Próximamente en Xbox Game Pass: Bloodroots, Farming Simulator 19, UFC 4 y más

Xbox ha anunciado los videojuegos que se unirán próximamente al catálogo de Xbox Game Pass para consola, PC y Xbox Cloud Gaming:

Dragon Quest Builders 2 – 8 de julio: nube

– 8 de julio: nube Tropico 6 ([email protected]) – 8 de julio: consola, PC y nube

([email protected]) – 8 de julio: consola, PC y nube UFC 4 (EA Play) – 8 de julio: consola

(EA Play) – 8 de julio: consola Bloodroots ([email protected]) – 15 de julio: consola, PC y nube

([email protected]) – 15 de julio: consola, PC y nube Farming Simulator 19 – 15 de julio: consola, PC y nube

– 15 de julio: consola, PC y nube The Medium ([email protected]) – 15 de julio: nube

Recuerda que, desde el 1 de julio, con las Recompensas de Xbox Game Pass Ultimate, puedes disfrutar del videojuego Space Jam: A New Legacy – The Game. A partir del 15 de julio, estará disponible como título free-to-play para todos los jugadores a través de la Microsoft Store en tu consola Xbox.

¿Aún no eres suscriptor de Xbox Game Pass Ultimate? No pierdas la oportunidad de conseguir tu primer mes por tan solo 1 €. Xbox Game Pass Ultimate incluye más de 100 juegos de alta calidad en consola, PC y Xbox Cloud Gaming, así como acceso a Xbox Live Gold, EA Play y recompensas y descuentos exclusivos.

Para más información sobre este anuncio, por favor, visita la publicación de Xbox Wire.

Próximamente en Xbox Game Pass de Julio

Dragon Quest Builders 2 (Cloud) – 8 de julio

Dragon Quest Builders 2 es un juego de rol de construcción de bloques ambientado en una tierra de fantasía amenazada por un culto malvado. Explora, lucha, crea y cosecha en la encantadora campaña para un jugador o construye grandes proyectos en el modo sandbox en línea para hasta cuatro jugadores.

Tropico 6 (Cloud, Console y PC) ID @ Xbox – 8 de julio

En Tropico 6 , viaja a un hermoso estado insular y hazlo tuyo. En esta sexta entrada de la serie, construye y administra todo un archipiélago, decorándolo con tu elección de edificios, industria y decoración. ¿Gobernarás a tu pueblo como un estadista generoso o un dictador despiadado? La decisión es tuya.

UFC 4 (Consola) EA Play – 8 de julio Da

forma a tu leyenda con EA Play y Xbox Game Pass Ultimate – ¡ UFC 4 llegará pronto a The Play List! Los miembros pueden ingresar al octágono el 8 de julio para crear y personalizar su propio personaje y comenzar su viaje de amateur desconocido a superestrella de UFC.

Bloodroots (Cloud, Console y PC) ID @ Xbox – 15 de julio

Dejado por muerto por un colorido grupo de bandidos, encadenarás matanzas para vengarte del traicionero Sr. Black Wolf. Improvisa tus asesinatos con todo lo que puedas, desde zanahorias hasta pistolas de plasma.

Farming Simulator 19 (nube, consola y PC) – 15 de julio

¡Vuelve la simulación agrícola definitiva! Conviértete en un granjero moderno y desarrolla tu granja en dos enormes entornos estadounidenses y europeos, llenos de nuevas y emocionantes actividades agrícolas, cultivos que cosechar y animales que cuidar.

The Medium (Cloud) ID @ Xbox – 15 de julio

Descubre un oscuro misterio que solo un médium puede resolver. Viaja a un complejo hotelero abandonado y usa tus habilidades psíquicas únicas para descubrir sus secretos profundamente perturbadores, resolver acertijos de doble realidad, sobrevivir a encuentros con espíritus siniestros y explorar dos realidades al mismo tiempo.

En caso que te lo hayas perdido:

Going Under (Cloud, Console y PC) ID @ Xbox – Disponible ahora

Un rastreador de mazmorras satírico sobre la exploración de las ruinas malditas de startups tecnológicas fallidas. Como pasante no remunerado en la ciudad distópica de Neo-Cascadia, usarás la basura de la oficina como arma mientras te abres camino a través de las mazmorras de procedimiento poco convencionales debajo del campus de tu empresa.

La disponibilidad de Xbox Cloud Gaming (Beta) se expande a PC y dispositivos Apple

El verano se está calentando y estamos listos para ver la próxima ola de grandes juegos de Xbox Game Pass que llegarán pronto. ¡Ahora vamos a descansar, relajarnos y disfrutar de estos recién llegados!

Próximamente, en breve, pronto

La disponibilidad de Xbox Cloud Gaming (Beta) se expande a PC y dispositivos Apple

Xbox Cloud Gaming (Beta) está disponible para todos los miembros de Xbox Game Pass Ultimate con PC con Windows 10 y teléfonos y tabletas Apple, en Xbox.com, en 22 países. Xbox Cloud Gaming ahora también funciona con hardware Xbox Series X personalizado, lo que le brinda tiempos de carga más rápidos y velocidades de cuadro mejoradas. Simplemente vaya a xbox.com/play en Microsoft Edge, Chrome o Safari en su PC o dispositivo móvil para comenzar a jugar cientos de juegos de la biblioteca de Xbox Game