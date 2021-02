Capcom Arcade Stadium ya disponible en Nintendo Switch – Anunciado el modo cooperativo local de Ghosts ‘n Goblins Resurrection

Durante la emisión de anoche del Nintendo Direct, Capcom desveló que los 32 clásicos arcade incluidos en Capcom Arcade Stadium ya están disponibles para su descarga digital en la Nintendo eShop de Nintendo Switch™. La electrizante emoción de un arcade llega a Nintendo Switch con Capcom Arcade Stadium, que ofrece tres conjuntos diferentes de 10 juegos que resaltan cada uno, una etapa diferente de la era arcade de Capcom. La colección incluye también el juego de descarga gratuita 1943 – The Battle of Midway – y el título complementario independiente Ghosts ‘n Goblins. Los fans de lo retro pueden elegir conjuntos específicos o adquirir la opción todo en uno que contiene los 32 juegos.

Los tres destacados conjuntos arcade diferentes contenidos en Capcom Arcade Stadium abarcan desde clásicos de la década de 1980 como BIONIC COMMANDO y STRIDER a los favoritos de los años 1990 como SUPER STREET FIGHTER II TURBO. Ghost ‘n Goblins estará disponible como título complementario independiente. Los jugadores pueden también adquirir el pack completo que consta de 32 juegos, incluyendo los tres conjuntos de 10, el gratuito 1943 – The Battle of Midwayy y el título complementario independiente Ghosts ‘n Goblins para una mayor nostalgia retro. Además de lanzarse en Nintendo Switch, Capcom Arcade Stadium estará también disponible en el sistema de entretenimiento PlayStation®4, Xbox One, y Steam . Más información sobre estas plataformas se desvelará próximamente.

Para celebrar la resurrección de las legendarias series Capcom, el original Ghosts ‘n Goblins estará disponible de forma gratuita como juego adicional para Capcom Arcade Stadium antes del estreno el 25 de febrero Ghosts ‘n Goblins Resurrection. Después de ese lanzamiento, este juego complementario estará disponible para su adquisición de forma individual o como parte del conjunto completo de Capcom Arcade Stadium.

También se desveló durante el Nintendo Direct, que Ghosts ‘n Goblins Resurrection introducirá por primera vez el modo cooperativo local en el universo Ghosts ‘n Goblins. Los amigos y familiares podrán unir fuerzas con Arthur en su búsqueda para vencer al mal como uno de los tres personajes de apoyo: Barry, que crea barreras para protegerse; Kerry que lleva a Arthur a través del peligro; y Archie, que crea puentes para cruzar.

Acerca de Capcom Arcade Stadium:

La colección de juegos imprescindibles Capcom Arcade Stadium incluirá títulos multijugador local para cuatro jugadores además de una serie de opciones de personalización del estilo de juego. En cada título los usuarios pueden ajustar la velocidad de juego, el nivel de dificultad, ajustes y filtros de pantalla según su preferencia. Capcom Arcade Stadium también incluye la opción universal de rebobinado, que permite a los usuarios, que permite a los usuarios saltar atrás en el tiempo para salvarse (o a un amigo) de cualquier peligro imprevisto. Ya sea luchando para derrotar a un jefe o practicando un segmento complicado de un juego, la función de rebobinado desbloquea toda una nueva dimensión de juego. A medida que los usuarios disfrutan de los juegos, completan desafíos y ganan logros en Capcom Arcade Stadium, aumentará su clase CASPO. Incrementar la clase CASPO desbloquea marcos de juego, incluyendo diseños de cabinas arcade en 2D y 3D que reflejan los comandos de entrada de los jugadores para maximizar la sensación de jugar en su propia sala de juegos. Los jugadores que quieran hacerse un nombre también pueden enfrentarse al “Desafío Cronometrado” y al “Desafío de Puntuación” para reclamar su lugar en las clasificaciones online.

Acerca de Ghosts ‘n Goblins Resurrection:

La legendaria saga de plataformas se alza de nuevo con Ghosts ‘n Goblins Resurrection¸ que marca el heroico regreso de una franquicia que debutó hace 35 años. Rindiendo tributo a Ghosts ‘n Goblins y Ghouls ‘n Ghosts, esta última entrega combina el estilo de juego de plataformas de acción de la saga con gráficos con un marcado estilo de cuentos y desafiantes obstáculos nuevos. La nueva entrega seguirá las aventuras una vez más, del valiente Sir Arthur mientras corre, salta y se abre paso a través de inquietantes escenarios situados en el Reino de los Demonios, un mundo de fantasía demoníaco. Arthur debe vencer a innumerables enemigos macabros en su intento de rescatar a la princesa de las garras traicioneras del Señor de los Demonios. Los valientes caballeros deberán proceder con extrema precaución mientras les aguardan peligros aterradores entre los que se incluyen enemigos conocidos como Zombie, Skeleton Murderer, Pigman y Red Arremer. Ghosts ‘n Goblins Resurrection se lanzará el 25 de febrero de 2021.

Además el canal de Twitch de Capcom USA albergará un maratón de emisiones que comenzará a las 19 horas de hoy jueves 18 de febrero hasta las 07:00 am del 19 de febrero para celebrar el lanzamiento de Capcom Arcade Stadium. El calendario de juegos y de streamers se anunciarán en las redes sociales de Capcom USA.