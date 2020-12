Disney+, Zoom y Vimeo Create, entre las mejores aplicaciones del 2020 en Google Play de este año para tu smartphone.

La plataforma de películas y series de ‘streaming’ Disney+, el servicio de videoconferencias Zoom y el ‘software’ de edición móvil Vimeo Create han sido seleccionadas entre las mejores aplicaciones de 2020 en Google Play para Android, mientras se ha reconocido también a Geshin Impact como el mejor videojuego del año del 2020.

La plataforma Google Play para Android ha publicado este martes su lista de ‘Lo mejor de 2020’, en la que recoge las mejores aplicaciones y videojuegos del año según la plataforma y según las valoraciones de los usuarios de Android que debemos tener como recomendaciones

Entre las aplicaciones más valoradas, Google Play ha seleccionado una lista en la que reconoce a las 33 mejores aplicaciones del año 2020.

Entre ellas puedes ver un montón de aplicaciones para sacar partido a tu smartphone al final de este 2020.

Entre ellas se encuentran algunas muy conocidas como Microsoft Office (incluye Word, Excel y Power Point), el servicio de reuniones virtuales Zoom muy usadas por la pandemia del COVID, la plataforma de ‘streaming’ Disney+ que ha aterrizado fuerte con sus películas o series o la ‘app’ de edición de vídeo Vimeo Create -desarrollada por la plataforma homónima- que es muy interesante.

Otras de las ‘apps’ del año son algunas menos conocidas como Capcut, un editor de vídeo desarrollado por Bytedance, la creadora de TikTok; la aplicación de sonido oficial Dolby On; Instories, un creador de Stories para Instagram; y Reface, para cambiar de cara.

Google ha reconocido también a otras aplicaciones como la de meditación Medito; ShareTheMeal, de donaciones de la ONU; el planificador Grid Diary; la ‘app’ de recetas de cocina Whisk; la de citas Paired; la aplicación de fitness Centr, by Chris Hemsworth y Elsa Paraky; los ‘softwares’ para mejorar el sueño Loóna, Sleep Theory y Sleep stories for calm sleep – Meditate with Wysa; el editor de fotos Bazaart; el creador de invitaciones digitales Paperless Post Flyer Invitation Maker; o las clases de violín de Violin by Trala. Vamos que hay de todo.

La lista de las mejores aplicaciones de 2020 en Google Play hay algunas otras y se completa con The Pattern, Calmaria, VITA, Explorest, Capuccino, Tayasui Sketches, Redbubble, Splash, Co-Star Personalized Astrology, Intellect, Timecap, Avocation y Jumprope. Este año ha sido muy interesante en móviles.

VIDEOJUEGOS DEL AÑO

Google Play ha distinguido también a los mejores videojuegos para Android de la plataforma de este año 2020, y como el más destacado ha seleccionado Genshin Impact, la aventura creada por miHoYo Limited, mientras que el juego más votado por los usuarios ha sido el de fútbol Dream League Soccer 2021 para los amantes de deporte rey.

Asimismo, han destacados a otros juegos en diferentes categorías, como la de mejores juegos competitivos, en la que ha elegido a Brawlhalla, Bullet Echo, GWENT: The Witcher Card Game, Legens of Runeterra y The Seven Deadly Sins: Grand Cross.

Por su parte, los mejores juegos indie de 2020 una categoría para los más desconocidos han sido Cookies Must Die, la aventura psicológica GRIS (del desarrollador español Nomada Studio), inbento, Maze Machina y Sky: Niños de la Luz.

Google ha reconocido también a los mejores casuales para jugadores menos habituales de 2020, entre los que ha elegido a Aventuras de Disney Frozen: nuevo juego 3 en raya, DreamWorks Trolls Pop: Bubble Shooter & Collection, EverMerge, Harry Potter: Puzles y magia, y Bob Esponja Concurso de Cocina.

Por último, la biblioteca ha querido distinguir también a los juegos innovadores o especíales de este año 2020, entre los que ha destacado a Fancade, Geshin Impact, Juego de rol de calabozos minimalista, The Gardens Between y Very Little Nightmares.

Os dejamos también el enlace a los juegos y aplicaciones del año anterior.

Estas navidades no tienes escusas para probarlos Felices fiestas.