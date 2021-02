Square Enix anuncia el regreso de dos JRPG clásicos de las series SAGA y MANA Gustavo Voces

SaGa Frontier Remastered se lanzará el 15 de abril de 2021 y Legend of Mana el 24 de junio de 2021.

SQUARE ENIX® ha confirmado hoy que dos JRPG clásicos de PlayStation® volverán este año en forma de Legend of Mana™ y SaGa Frontier™ Remastered. Podremos disfrutar de las versiones remasterizadas de estos títulos de la vieja escuela actualizados con un montón de novedades, como gráficos optimizados y una jugabilidad que satisfará tanto a los fans de siempre como a los jugadores nuevos.

Los jugadores europeos podrán descubrir por primera vez la cuarta entrega de la serie Mana, Legend of Mana, a partir del 24 de junio. Embárcate en una aventura para encontrar el místico Árbol de Mana visto en sueños, antes de descubrir que… ¡el mapa del mundo está vacío! Durante tu aventura adquirirás artefactos especiales. Colócalos donde quieras en el mapa para hacer que ciudades y mazmorras cobren vida gracias al sistema de creación de territorios. Podrás avanzar en la historia de distintas formas en función de las decisiones que tomes, así tu experiencia en el juego será más personal y única.

Legend of Mana incluirá gráficos remasterizados, una banda sonora renovada y el minijuego «Ring Ring Land», disponible por primera vez en Occidente. En esta aventura conocerás a un rico elenco de personajes, te enfrentarás a temibles monstruos en combates en tiempo real y explorarás el vasto mundo de Fa’Diel mientras descubres la atemporal historia de Legend of Mana.

Legend of Mana estará disponible en formato digital para Nintendo Switch™, PlayStation®4 y PC (STEAM®) el 24 de junio. Quienes adquieran Legend of Mana antes del 23 de julio recibirán como recompensa por compra anticipada diez avatares y un tema personalizado de Legend of Mana para PlayStation®4 o un fondo de pantalla de Legend of Mana para PC (STEAM®). Más información: https://square-enix-games.com/es_ES/games/legend-mana.

El tráiler de Legend of Mana puede verse aquí:

Dentro del proyecto SaGa de SQUARE ENIX, que hasta la fecha ha abarcado los lanzamientos en Occidente de Romancing SaGa™ 3, SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS y Romancing SaGa™ Re;univerSe™. también estará disponible el 14 de abril SaGa Frontier Remastered para Nintendo Switch™, PlayStation®4, PC (STEAM®) y dispositivos móviles iOS y Android. Este juego incluirá gráficos mejorados para las plataformas modernas que harán que los personajes cobren vida como nunca antes.

El tráiler de SaGa Frontier Remastered puede verse aquí:

Descubrirás esta aventura de rol en el papel de uno de los ocho protagonistas, gracias al sistema de escenarios libres. Cada personaje tiene su propia historia y objetivos y puede explorar el universo fantástico de ciencia ficción conocido como «The Regions» de distintas formas y descubrir mundos, tecnología y magia únicos. La versión remasterizada ampliará las múltiples tramas del original introduciendo contenido eliminado previamente, como la historia de Fuse y varios eventos nuevos para el querido personaje de Asellus.

Para celebrar el anuncio de la fecha de lanzamiento de SaGa Frontier Remastered, los jugadores del popular título para móviles Romancing SaGa Re;univerSe disfrutarán de una bonificación especial de [Awaiting Orders] T260G(A), 1500 Jewels y 60 Small Lunar New Year Stamina Potions.

SaGa Frontier Remastered estará disponible en formato digital el 15 de abril de 2021. Más información: https://square-enix-games.com/es_ES/games/saga-frontier-remastered. Será posible reservar el juego a partir de marzo para Nintendo Switch™, PlayStation®4 y PC (STEAM®).