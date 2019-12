Best of 2019 de Apple. Los mejores juegos y apps para iPhone

Best of 2019 de Apple. Los mejores juegos y apps para iPhone. Apple ha entregado los premios ‘Best of 2019’ en los que ha reconocido a las mejores aplicaciones y videojuegos de este año 2019 para sus sistemas operativos propios iOS (móvil), iPadOS (tabletas) y macOS (ordenadores). Hoy Apple reveló las mejores aplicaciones y juegos y las tendencias más poderosas que impulsaron la cultura de las aplicaciones en 2019. Las aplicaciones ayudan a simplificar nuestras vidas y expresar nuestra creatividad, conectarnos con amigos, familiares y el mundo más allá y, por supuesto, divertirse. En 2019, las aplicaciones dejaron su huella al reflejar el espíritu de nuestra sociedad y al sentarse en el nexo de la cultura digital y pop.

Entre los que ha triunfado el videojuego español GRIS, y ha concedido también a la cantante Billie Eilish el premio Apple Music al artista del año.

Los premios ‘Best of 2019’, cuya celebración ya había adelantado la compañía, ha reconocido este lunes a la aplicación Spectre Camera, que permite tomar fotografías con una largo tiempo de exposición, como la mejor del año en iOS.

Además, como ha informado la compañía estadounidense en un comunicado, los galardones han recaído en las apps de diseño Flow by Moleskine, como la mejor del año para iPad, y Affinity Publisher, como la mejor para ordenadores Mac. The Explorers, una app que busca recopilar un inventario visual del mundo natural, ha recibido el premio a la mejor del año en Apple TV.

En el apartado de videojuegos, Apple ha premiado al título de aventuras Sky: Children of the Light como el mejor juego del año para iPhone, mientras que el videojuego de 16 bits Hyper Light Drifter ha sido el mejor para iPad.

Además, la aventura de plataformas GRIS, del estudio español Nomada Studio, ha vencido en la categoría de videojuegos para Mac, en unos premios que concluyen con Wonder Boy: The Dragon’s Trap como mejor juego para Apple TV y con Sayonara Wild Hearts como mejor juego del servicio de ‘streaming’ Apple Arcade.

Asimismo, Apple ha entregado también los premios de su servicio musical Apple Music, que reconocen a la cantante estadounidense Billie Eilish como artista del año y a Lizzo como artista revelación. El tema Old Town Road, de Lil Nas X, ha sido elegido como la canción del año en Apple Music.

“Los desarrolladores de todo el mundo nos inspiran a todos con aplicaciones innovadoras que tienen el poder de influir en la cultura y cambiar nuestras vidas, y este año es tan cierto como siempre. Los ganadores de las mejores aplicaciones y juegos de la tienda de aplicaciones 2019 reflejan nuestro deseo global de conexión, creatividad y diversión «, dijo Phil Schiller, vicepresidente senior de marketing mundial de Apple. “Estamos entusiasmados de anunciar un grupo tan diverso de ganadores de la tienda de aplicaciones 2019, lo que demuestra que un gran diseño y creatividad proviene de desarrolladores grandes y pequeños, y de todos los rincones del mundo. Felicitamos a todos los ganadores y les agradecemos por hacer de 2019 el mejor año para la App Store ”.

Las mejores aplicaciones de 2019

Aplicación para iPhone del año: cámara Specter (Lux Optics)

Esta aplicación impulsada por IA aprovecha una cantidad vertiginosa de tecnología para que cualquiera pueda tomar impresionantes fotos de larga exposición.

Aplicación para iPad del año: Flow by Moleskine (Moleskine)

Dibuja y dibuja en esta elegante aplicación de cuaderno digital, cuyos lápices de grafito, marcadores con punta de cincel y más se han ajustado meticulosamente para imitar la realidad.

Aplicación Mac del año: Affinity Publisher (Serif Labs)

Con su elegante experiencia de usuario y un precio notablemente razonable, Affinity Publisher hace que el diseño de nivel profesional sea accesible para todos, ya sea que esté creando un libro de mesa rico en fotos o un volante para el juego de su hijo de segundo grado.

Aplicación Apple TV del año: The Explorers (The Explorers Network)

Esta innovadora aplicación fue diseñada para apoyar a la comunidad de exploradores, científicos y artistas que trabajan hacia un objetivo común: crear un «inventario visual» integral del mundo natural a través de fotos y vídeos.

Tendencia de la aplicación de 2019: Storytelling Simplified

En 2019, una gran cantidad de aplicaciones nos ayudó a llenar la página en blanco proverbial con nuestros recuerdos, sueños, imágenes y voces, y lo hizo con más poder y personalidad que nunca. Con aplicaciones como Anchor (Anchor FM), Canva: Stories & Video Maker (Canva), Unfold (Unfold Creative), Steller (Expedition Travel Advisor), Spark Camera (Dayworks), Over (Over, Inc) y Wattpad (Wattpad Corp) , cualquiera puede expresarse a través de podcasts en movimiento, novelas únicas y collages de fotos realistas de una manera más fácil que nunca.

Los mejores juegos de 2019

Juego del año para iPhone: «Sky: Children of the Light» (thatgamecompany)

Vuela a través de paisajes para ayudar a los seres celestiales a encontrar su camino de regreso a los cielos en esta innovadora búsqueda social.

Juego para iPad del año: «Hyper Light Drifter» (Abylight SL)

Una reimaginación deslumbrante y llena de acción de los clásicos juegos de aventuras de 16 bits, «Hyper Light Drifter» combina la exploración de ensueño con la supervivencia de la lucha por tu vida.

Juego para Mac del año: «GRIS» (Devolver / Nomada Studio)

Este juego de plataformas de rompecabezas espectacularmente satisfactorio es una obra de arte digital que conmueve el alma, una que explora la esperanza, el dolor y el triunfo de reconstruir una vida después de una trágica pérdida.

Juego de Apple TV del año: «Wonder Boy: The Dragon’s Trap» (DotEmu)

Desarrollado por Lizardcube con la cooperación del creador de la serie Ryuichi Nishizawa, «Wonder Boy», el querido juego de los años 80, en el que un aventurero solitario medio lagarto emprende el desafío de su vida, se reinicia con una animación dibujada a mano. y una banda sonora reorganizada.

Tendencia del juego de 2019: Blockbusters reinventado

Este año, los desarrolladores de juegos de todo el mundo irrumpieron en iOS con una ola de marcas de renombre mundial, todas con tecnología de punta, diseño audaz y características innovadoras que brindaron un nivel de profundidad y calidad que nunca se pensó posible en dispositivos móviles. Hits como «Mario Kart Tour» y » Dr. Mario World» (Nintendo), «Minecraft Earth» (Mojang), «Pokémon Masters» (DeNA Co), «Assassin’s Creed Rebellion» (Ubisoft), «Gears POP!» ( Microsoft Corporation), «The Elder Scrolls: Blades» (Bethesda), Alien: Blackout (D3PA) y «Call of Duty: Mobile» (Activision Publishing) no son simples remakes o homenajes, son lanzamientos originales que dieron nueva vida a las franquicias más queridas en la historia de los videojuegos.

Juego Apple Arcade del año: «Sayonara Wild Hearts» (Simogo)

En 2019, Apple expandió la App Store con la introducción de una pestaña completamente nueva para Apple Arcade, un innovador servicio de suscripción de juegos sin anuncios ni compras en la aplicación. Si bien cada uno de los más de 100 juegos en Apple Arcade ofrece a los jugadores algo único, hay un juego que se destaca incluso dentro de esta colección de títulos sobresalientes, lo que lo convierte en el juego Apple Arcade del año. «Sayonara Wild Hearts», desarrollado por Simogo y publicado por Annapurna Interactive, es un juego esperanzador, magnífico y único, del tipo que hace que tu adrenalina se dispare y tu espíritu se dispare. Prepárate para competir con motocicletas, empuñar espadas y romper corazones a 200 mph.

Más allá de las selecciones editoriales de la App Store, los gráficos de las aplicaciones más descargadas y los juegos más descargados del año ya están disponibles.

Con la App Store, Apple encendió un fenómeno mundial de aplicaciones que ha revolucionado la forma en que las personas trabajan, se conectan, aprenden y juegan. La App Store impulsa la economía de las aplicaciones y ha ganado $ 120 mil millones para desarrolladores de todo el mundo. Hoy, la App Store es el mercado de aplicaciones más seguro y vibrante del mundo, con más de 500 millones de personas visitando cada semana. La privacidad, la seguridad, la calidad y la curaduría son fundamentales para la App Store. Cada aplicación debe cumplir y mantener las estrictas pautas de Apple para iniciar y permanecer en la App Store. Para una mejor visibilidad, los expertos crean contenido editorial rico y colecciones seleccionadas de las mejores aplicaciones todos los días. La App Store es el mejor lugar para explorar el mundo de las aplicaciones y está disponible para iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV e iMessage.

