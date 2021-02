Electronic Arts y Codemasters establecen un nuevo centro mundial de videojuegos de conducción y entretenimiento

Electronic Arts Inc. completa la adquisición de Codemasters Group Holdings plc. El acuerdo combinará el talento y la experiencia de primer nivel de las franquicias de Codemasters Formula 1®, DIRT, GRID, DiRT Rally y Project CARS con la franquicia Need for Speed de EA y el videojuego para móviles Real Racing

La adquisición ofrecerá oportunidades inmediatas de crecimiento para las franquicias de Codemasters a través de los recursos comerciales, la infraestructura tecnológica y la red de casi 500 millones de jugadores de Electronic Arts

Electronic Arts Inc., líder mundial en entretenimiento interactivo, ha anunciado hoy la finalización de su adquisición de Codemasters [por 604 peniques (aproximadamente 8,37 dólares]*) en efectivo por cada acción ordinaria de Codemasters con un valor empresarial implícito de 1.200 millones de dólares*]. La combinación de Electronic Arts y Codemasters marca una nueva y emocionante era en el entretenimiento de los videojuegos de conducción. La unión de dos de las organizaciones de desarrollo y publicación de videojuegos más apasionadas, creativas y con más talento de la industria permitirá un mayor crecimiento y un éxito continuado para un conjunto de las marcas de conducción más potentes y populares del mundo, entre las que se encuentran Formula 1®, Need for Speed, DIRT, DIRT Rally/WRC, GRID, Project CARS, Real Racing entre otras. Con esta cartera de productos aclamada por la crítica, Electronic Arts y Codemasters estarán en condiciones de ofrecer a los aficionados una cadencia regular de nuevos y emocionantes contenidos de conducción, además de llegar a más plataformas y regiones del mundo.

Las aclamadas franquicias de Codemasters, Formula 1®, DIRT, DiRT Rally, GRID y Project CARS, se unirán a la franquicia global Need for Speed de Electronic Arts, al videojuego para móviles Real Racing, gran favorito de los fans, y a sus marcas EA SPORTS, permitiendo una mayor innovación y aumentando la capacidad de ofrecer contenidos y experiencias a una audiencia verdaderamente global para el entretenimiento de la conducción.

«Este es el comienzo de una nueva y emocionante era para los videojuegos y contenidos de conducción al unir los talentosos equipos de Electronic Arts y Codemasters«, destaca Andrew Wilson, CEO de Electronic Arts. «La afición por las carreras sigue creciendo en todo el mundo, y la combinación de franquicias de nuestra cartera nos permitirán crear nuevas experiencias innovadoras y llevar a más jugadores a la emoción de los coches y el automovilismo. Nuestros equipos serán una potencia mundial en el entretenimiento de la conducción, con videojuegos increíbles para los jugadores en todas las plataformas, estamos deseando poder empezar con ello.” «Hoy es un hito en la historia de Codemasters, y un día emocionante para nuestros empleados y jugadores«, menciona Frank Sagnier, CEO de Codemasters. «La asociación con EA permitirá a nuestros equipos llevar nuestras aclamadas franquicias a nuevas cotas y llegar a una enorme audiencia global a través de su red de jugadores. Juntos podemos redefinir el panorama de los videojuegos de conducción para crear experiencias aún más atractivas para los aficionados a las carreras de todo el mundo.»

La unión abrirá importantes oportunidades de crecimiento para las franquicias de Codemasters con el acceso a la red de Electronic Arts de más de 430 millones de jugadores y los servicios de suscripción multiplataforma líderes en la industria. Electronic Arts también aporta profundas capacidades de datos y análisis a los equipos de desarrollo y publicación de Codemasters, proporcionando información sobre la audiencia para acelerar el rendimiento de las franquicias clave. Estas capacidades, así como la fuerza global de comunicación, marketing y desarrollo de videojuegos de Electronic Arts, abrirán nuevas oportunidades para que la cartera combinada de juegos y contenidos de carreras del grupo llegue a más jugadores de todo el mundo y los involucre profundamente en consolas, PC y móviles.

La adquisición de Codemasters forma parte de la estrategia de crecimiento de Electronic Arts, centrada en ofrecer más experiencias excepcionales y live services de primer nivel, y en llegar a más jugadores en más plataformas de todo el mundo. También se espera que la adquisición de Codemasters aumente la facturación neta y la rentabilidad subyacente de Electronic Arts.

La adquisición de Codemasters se financió con el efectivo disponible.

Para más información sobre la adquisición, visita: investor.ea.com.