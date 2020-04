Campaña Remasterizada de Call of Duty: Modern Warfare 2 disponible para Playstation 4. Una de las experiencias para un jugador más aclamadas de la historia, regresa completamente remasterizada en HD. Incorpora de forma gratuita un lote digital, que podrá ser utilizado inmediatamente en Call of Duty: Modern Warfare, incluyendo Call of Duty: Warzone.

Regresa una de las historias más emblemáticas del mundo del entretenimiento y de los videojuegos. La Campaña Remasterizada de Call of Duty: Modern Warfare 2, una mejorada versión de su aclamado modo historia, se encuentra ya disponible, primero para PlayStation 4, dentro de PlayStation Network, con otras plataformas disponibles para realizar su reserva. El juego incluye la campaña completa, con mejoras visuales, como resolución 4K y soporte HDR en consolas, y en monitores ultrawide para su versión en PC.

Publicado por Activision, la Campaña Remasterizada de Call of Duty: Modern Warfare 2 presenta una resolución y detalles de textura mejorados, animaciones renovadas, audio remasterizado, y mucho más.

En esta renombrada experiencia, desarrollada originalmente por Infinity Ward y ahora remasterizada por Beenox, los jugadores se alistarán como miembros de los Task Force 141 y Tier 1 de las Fuerzas Especiales, en una impresionante serie de misiones para salvar al mundo de la destrucción. «Cliffhanger», «Takedown», «No Russian» y otros muchos niveles, regresan en esta intensa experiencia.

“La campaña de Modern Warfare 2 ha sido increíble. Todos recordamos las impresiones que nos dejó su historia. Fue muy especial, y agradecemos a Infinity Ward el crear una experiencia tan impresionante», ha indicado Thomas Wilson, Co-studio Head en Beenox. “Restaurar y remasterizar esta campaña para una nueva generación de jugadores, ha sido maravilloso para todo nuestro equipo. Queríamos asegurarnos de que los sentimientos y el poder de la historia se representaran con precisión, imágenes de alta definición y los mejores detalles de audio «.

La Campaña Remasterizada de Call of Duty: Modern Warfare 2 ya está disponible en PlayStation Network. Aquellos jugadores que lo adquieran recibirán, de forma gratuita, el Lote clásico de equipo de demoliciones subacuático de Ghost para Call of Duty: Modern Warfare, que incluye el aspecto clásico del Operador Ghost, inspirado en el nivel ‘The Only Easy Day… Was Yesterday’, una trepidante fase de la campaña, repleta de acción, en la que los jugadores debían llevar a cabo el rescate de una serie de rehenes de una plataforma petrolífera, ubicada en el ártico. Además de esta skin clásica, los jugadores recibirán dos proyectos de armas, un nuevo amuleto para su armamento, nuevos movimientos, frases, tarjeta de visita animada, emblemas y dos omisiones de nivel del Pase de Batalla. Todos ellos con acceso inmediato en Call of Duty: Modern Warfare así como en el reciente lanzamiento, Call of Duty: Warzone (Se require Call of Duty: Modern Warfare / Call of Duty: Warzone).

Los jugadores pueden realizar la reserva de la Campaña Remasterizada de Call of Duty: Modern Warfare 2 en otras plataformas, y recibir el Lote clásico de equipo de demoliciones subacuático de Ghost para Call of Duty: Modern Warfare con el aspecto clásico del Operador Ghost, para utilizar de forma inmediata. Se require Call of Duty: Modern Warfare / Call of Duty: Warzone

La Campaña Remasterizada de Call of Duty: Modern Warfare 2 publicada por Activision, una subsidiaria propiedad de Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI). El título cuenta con un PEGI 18+. Más información sobre la Campaña Remasterizada de Call of Duty: Modern Warfare 2, en el Blog de Activision https://blog.activision.com/call-of-duty.