El nuevo pack Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe de edición limitada ya está disponible en España. El pack incluye una Nintendo Switch insignia con la batería optimizada y un código de descarga de Mario Kart 8 Deluxe. Arranca el motor y pisa fuerte el acelerador porque las carreras más locas de los videojuegos te esperan esta Navidad con una propuesta irresistible. Ya está a la venta en España* el pack Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe de edición limitada, que contiene una consola Nintendo Switch con una batería de mayor duración** que te acompañará más tiempo que nunca allá donde vayas.

Este nuevo pack llega justo a tiempo para disfrutar de la competición estés donde estés este puente y es, además, el regalo ideal para la familia y amigos esta Navidad. Compuesto por una consola Nintendo Switch con una batería optimizada con una mayor duración, un par de Joy-Con (Rojo Neón / Azul Neón) y un código de descarga para Mario Kart 8 Deluxe, contiene todo lo necesario para que dos personas puedan comenzar a jugar desde el primer momento, pero si se usan dos Joy-Con adicionales (a la venta por separado), hasta cuatro jugadores pueden unirse a la diversión.

Y, como Nintendo Switch permite jugar en cualquier momento y lugar, las carreras podrán librarse tanto en la pantalla del televisor en el salón, en el asiento trasero del coche, o donde te apetezca. Asimismo, hasta 12 jugadores podrán enfrentarse con contrincantes de todo el mundo, participando en carreras en línea ***. Además, también puedes unirte a un amigo o familiar en tu misma consola, y competir juntos online.

En Mario Kart 8 Deluxe, los personajes más conocidos de la serie Super Mario –como Mario, Luigi, Peach y Bowser- y de otras series populares de Nintendo, como Link de la saga The Legend of Zelda, los Inklings de Splatoon, y Canela de la serie Animal Crossing, compiten en carreras en todos los rincones del reino Champiñón y más allá. Los pilotos tienen que estar preparados para adelantarse a sus rivales usando objetos como el famoso caparazón de pinchos, que perseguirá y atacará al jugador que ocupe el primer puesto. Por si no fuera suficiente la divertidísima acción de carreras, el juego incorpora el uso de la antigravedad, que hace posible que los vehículos corran horizontal y verticalmente, e incluso empujar a los oponentes para lograr un satisfactorio potenciador de velocidad.

Los jugadores también podrán competir al estilo The Legend of Zelda: Breath of the Wild! Llega a la pista como un campeón con la Túnica del Elegido y la Moto Hyliana y añade piezas legendarias con las que puedes personalizar tu kart: la rueda Ancestral y la Paravela. Descubre el tráiler de Mario Kart 8 Deluxe X The Legend of Zelda: Breath of the Wild para ver todas las novedades.

Con más de 19 millones de unidades vendidas en todo el mundo, los jugadores de todas las edades y experiencia de juego pueden pasarlo en grande con el multijugador de Mario Kart 8 Deluxe. Los recién llegados a la serie podrán optar por activar el “volante inteligente”, que evita que los pilotos caigan fuera del circuito y acaben frustrándose. También pueden elegir el control por movimiento a la hora de dirigir el vehículo. Así, hasta los pilotos más jóvenes pueden disfrutar de la acción.

Mario Kart 8 Deluxe también es compatible con Nintendo Labo, la nueva línea de experiencias interactivas de Nintendo basada en el crea, juega y descubre. Agarra el volante y compite hasta la victoria usando la moto Toy-Con de Nintendo Labo Toy-Con 01: kit variado, o usa el volante y pedal de Nintendo Labo Toy-Con 03: kit de vehículos para ponerte en la piel de un auténtico conductor. Descubre más sobre la compatibilidad de Nintendo Labo y Mario Kart 8 Deluxe en la página web oficial de Nintendo Labo.

Pero Mario Kart 8 Deluxe es solo un título en una amplia gama de juegos que todos pueden disfrutar en Nintendo Switch. Los cinco títulos que se enumeran a continuación pueden ser jugados por dos usuarios con los mandos Joy-Con incluidos en el pack Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe, y también pertenecen al universo de Mario:

Super Mario Party – Super Mario Party se remonta a las raíces de la saga, recuperando el estilo clásico de juego de mesa pero con nuevos elementos de estrategia. El juego también presenta nuevas formas de jugar, incluidos minijuegos habilitados para jugar con los Joy-Con hasta cuatro jugadores, y varios modos nuevos para disfrutar con familiares y amigos. Los usuarios también pueden jugar una selección de 10 minijuegos en línea ** con jugadores de todo el mundo o con amigos en la Mariotlón en línea.

Super Mario Odyssey – Esta aventura de Mario en 3D está cargada de secretos y sorpresas y, con las nuevas habilidades de Mario, te divertirás y tendrás una experiencia de juego emocionante y totalmente distinta a cualquier otra aventura de la saga que hayas vivido hasta ahora.

Mario Tennis Aces – En este juego de deportes repleto de acción, hasta cuatro jugadores** pueden coger sus raquetas y ponerse en la piel de distintos personajes de la serie Super Mario. Entre ellos está el inimitable Mario (¡por supuesto!), pero también grandes desconocidos como Huesitos. Mario Tennis ofrece un completo menú degustación de tenis de primera categoría, apto tanto para los novatos más inexpertos como para los veteranos que buscan profundizar su estrategia.

Super Smash Bros. Ultimate – Este juego se trata de batallas entre 74 luchadores jugables famosos, incluidos Mario, Donkey Kong, Link y los Inklings de Splatoon. Diviértete intentando lanzar a tus oponentes fuera del escenario. Te esperan combates más rápidos, nuevos elementos, nuevos ataques, nuevas opciones defensivas y técnicas, que mantendrán la emoción en la batalla, estés donde estés.

New Super Mario Bros. U Deluxe – Corre, salta y pega pisotones de campeonato a lo largo de más de 160 niveles en 2D de desplazamiento lateral. Hasta cuatro jugadores pueden aunar fuerzas para recoger monedas y derrotar a los enemigos de camino al banderín. También pueden competir de manera amistosa para ver quién reúne más monedas. Sea como sea, ¡la diversión está asegurada!, y es perfecto para nuevos jugadores.

Y esto es solo una pequeña muestra, porque en la web de Nintendo Switch se pueden encontrar muchos otros juegos como Pokémon Espada y Pokémon Escudo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Ring Fit Adventure, Splatoon 2 y mucho más.

El pack Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe de edición limitada ya está a la venta y es el regalo ideal para esta Navidad. Contiene la consola de Nintendo Switch con una duración de batería mejorada, un par de mandos Joy-Con y un código de descarga de Mario Kart 8 Deluxe.