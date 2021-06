Las superheroínas adolescentes de DC saltan a la acción en Nintendo Switch con DC Super Hero Girls: Teen Power, disponible desde hoy

Ponte ya el traje de Wonder Woman, Supergirl o Batgirl y explora libremente la ciudad de Metrópolis para salvarla del mal

Es bien conocido que el mal acecha en cada rincón del universo DC. Esta vez, un grupo de conocidos supervillanos se ha propuesto poner la ciudad de Metrópolis patas arriba, y estará en la mano de las superheroínas adolescentes Wonder Woman, Supergirl y Batgirl acabar con la amenaza compaginando el heroísmo con la exigente vida social del instituto. DC Super Hero Girls: Teen Power, el videojuego basado en la popular serie de animación, llega hoy, en exclusiva, a Nintendo Switch.

¿Lista para salvar la ciudad? Los combates de DC Super Hero Girls: Teen Power se basan en un sistema de combate fácil de dominar con el que lanzar poderosos combos con un montón de habilidades hechas a medida para cada una de las seis protagonistas. Wonder Woman utiliza sus dotes de guerrera con el Lazo de la Verdad y el Escudo Volador, Supergirl puede utilizar su Visión de Calor y su Supersoplido, y Batgirl se sirve de inventar todo tipo de artilugios para la lucha contra el crimen, como el Bat-Hook o el Batarang.

No olvides quedar con tus amigas en los lugares más chulos de la serie de animación, como Metropolis High School y Sweet Justice, donde además podrás sacarte fotos para compartirlas en Superstapost (una red social dentro del juego). Eso sí, no bajes la guardia y protege tu identidad secreta a toda costa, porque puedes toparte con algunas de las supervillanas más granujas de la ciudad, como Harley Quinn, Catwoman y Star Sapphire. La imparable Harley Quinn puede usar su Salto Muelle para alardear con altura, mientras que Catwoman, la astuta ladrona, aprovecha su Danza Gatuna para acabar con los malos a arañazos. Star Sapphire también tendrá habilidades únicas como la Jaula de Amor en la que atrapar a sus enemigos. Con semejante repertorio, los secuaces de Toyman no tendrán nada que hacer.

Cuando no estén combatiendo el crimen, las DC Super Hero Girls seguirán estando super ocupadas con un montón de misiones secundarias que completar mientras recorren la ciudad de Metrópolis en un mundo abierto que se abre más a medida que se explora. Queda con amigas en icónicas localizaciones del universo DC, rescata gatitos perdidos o consigue nuevos atuendos para marcar estilo. También podrás contribuir a la reconstrucción de una parte dañada de la ciudad con dinero del juego y revitalizar Metrópolis con nuevas tiendas y edificios.

DC Super Hero Girls: Teen Power te invita a adentrarte en el universo de la popular serie de animación DC Super Hero Girls, y a acabar con el crimen de la ciudad de Metrópolis como Wonder Woman, Supergirl, Batgirl y más superheroínas de DC mientras intentan seguir con su vida social de adolescentes tomándose un café en el Sweet Justice. DC Super Hero Girls: Teen Power llega a Nintendo Switch el 4 de junio. Visita el canal oficial de YouTube de Nintendo España para conocer más.