Más de 3,5 millones de jugadores en el pirmer mes de Outriders

SQUARE ENIX ANUNCIA QUE OUTRIDERS HA SUPERADO LOS 3,5 MILLONES DE JUGADORES ÚNICOS EN EL PRIMER MES

La nueva propiedad intelectual lista para ser la próxima gran franquicia de la compañía

SQUARE ENIX® ha anunciado que OUTRIDERS®, el juego de rol y disparos de alta intensidad donde la supervivencia exige agresividad, superó los 3,5 millones de jugadores únicos en todo el mundo en su primer mes de lanzamiento (del 1 de abril al 1 de mayo), según datos internos. Con la aclamación unánime por parte de la crítica y de los jugadores a nivel mundial, OUTRIDERS va camino de convertirse en la próxima gran franquicia de la compañía.

Puedes ver el tráiler con la opinión de la prensa

“Con más de 3.5 millones de Jugadores únicos, con una media de tiempo de juego de más de 30 horas y un altísimo nivel de participación en la vertiente cooperativa, nosotros y el fantástico equipo de People Can Fly estamos encantados con este éxito inicial” ha afirmado Jon Brooke, codirector de estudio en Square Enix External Studios. “El lanzamiento de una nueva propiedad intelectual nunca es fácil y estamos muy agradecidos por el apoyo y los comentarios de la Comunidad. Seguimos escuchando atentamente y queremos asegurar a todos los jugadores que estamos comprometidos a mejorar y potenciar la experiencia en las próximas semanas y meses. También esperamos ampliar Outriders en el futuro”.

OUTRIDERS es un brutal juego de rol y disparos ambientado en un original y oscuro mundo de ciencia ficción. Mientras los últimos retazos de la humanidad perecen en las trincheras del salvaje e inclemente mundo de Enoch, tú despiertas siendo uno de los últimos Outriders y una Mutación con unos poderes increíbles. Emprende una aventura épica por un planeta hostil en el que todo ha hiperevolucionado para matarte. Elige entre cuatro clases distintas y aprovecha las amplias y flexibles opciones de personalización para crear tu propio estilo de juego, colecciona armas y equipo de lo más impactante y retorcido, y domina poderes superdestructivos. Demuestra tu agresividad, mata para curarte y enfréntate al enemigo en solitario o con hasta tres jugadores en el modo cooperativo mientras exploras lo desconocido en una campaña con una historia épica.

La demo gratuita de OUTRIDERS está actualmente disponible para PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One, así como en Steam y GeForce Now en PC. Además, desde ayer y hasta finales del mes de mayo Square Enix ofrecerá una serie de promociones de precio por tiempo limitado en todas las plataformas. Consulta los detalles en las tiendas online y físicas.OUTRIDERS se estrenó el 1 de abril de 2021 y está disponible en PlayStation®5; PlayStation®4; Xbox Series X|S; Xbox One; Steam, Epic Games Store y GeForce NOW para PC; y en Google Stadia.

Para obtener más información, visita www.outriders.net