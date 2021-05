¿Por qué HUAWEI WiFi Mesh es la solución que necesitas para resolver tus problemas de internet en casa?

Huawei Consumer Business Group (CBG), siempre a la vanguardia de la conectividad mundial, presentó el pasado mes de febrero su primer sistema de routers: HUAWEI WiFI Mesh. La tecnología Mesh, o tecnología de sistemas de redes de malla, es un paso adelante en la conectividad WiFi del hogar ya que, gracias a sus características diferenciales, consigue llegar donde los routers o repetidores tradicionales no consiguen llegar ofreciendo la mejor experiencia de conexión posible a los usuarios.

El alcance del internet de los hogares suele ser uno de los grandes inconvenientes que sufren los usuarios, los denominados puntos muertos se pueden producir ya sea porque la casa es muy grande o porque la estructura de paredes o techos impide el acceso de la señal. Una de las mejores apariciones tecnológicas de los últimos tiempos son las redes WiFi Mesh, que crean sistemas mallados permitiendo solventar los inconvenientes de conectividad en cualquier rincón y que, hasta el momento, han conseguido colocarse como la opción número uno frente a los routers WiFi habituales complementados con antiguos repetidores que dividen la señal.

Gracias al sistema mallado, HUAWEI WiFI Mesh consigue eliminar las zonas muertas del hogar mientras garantiza la máxima calidad de conexión. Esto es debido a que la señal no se divide, tal y como hacen los repetidores, sino que, al tratarse de una misma conexión, consigue no perder alcance. La tecnología Mesh permite calcular cuáles son los nodos en los que ha de apoyarse para ofrecer la mejor conexión al usuario, o qué dispositivo tiene menor carga, y redistribuye la conectividad automáticamente. De tal manera, en ningún momento se perdería la conexión a la red al caerse algún nodo, algo que sí ocurre con el uso de repetidores. El sistema mallado es la solución perfecta para casas grandes, adosados, pisos con muros gruesos o incluso para esa segunda residencia en la que la señal no es tan potente.

HUAWEI WiFi Mesh integra un conjunto de dispositivos router que construyen un sistema de conectividad mallado diseñado para el ámbito doméstico y con el que Huawei quiere conseguir eliminar tus problemas de cobertura WiFi en el internet del hogar. Está diseñado para cubrir hasta 600 metros cuadrados de superficie y ofrecer velocidades de hasta 2.200 Mbps.

Instalación fácil e intuitiva

La instalación del Internet de malla de Huawei es sencilla y funcional para el usuario, ya que al tratarse en todo momento de la misma señal es el software el que autónomamente se encarga de la conexión.

Su diseño incluye un buen número de puertos Ethernet que permitirán al usuario aumentar la velocidad y el rendimiento de su conexión aunque no esté cerca de la base, ya que cualquiera de los nodos permite este tipo de conexión de alta velocidad sin las pérdidas habituales que se producen por el desplazamiento por el espacio de la información vía WIFi.

Una de las principales características que definen a HUAWEI WiFI Mesh es su capacidad para conseguir un desempeño acorde a las necesidades de conexión y privacidad del usuario. A través de la app Huawei AI Life, descargable escaneando el código QR incluído en la propia caja del dispositivo, se podrá analizar la calidad de la señal o configurar numerosas opciones de conexión al gusto del consumidor, como el control parental o la red para invitados, el número de dispositivos conectados a cada red, llegando a poder elegir distintas opciones como el control parental y consiguiendo poner al alcance de cualquiera la posibilidad de configurar la conexión de la forma más eficiente posible.

Además, si cualquier usuario quiere conectarse a la red desde cualquier smartphone Huawei con tecnología NFC, lo hará con la sencillez de un simple toque del teléfono en el terminal HUAWEI WiFI Mesh, lo cual convierte la conexión WiFi en un proceso aún más sencillo y rápido.

Podrás hacerte con tu pack HUAWEI WiFi Mesh tanto en un pack de dos unidades como de tres, según la necesidad de cobertura, en los canales de venta habituales de Huawei.