EA anuncia Madden NFL 22

ELECTRONIC ARTS ANUNCIA MADDEN NFL 22 CON UNA ICÓNICA PORTADA EN LA QUE APARECEN TOM BRADY Y PATRICK MAHOMES

Madden NFL 22 promete innovación en todo el juego con el nuevo Dynamic Gameday* que mejora la jugabilidad en todos los modos; mira el tráiler de presentación aquí

El Modo Franquicia recibe una sólida actualización, que incluye muchas de las características más solicitadas por la comunidad y aún más contenido añadido a lo largo de la temporada

Madden NFL 22 se lanza en todo el mundo el 20 de agosto y ya está disponible su pre-reserva

Hoy, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha anunciado el lanzamiento de EA SPORTS Madden NFL 22, con dos campeones de la Super Bowl de la NFL, MVP e iconos de la cultura deportiva, Tom Brady y Patrick Mahomes, en la portada de todas las ediciones y de Madden NFL Mobile. Madden NFL 22 aprovecha la potencia de las consolas de nueva generación para ofrecer la energía, la emoción y la imprevisibilidad de la NFL a través del nuevo Dynamic Gameday*, que afecta a todos los modos del juego. Ya sea instalando un plan de juego semanal en Franquicia o enfrentándose en Juega Ahora, los juegos en Madden NFL 22 se sentirán como nuevos con un nivel más profundo de estrategia y narración en cada partido y en cada estadio. EA SPORTS también ha ofrecido a los fans un primer vistazo a la nueva jugabilidad de Madden NFL 22 en un emocionante tráiler de presentación publicado hoy. Madden NFL 22 se lanza en todo el mundo el 20 de agosto para PlayStation®5, Xbox® Series X|S, PC vía Origin™ y Steam, Xbox One, PlayStation 4 y Google Stadia.

«Ha sido una gran experiencia estar en la portada de Madden NFL 22 con Patrick. Ambos compartimos el amor por el juego de fútbol americano y formar parte de esta icónica franquicia es muy especial», dijo el siete veces campeón de la Super Bowl, Tom Brady. «El juego de este año realmente captura la energía y la imprevisibilidad que se ve en el campo cada domingo y estamos emocionados de que los fans lo experimenten por sí mismos.»

«Yo, como la mayoría de los jugadores de la Liga, he sido un gran fan de Madden NFL desde que tengo uso de razón, y estar en la portada -no solo por segunda vez, sino también con Tom Brady, un grande de todos los tiempos- es surrealista», dijo Patrick Mahomes. «Es la segunda vez que dos atletas aparecen juntos en la portada y ambos estamos deseando que los fans se adentren en Dynamic Gameday, que hace que el juego sea más inmersivo, auténtico y lo mantiene vivo todo el año.»

Dynamic Gameday* en Madden NFL 22 cuenta con tres nuevas características: Gameday Atmosphere*, Gameday Momentum* y Next Gen Stats: Star-Driven AI*. Gameday Atmosphere* conecta a los jugadores con su afición a la NFL a través de las multitudes, los entornos y los elementos de presentación que mejoran e impactan en cada partido. Las nuevas mecánicas basadas en el rendimiento de Gameday Momentum*, incluyendo Home Field Advantage*, que proporciona una condición de juego única adaptada a la atmósfera del estadio de cada equipo de la NFL, hacen oscilar el impulso, dando vida a la influencia tangible del impulso en el campo. Por último, Next Gen Stats: Star-Driven AI*, impulsada por datos de jugadores del mundo real que evolucionarán a lo largo de la temporada, cambia el comportamiento de la IA y las tendencias de los equipos para que las superestrellas de la NFL y la personalidad de cada equipo sean más reales.

«El año pasado tuvimos más jugadores que nunca en Madden y estamos deseando traer una nueva experiencia en Madden NFL 22 que será más emocional, auténtica y realista con Dynamic Gameday mejorando la jugabilidad en todo el juego», dijo Seann Graddy, productor ejecutivo de Madden NFL 22. «Siempre recogemos los comentarios de nuestros jugadores para mejorar Madden NFL con cada edición y en tiempo real con nuestro servicio en vivo durante el año. Continuaremos con ese enfoque este año, incluyendo el redoblar nuestro compromiso con la Franquicia, manteniendo el impulso que iniciamos en Madden NFL 21, entregando más de las características de Franquicia más solicitadas tanto en el lanzamiento como a lo largo de la temporada.»

El modo Franquicia de Madden NFL 22 hará que los jugadores se sientan más conectados y con el control de su equipo, con sistemas más detallados de gestión de la plantilla y de progresión del árbol de habilidades, y una estrategia de juego semanal completa con un motor de temporada renovado que mantiene las cosas frescas cada semana. La franquicia también seguirá viendo mejoras a lo largo del año a través de múltiples actualizaciones del servicio en directo.

El nuevo modo de Madden NFL, The Yard, contará con una campaña para un solo jugador y un sistema de progresión de avatares totalmente nuevo que comparte el progreso, las recompensas y la vanidad con Face of the Franchise. Face of The Franchise regresa con una historia totalmente nueva, un sistema de clases de jugadores y la opción de jugar en el lado defensivo del balón como linebacker por primera vez. Superstar KO llevará el juego de escuadras multijugador a los equipos de la NFL con la incorporación de equipos de la NFL del mundo real al modo por primera vez. Además, Madden Ultimate Team ofrecerá una nueva temporada de contenidos, permitirá realizar ajustes en el descanso de los Factores X de las Superestrellas e integrará Next Gen Stats* para realizar un seguimiento de las estadísticas de los objetos de los jugadores.

Los fans que reserven** Madden NFL 22 recibirán numerosas ventajas, como nuevos objetos de vanidad y contenido en Ultimate Team, así como beneficios por primera vez en Franquicia, Face of the Franchise y The Yard. Tanto la MVP Edition como la pre-order y la EA Play Pro† only Dynasty Edition cuentan con 3-Day Early Access, Dual Entitlement para los jugadores que planean actualizar su experiencia Madden NFL en una consola next-gen y mucho más. Además, los miembros de EA Play pueden sacar más partido a Madden NFL 22 con el acceso anticipado de prueba y las recompensas mensuales del juego. Para más información sobre EA Play, visita https://www.ea.com/ea-play †

Madden NFL 22 está desarrollado en Orlando, Florida, por EA Tiburon y estará disponible en todo el mundo el 20 de agosto de 2021 para Sony PlayStation®4, Sony PlayStation®5, Microsoft Xbox® One, Microsoft Xbox® Series X|S, PC a través de Origin™ y Steam y Google Stadia. Para conocer los activos de Madden NFL 22