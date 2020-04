Saints Row The Third Remastered anunciado para Xbox One y PS4

Nueve años después de su lanzamiento original, Deep Silver ha anunciado hoy que Saints Row® The Third™ ha sido completamente remasterizado y se lanzará en Xbox One, el sistema de entretenimiento y videojuegos todo en uno de Microsoft, el sistema de entretenimiento PlayStation®4 y en formato PC el 22 de mayo de 2020.

Puedes ver el tráiler del anuncio Saints Row The Third :

Cada arma ha sido remodelada, cada coche ha sido rediseñado y una enorme proporción de la ciudad ha sido texturizada de nuevo; Saints Row® The Third™ ha recibido un cambio de imagen completo. Con más de 4.000 elementos reelaborados, ésta completa actualización ha sido dirigida de forma experta por Sperasoft. Se han transformado los entornos, los modelados de los personajes y los efectos visuales, se han mejorado los gráficos e incorporado un nuevo motor de iluminación.

Además, los tres conjuntos de misiones de expansión y los más de 30 contenidos descargables de la versión original han sido remasterizados y se incluyen en un conjunto al que añade horas de alegre estilo de juego. La edición remasterizada inspirará a los nuevos jugadores y a los fans del original a revisitar la reajustada ciudad de Steelport y deleitarse con el glorioso mundo de los Santos.

La historia Saints Row The Third Remastered:

Saints Row The Third Remastered te da el control de los Santos en el apogeo de su poder y vives para demostrarlo. Esta es tu ciudad. Estas son tus reglas. Remasterizado con gráficos mejorados, Steelport la ciudad original del pecado, nunca se había visto tan bien, llena de sexo, drogas y pistolas.

Años después de hacerse con Stilwater, los Third Street Saints han pasado de ser una banda callejera a una reconocida marca: zapatillas Saints, bebidas energéticas Saints y muñecos cabezones Johnny Gat, todo disponible en tu tienda más cercana.

Los Saints son los reyes de Stilwater, pero su popularidad no ha pasado desapercibida. El Sindicato, una legendaria hermandad criminal con peones en juego alrededor del mundo, ha puesto su ojo en los Saints y exige tributos. Negándote a arrodillarte ante el Sindicato, tomas el vuelo a la que una vez fuera una orgullosa urbe, Steelport, ahora convertida en una peligrosa ciudad del pecado bajo el control del Sindicato.

Haz paracaidismo en tanque, solicita un ataque guiado por satélite sobre una banda de luchadores mejicanos y defiéndete de una fuerza militar altamente entrenada en solitario en los escenarios de juego más extravagantes que hayas visto.

Características principales Saints Row The Third Remastered:

El conjunto completo remasterizado– con gráficos aumentados, iluminación mejorada, entornos revisados y efectos visuales, Steelport y The Third Saints nunca se han visto tan bien.

Ciudad del Pecado – Interrumpe y desmantela la Fortaleza del Sindicato sobre armas, el cibercrimen y las estafas criminales. Descubre los secretos de Steelport, donde la acción está a la vuelta de la esquina, para bien o para mal.

Amas de destrucción grosera – Una cosa es derrotar a tus enemigos. Otra cosa es humillarlos. Aeronaves voladoras, coches bala humana y las estrafalarias armas cuerpo a cuerpo son parte de la diversión.

Chiflada personalización de personajes– Crea los personajes más extravagantes jamás vistos, desde celebridades hasta piratas ninja sin máscara. Dentro de cada pecador, hay un Santo. ¿En quién te convertirás?

Desmesurado modo cooperativo – Juega en solitario u online con un amigo. Prueba el paracaidismo con caída libre, aterriza en la camioneta en llamas de tu compañero mientras corres desesperadamente hacia la base fuertemente armada del Sindicato. Steelport resulta siempre más divertido en compañía de un amigo.

Todos los contenidos descargables incluidos – Los tres conjuntos de misiones de expansión y más de 30 contenidos descargables de la versión original.

