Xbox Game Pass ayuda a los jugadores españoles a mantenerse conectados

Un nuevo estudio revela que los miembros de Xbox Game Pass son más propensos a jugar a más juegos, más a menudo con amigos y familiares

Los miembros de Xbox Game Pass son de los jugadores más sociables de España y son más propensos a jugar online con amigos (un 18 % más), familiares (un 20 % más) al menos una vez a la semana, en comparación con los que no son miembros.

Los servicios de suscripción de videojuegos se están convirtiendo rápidamente en un pilar para los jugadores en España, junto con otras suscripciones de entretenimiento. El 97 % de los jugadores españoles tiene algún tipo de suscripción de entretenimiento y más de dos tercios (72 %) tiene acceso a una suscripción de videojuegos.

Más de la mitad (58 %) de los jugadores españoles juegan a través de un servicio de suscripción al menos una vez a la semana, porcentaje que aumenta hasta el 83 % en el caso de los miembros de Xbox Game Pass.

Un nuevo estudio de Xbox revela cómo los jugadores españoles se mantienen conectados con Xbox Game Pass, siendo los miembros del servicio más propensos a conectarse con regularidad con amigos y familiares a través de los videojuegos que los que no son miembros.

Tras el anuncio de que Xbox Game Pass cuenta ya con 18 millones de miembros en todo el mundo, este nuevo estudio basado en una muestra de 2000 jugadores de toda España ofrece una visión de cómo los jugadores perciben e interactúan con los servicios de suscripción para su entretenimiento. El estudio revela que más de dos tercios (68 %) de los jugadores en España juegan a títulos multijugador online al menos una vez a la semana, mientras que esta cifra aumenta para los miembros de Xbox Game Pass, que son más sociables e interactúan con diferentes tipos de juegos en general y son significativamente más propensos a jugar títulos multijugador online (un 15 % más), así como a jugar en línea tanto con la familia (un 20 % más) como con los amigos (un 18 % más).

El estudio también muestra que las suscripciones de entretenimiento son un pilar en la vida cotidiana, con el 97 % de los jugadores en España con acceso a una suscripción de entretenimiento (que proporciona acceso a películas, TV, música, etc.), y el 72 % de los encuestados también con una suscripción activa de videojuegos. Si analizamos la frecuencia con la que los jugadores españoles consumen diferentes contenidos a través de servicios de suscripción, más de dos tercios afirman que ven películas/televisión (78 %) y escuchan música (68 %) a través de una suscripción al menos una vez a la semana. Si bien las suscripciones a videojuegos son todavía relativamente nuevas, cuando miramos la interacción, estas pisan los talones a otros servicios de entretenimiento más longevos. Más de la mitad (58 %) de los jugadores europeos juegan a través de un servicio de suscripción al menos una vez a la semana, lo que aumenta significativamente hasta el 83 % en el caso de miembros españoles de Xbox Game Pass que juegan a través del servicio al menos una vez a la semana.

«Los videojuegos tienen un poder único para unir a la gente, y es increíble ver cómo Xbox Game Pass desempeña un valioso papel para tantas personas en Europa que emplean los videojuegos como una forma de conectarse con regularidad con amigos y familiares», comenta Ryan Cameron, director de Xbox en EMEA.

Según el estudio, la principal razón por la que los jugadores españoles se suscriben a un nuevo servicio de suscripción, ya sea de videojuegos o de entretenimiento en general, es principalmente el acceso a una amplia variedad de contenidos, con el 62 % afirmando que esta es la principal razón por la que se suscribirían a un nuevo servicio de suscripción. Otras razones clave para suscribirse a un nuevo servicio son la facilidad del proceso de configuración (57 %) y el acceso inmediato a nuevos contenidos a medida que son lanzados (59 %).

Xbox Game Pass ofrece a los jugadores más opciones y oportunidades para descubrir, experimentar y conectar a través de los videojuegos. Xbox Game Pass tiene una biblioteca de más de 100 grandes títulos, desde juegos de plataformas y conducción hasta aventuras de acción, multijugador en línea y mucho más. La biblioteca se actualiza constantemente con nuevos juegos, entre los que se incluyen los lanzamientos de Xbox Game Studios desde el primer día, grandes juegos AAA, títulos de Bethesda Softworks (que se ha unido recientemente a la familia Xbox) e increíbles juegos de [email protected] Xbox Game Pass Ultimate está disponible en consolas, PC y dispositivos móviles Android desde la nube (Beta).

Según el estudio, los jugadores españoles afirman que sus géneros de videojuegos favoritos son los juegos de plataformas, acción-aventura y deportes y conducción. La biblioteca de Xbox Game Pass incluye grandes títulos que sabemos que les encantarán a los jugadores locales, incluidos juegos de plataformas como Ori and the Will of the Wisps y Hollow Knight, de acción y aventura como Gears 5: Edición Juego del Año y Sea of Thieves, shooters RPG como Outriders, e incluso títulos de carreras como DiRT 5 o Forza Horizon 4.