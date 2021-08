Análisis de Monster Hunter Stories 2: Wings of Run Gráficos Sonido Jugabilidad Historia Duración Un título muy recomendable y lleno de frescor que nos va a mantener unas cuantas horas delante de la pantalla User Rating: 5 ( 1 votes)

Hoy os dejamos el análisis de Monster Hunter Stories 2: Wings of Run “Una golosina de CAPCOM”.

Hoy vamos a hablar del próximo lanzamiento, spin-off en este caso, de la famosa saga “Monster Hunter”, cuyo titulo es “MONSTER HUNTER STORIES 2: WINGS OF RUIN”.

Ni que decir tiene que al tratarse de la compañía Capcom es sinónimo de calidad. Si alguno ha visto la película de Monster Hunter (con todos los respetos a Milla Jojovich), podemos decir que la versión de celuloide americana poco tiene que ver con el ánime japonés del título para PC que analizamos en cuestión. El videojuego en conjunto general, se puede resumir como una golosina. Los paisajes y criaturas (se nota influencias de Jurassic Park, Avatar, e incluso Cómo entrenar a tu dragón) llenos de colorido y bucólicos (cascadas, selvas frondosas, playas de arena blanca), una banda sonora instrumental a la altura de una aventura épica y unos personajes que transmiten buena onda y que invita a jugar a padres e hijos.

La dinámica de este juego RPG sigue la tónica del anterior título, con ataques por turnos con opciones a lo “piedra, papel o tijera” y diferentes armamentos o “Monsties” a elegir (según vas avanzando en el juego vas adquiriendo más objetos y huevos de “Monsties”). También podrás recuperar vida con hierbas y pociones para poder luchar en óptimas condiciones.

La jugabilidad es muy intuitiva y fácil aunque no es exactamente igual que a la de los títulos de la saga principal, esto no quiere decir que sea malo, simplemente “diferente”. Te ayudarás de un mapa, y puedes rotar, acercar y alejar la perspectiva de tu personaje en el entorno. Por cierto, nuestro personaje podremos tunearlo y elegir color de ojos, pelo, expresión de las cejas, boca, etc.

Es muy importante también que consigas “sintonizar” con tu monstruo de compañía en los ataques, pues esto fortalece el vínculo entre ambos y hará que los ataques a los enemigos sean muy efectivos.

Si me preguntáis qué tal “tira” el juego he de deciros que bastante bien, en mi caso he utilizado una modesta gráfica Geforce GT 730, eso sí, con disco ssd KINGSTON SKC1000, PROCESADOR INTEL CORE I7 7700K 4.2GHZ y 32 gb de RAM CORSAIR DIMM DDR4 3200MHZ VENGEANZE.

En resumen, un título muy recomendable y lleno de frescor que nos va a mantener unas cuantas horas delante de la pantalla, con mucho carisma, y que hará las delicias de gente de todas las edades.

El juego

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin es la nueva aventura en la segunda entrega de esta serie de juegos de rol por turnos ambientada en el mundo de Monster Hunter! Conviértete en un Rider y únete a monstruos amistosos (los llamados Monsties) parar luchar a su lado embarcándote en una historia épica.

Juega como el nieto de Red, un Rider legendario. La historia arranca cuando los azares del destino te llevan a conocer a Ena, una chica wyveriana a quien han confiado un huevo que contiene un Rathalos legendario que podría sembrar el caos si sus poderes de destrucción despertaran.

Emprende un viaje que pondrá a prueba los lazos de la amistad en un mundo siempre cambiante, y descubre la verdad que se esconde tras las leyendas de antaño.

Argumento

En este divertido RPG ambientado en el universo Monster Hunter, podrás meterte en la piel de un Monster Rider y rodearte de monstruos, incubar sus huevos y criarlos.

Este épico relato da comienzo con la masiva desaparición de Rathalos alrededor del mundo. Al comienzo de tus aventuras, te encuentras con una joven wyveriana que conocía a Red, tu ilustre abuelo. Se le ha encomendado la misión de proteger un huevo, pero ¿qué se oculta en su interior? Descubre cómo el destino del mundo pende de un hilo a medida que va desarrollándose la fascinante historia de las alas de la ruina.

Aquello que se te ha confiado podría traer tanto esperanza como terror… Es la noche de un festival en Mahana, la aldea al centro de isla Hakolo. Los Rathalos están desapareciendo en el mundo entero.

Tu abuelo, Red, tenía como Monstie al Ratha Guardián, el venerado protector de isla Hakolo. Poco después de dar tus primeros pasos para ganar experiencia como Rider, conoces a Ena, una chica wyveriana que conocía a Red. Con el objetivo de proteger el huevo que el Ratha Guardián le confió, decidís abandonar la isla juntos.

En todas partes se están dando sucesos extraños. A medida que intentáis averiguar qué podría estar causando esas anormalidades del medio ambiente, el huevo eclosiona finalmente. De él sale un pequeño Rathalos, con pequeñas alitas incapaces de volar.

Tu vida nunca volverá a ser la misma tras este encuentro con el Rathalos legendario, que marcará tu destino..

Características principales

Ø Gran variedad de armas, tales como la Gran Espada, el martillo, la Espada y el Escudo, la Cornamusa, el arco y la Lanza Pistola.

Ø Personaliza tu aspecto. Modifica a tu rider: Al principio del juego puedes ponerle un nombre a tu Rider, y personalizar su aspecto. ¡Exprésate cambiando su tipo de cuerpo, forma de ojos, peinado, maquillaje, voz y demás! Cuando hayas empezado el juego, aún podrás cambiar algunos rasgos de tu Rider como el peinado y el maquillaje desde el menú de tu casa. El baúl de tu casa te permite personalizar el aspecto de tu Rider, de Ena y de Navirou. La armadura superpuesta de tu Rider solo cambia su aspecto, y no afecta de ninguna forma a las propiedades de la armadura. También puedes cambiar el aspecto de Ena y Navirou con atuendos especiales.

Ø Vasija de la oración, Lunaventura de Tsukino y bonus por amiibo – La vasija de la oración te concede bendiciones diversas cuando le rezas, como elevar tu EXP. Ofrece un amuleto a esta vasija misteriosa, y conservarás los efectos de su bendición durante cierto tiempo.

Ø Habilidades de monta – Habilidades especiales que puedes realizar mientras montas a un Monstie. Dependiendo del Monstie, las habilidades varían desde impulsarte hacia adelante hasta volar o incluso nadar. Existen otras habilidades que te permiten buscar objetos con más efectividad. ¡Utiliza las habilidades de monta de varios Monsties para exprimirle el jugo a tu aventura!

Ø Crecimiento del Monstie – Entabla amistad con los Monstruos. Puedes cargar con solo un huevo cada vez que lo saques de la guarida, pero mientras que los huevos permanezcan en el nido, podrás intercambiar el que llevas por uno que esté en el nido. Eso sí, presta atención, es posible que algún monstruo se despierte de su letargo y vuelva a su guarida de repente, en ese caso te atacará. ¡De ti depende cuánto tiempo quieres gastar en tus decisiones! Existen incluso algunas guaridas que aparecerán con poca frecuencia cuando consigas escurridizos huevos de monstruo que contienen genes no muy comunes. Una vez que hayas salido de la guarida del monstruo, lleva el huevo a los establos y espera a que salga tu nuevo Monstie, el cual te acompañará en tu viaje.

Ø Combates por turnos con toda la emoción de Monster Hunter

Ø El multijugador. ¡El modo multijugador te permite conectar con jugadores de todo el mundo! Une tus fuerzas con ellos en expediciones colaborativas, o enfréntate a ellos en duelos. Si uno de vosotros se encuentra con un monstruo, el otro jugador podrá entrar en el combate y echar una mano. Uniendo tus fuerzas a las de otros Riders del mundo entero podráis buscar huevos raros juntos, y enfrentaros a terribles monstruos.

Ø Misiones cooperativas. En las expediciones cooperativas podrás conectar con otros Riders de cualquier lugar del mundo y explorar nuevas zonas especiales solo disponibles a través del multijugador. ¡Una gran ayuda para encontrar huevos de monstruos! En cada una de estas zonas hay diversos nidos, lo que significa que tendrás más posibilidades de conseguir huevos raros: es posible, incluso, que consigas muchos huevos en una sola expedición. Para poder empezar expediciones cooperativas, primero deberás conseguir vales de expedición en el juego. Hay varios tipos de vales de expedición, separados por nivel de rareza. Si utilizas uno, podrás obtener huevos difíciles de conseguir. En las misiones cooperativas de abatimiento podrás unir fuerzas con otro Rider para enfrentarte a monstruos específicos de cada misión.

Requisitos del sistema

MÍNIMO:

Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits

SO: WINDOWS® 10 (64-BIT Required)

Procesador: Intel® Core™ i5-3470 3.20 GHz or AMD FX-6300™ or better

Memoria: 4 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA®GeForce® GTX 960 / 2GB VRAM or AMD Radeon RX 560 / 2GB VRAM

DirectX: Versión 11

Red: Conexión de banda ancha a Internet

Almacenamiento: 28 GB de espacio disponible

Tarjeta de sonido: DirectSound compatible (must support DirectX® 9.0c or higher)

Notas adicionales: This game is expected to run at 1080p/30 FPS. If you don’t have enough performance to run the game at your selected graphic quality, you must go to Options > Graphics and decrease the resolution or adjust the quality setting. An internet connection is required for product activation. (Network connectivity uses Steam® developed by Valve® Corporation.)

RECOMENDADO:

Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits

SO: WINDOWS® 10 (64-BIT Required)

Procesador: Intel® Core™ i5-4460 3.20 GHz or AMD FX-8300™ or better

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA®GeForce® GTX 960 / 2GB VRAM or AMD Radeon RX 560 / 2GB VRAM

DirectX: Versión 11

Red: Conexión de banda ancha a Internet

Almacenamiento: 28 GB de espacio disponible

Tarjeta de sonido: DirectSound compatible (must support DirectX® 9.0c or higher)

Notas adicionales: This game is expected to run at 1080p/30 FPS. An internet connection is required for product activation. (Network connectivity uses Steam® developed by Valve® Corporation.)