The Last of Us Parte II arrasa en los premios Golden Joystick

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que The Last of Us Parte II, considerado el videojuego más ambicioso en la historia de PlayStation®4, se ha proclamado como el gran triunfador en los Golden Joystick Awards 2020, una de las ceremonias de premios más reputadas y veteranas en la industria de los videojuegos a nivel mundial. El videojuego exclusivo de PlayStation®4, y desarrollado por el estudio estadounidense Naughty Dog, se ha hecho con cinco estatuillas que lo acreditan como Juego del Año, Mejor Diseño Visual, Mejor Diseño de Sonido, Mejor Juego de PlayStation® y Mejor Narrativa. Naughty Dog también ganó el premio a Estudio del Año.

The Last of Us Parte II está disponible, hasta el próximo 30 de noviembre, a un precio de 39,99€. Además, todos los jugadores que quieran disfrutar del Juego del Año, según los Golden Joystick Awards 2020, pueden beneficiarse de un espectacular descuento con motivo de la presente promoción de Black Friday 2020 está disponible, hasta el próximo 30 de noviembre, a un precio de 39,99€.

The Last of Us Parte II también está nominado a 10 categorías distintas en los próximos The Game Awards 2020: Juego del Año, Mejor Dirección, Mejor Narrativa, Mejor Dirección Artística, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Audio, Mejor Actuación (tanto la actriz Ashley Johnson por su papel como Ellie, como Laura Bailey por su interpretación de Abby) y Mejor Juego de Aventura / Acción. Esta gala de premios se celebrará el próximo 10 de diciembre.