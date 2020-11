NEO: The World Ends with You para PS4 y Nintendo Switch

El juego empieza de nuevo con el anuncio por parte de SQUARE ENIX® de NEO: The World Ends with You®, la continuación del título de rol y acción de gran éxito The World Ends with You, que se lanzará para PlayStation®4 y Nintendo Switch™ en verano de 2021.

NEO: The World Ends with You traslada a los jugadores a las calles de Shibuya, donde participarán en el Juego de los Segadores, una contienda a vida o muerte por la supervivencia. En el papel de Rindo, los jugadores explorarán el corazón de Tokio para desentrañar los secretos del siniestro Juego en el que se han visto obligados a participar.

NEO: The World Ends with You nos brinda una recreación del barrio de Shibuya moderno con un estilo único inspirado en cómics. Los jugadores podrán explorar y disfrutar con todos los sentidos la cultura de esta frenética ciudad, derrotar a monstruos con ayuda de sus aliados en combates trepidantes y completar misiones con el objetivo de cambiar el destino que les han impuesto.

Hoy se ha publicado un tráiler con las primeras imágenes de este título, que dan a conocer la moderna dirección visual, los entornos en 3D y los combates del juego, además de la pegadiza banda sonora que enfatiza su atractivo estilo artístico. El tráiler puede verse en YouTube:

NEO: The World Ends with You se encuentra actualmente en desarrollo para PlayStation®4 y Nintendo Switch y está previsto que se lance en verano de 2021.