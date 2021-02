Próximamente en Xbox Game Pass: Final Fantasy XII, Project Winter, Jurassic World Evolution y más

Xbox ha anunciado los nuevos juegos que se unirán próximamente al catálogo de Xbox Game Pass para consola, PC y Android (juego en la nube con Xbox Game Pass Ultimate). Encontrarás títulos para todos los gustos, desde juegos de estrategia a RPG y shooters, entre otros muchos géneros. ¡No te pierdas ninguno!

Ghost of a Tale ([email protected]) – 4 de febrero: PC

([email protected]) – 4 de febrero: PC Project Winter ([email protected]) – 4 de febrero: PC, consola, Android

([email protected]) – 4 de febrero: PC, consola, Android The Falconeer – 4 de febrero: PC, consola, Android

– 4 de febrero: PC, consola, Android Final Fantasy XII The Zodiac Age – 11 de febrero: PC, consola

– 11 de febrero: PC, consola Jurassic World Evolution – 11 de febrero: consola, Android

– 11 de febrero: consola, Android Stealth Inc. 2: A Game of Clones ([email protected]) – 11 de febrero: consola, Android

([email protected]) – 11 de febrero: consola, Android Wolfenstein: Youngblood – 11 de febrero: Android

Para más información, por favor, visita la publicación de Xbox Wire.

Estos son los juegos

Ghost of a Tale (PC) ID @ Xbox – 4 de febrero

Ghost of a Tale es un juego de rol de acción en el que juegas como Tilo, un ratón y un juglar arrojados a una peligrosa aventura. Ambientado en un mundo medieval poblado solo por animales, el juego pone énfasis en la inmersión y la exploración. Cuenta con elementos de sigilo, disfraces, conversaciones con aliados y enemigos y misiones.

Project Winter (Android, consola y PC) ID @ Xbox – 4 de febrero

El juego perfecto para apuñalar por la espalda a tus amigos. Project Winter es un juego multijugador para 8 personas que se centra en el engaño social y la supervivencia. La comunicación y el trabajo en equipo son esenciales para el objetivo de escape de los sobrevivientes. Reúna recursos, repara estructuras y desafía juntos la naturaleza salvaje.

The Falconeer (Android, consola y PC) – 4 de febrero

Conviértete en el Falconeer y vuela por los cielos a bordo de un pájaro de guerra devastadoramente poderoso en este juego de combate aéreo de mundo abierto. Descubre secretos perdidos en el mar mientras te unes o te enfrentas a diferentes facciones y clanes repartidos por el misterioso mundo de The Great Ursee.

Final Fantasy XII The Zodiac Age (consola y PC) – 11 de febrero

¡Estamos emocionados de seguir trayendo los juegos de Final Fantasy a Xbox Game Pass en 2021 y más allá! Esta remasterización está basada en la exitosa 12ª entrega de la serie Final Fantasy. Con actualizaciones gráficas y de audio, el diseño principal del juego se ha ajustado para producir una evolución delajusteoriginal de Final Fantasy XII para la generación actual. ¡Regresa al mundo de Ivalice y disfruta de una aventura clásica renacida!

Jurassic World Evolution (Android y consola) – 11 de febrero

Sitúate en el corazón de la franquicia Jurassic Park y construye tu propio Jurassic World. Dinosaurios bioingenieros que piensan, sienten y reaccionan inteligentemente al mundo que los rodea y enfrentan las amenazas planteadas por el espionaje, las fugas y las devastadoras tormentas tropicales en un mundo incierto donde la vida siempre encuentra un camino.

Stealth Inc. 2: A Game of Clones (Android y consola) ID @ Xbox – 11 de febrero

En Stealth Inc 2 , juegas el papel de un clon que escapa de una instalación de prueba siniestra y de alta tecnología, probando tanto tu cerebro como tus reflejos. 60 niveles variados unidos entre sí en un mundo extenso. La muerte nunca está a más de unos momentos de distancia, pero una de las pocas ventajas de ser un clon es que la muerte no es tan permanente.

Wolfenstein: Youngblood (Android) – 11 de febrero

Ambientada 19 años después de los eventos de Wolfenstein II , las hijas gemelas de BJ Blazkowicz, Jess y Soph Blazkowicz, después de años de entrenamiento de su padre endurecido por la batalla, se ven obligadas a actuar. Forma equipo con un amigo para subir de nivel, explorar y completar misiones para desbloquear habilidades que complementan tu estilo de juego.