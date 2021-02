It Takes Two revela un nuevo tráiler narrado por Josef Fares que presenta sus mecánicas de juego

A la espera de su lanzamiento el próximo 26 de marzo, EA y Hazelight Studios han publicado un nuevo tráiler narrado del videojuego de It Takes Two, el próximo título de aventuras cooperativo del estudio ganador del premio BAFTA por aclamado A Way Out. El videojuego, repleto de desafíos que rompen con lo establecido dentro del género, lleva a los jugadores a una fusión metafórica y narrativa de título, ampliando los límites de la historia interactiva a un nivel sin precedente.

Comprueba la variedad única de las mecánicas de juego de It Takes Two

En It Takes Two, los jugadores se pondrán en la piel de Cody y May, una pareja enfrentada que se ven convertidos en muñecos debido de una magia desconocida. Atrapados en un mundo fantástico en el que lo imprevisible se esconde en cada esquina, deberán aprender a regañadientes a superar sus diferencias, salvar su fracturada relación y encontrar el camino de vuelta a casa con su querida hija Rose.

It Takes Two, que ya está disponible para su reserva, y estará disponible en tiendas físicas y digitales el 26 de marzo de 2021 para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Origin y Steam por 39,99€. Todos los jugadores que adquieran el videojuego en PlayStation 4 o Xbox One podrán actualizarlo a su homólogo de nueva generación de forma gratuita en la misma fecha.

Para obtener más información y estar al día sobre el videojuego, visita el sitio oficial aquí.