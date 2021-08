Vuelven las rebajas PlayStation Indies a PlayStation Store

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia la llegada de nuevo de la promoción PlayStation®Indies a PlayStation™Store, donde los jugadores podrán acceder a una selección de grandes títulos desarrollados por estudios independientes para PlayStation® con descuentos hasta del 75% desde hoy hasta el 1 de septiembre.

Entre las ofertas destacan títulos como:

Cuphead para PS4™: Cuphead es un juego de acción clásico de correr y disparar centrado especialmente en batallas con jefes. Inspirado en los dibujos animados de la década de 1930, los aspectos visuales y sonoros se han creado meticulosamente con las mismas técnicas de la época (es decir, animación tradicional en transparencias dibujadas a mano, fondos de acuarela y grabaciones de jazz originales). Antes 19,99 € – ahora por 14,99 €.

Hellblade: Senua’s Sacrifice para PS4™: De los creadores de Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West y DmC: Devil May Cry llega el viaje brutal de una guerrera hacia el mito y la locura. Ambientado en la era vikinga, una guerrera celta destrozada se embarca en una misión onírica obsesiva para luchar por el alma de su difunto amante. Creado en colaboración con neurocientíficos y personas que sufren psicosis, Hellblade: El Sacrificio de Senua sumerge de lleno en la furia melancólica de la mente desquebrajada de Senua. Antes 29,99 € – ahora por 7,49 €.

Hollow Knight: Edición Corazón Vacío para PS4™: La galardonada aventura de acción de insectos y héroes donde el jugador podrá explorar cavernas serpenteantes, antiguas ciudades y páramos mortales para luchar contra criaturas mancilladas y hacer nuevas amistades con extraños insectos. Antes 14,49 € – ahora por 7,24 €.

Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions para PS4™: Desde su lanzamiento original en 1998, Baldur’s Gate ha marcado el estándar de juegos de rol de Dungeons & Dragons para ordenador. En etsa entrega, tras tener que abandonar el hogar bajo misteriosas circunstancias, el jugador acabará involucrando en un conflicto que ha llevado a la Costa de la Espada al borde de la guerra. Pronto descubrirá que hay otras fuerzas en juego, mucho más siniestras de lo que jamás habría imaginado. Antes 54,99 € – ahora por 19,24 € (+10% adicional para miembros de PS Plus)

Otros títulos destacados son:

Car Mechanic Simulator

CarX Drift Racing Online

Gang Beasts

Gold Rush: The Game

Golf With Your Friends

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – Fate Edition

New Super Lucky’s Tale

Nickelodeon Kart Racers

Oddworld: New ‘n’ Tasty: Complete Edition

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition

Slime Rancher

Spiritfarer®

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom…

Streets Of Rage 4

Totally Reliable Delivery Service

Wasteland 3

We Happy Few

Para más información, visita la Web Oficial de las rebajas