Únete a la fiesta con JUST DANCE 2021

Ubisoft ha anunciado hoy una nueva actualización de contenido para Just Dance 2021, la última entrega de la serie de videojuegos musicales número uno de todos los tiempos*. Esta actualización, con la que se celebra la próxima temporada, ofrece a los jugadores de Just Dance 2021 canciones exclusivas disponibles a través de Just Dance Unlimited**, el servicio de streaming de baile bajo demanda, así como nuevo contenido gratuito, incluyendo canciones premium disponibles por tiempo limitado, y concursos online.

¡Festival! es una temporada vitalista, centrada en la diversión y la felicidad. El ambiente veraniego, el cielo azul y un sol cálido son las condiciones perfectas para conectar con los demás y animarnos a expresarnos. Es el momento de celebrar quién eres y quién quieres ser. Es el momento de que brilles, ¡así que ponte tu mejor ropa y únete a la fiesta!

Del 8 al 22 de julio, esta tercera temporada traerá una nueva Playlist y dos canciones icónicas de Just Dance 2021***: “Don’t Stop Me Now” de Queen y “Sweet Sensation” de Flo Rida.

Después, del 15 de julio al 5 de agosto ¡Festival! revelará las 3 nuevas y exclusivas canciones disponibles en Just Dance 2021, si tienes activa una suscripción a Just Dance Unlimited o un periodo de prueba gratuito. Los jugadores podrán celebrar su amor por el baile con estas 3 grandes canciones:

“Head and Heart” de Joel Corry ft. Mnek, disponible el 15 de julio.

“Intoxicated” de Martin Solveig & GTA, disponible el 22 de julio.

“John Cena” de Sho Madjozi, disponible el 29 de julio.

Los Torneos y las Happy Hours, junto con el lanzamiento de ¡Festival!, estarán disponibles en la World Dance Floor de Just Dance 2021, el modo online de Just Dance.

Para más información sobre Just Dance 2021, la aplicación Just Dance Controller o Just Dance Unlimited, visita justdancegame.com.

Estos eventos estarán disponibles para todos los jugadores de Just Dance 2021 en Nintendo Switch™, la familia de dispositivos de Xbox One (incluyendo Xbox One X), Xbox Series S | X, PlayStation®4 Pro, PlayStation®4, PlayStation®5, y Google Stadia.