforma en la que puedan darse a conocer a la audiencia de gamescom, apoyando tanto a desarrolladores locales como internacionales.