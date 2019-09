Koei Tecmo y Omega Force anuncian WARRIORS OROCHI 4 Ultimate. NUEVOS PERSONAJES, TRAMAS Y UN NUEVO BROCHE FINAL SON ALGUNOS DE LOS DESTACADOS AÑADIDOS

Únete a un reparto estelar y derriba enjambres de enemigos que se cuentan por miles.

En el día de hoy, KOEI TECMO Europe y Omega Force se complacen en anunciar WARRIORS OROCHI 4 Ultimate, la nueva y emocionante entrega de la popular saga de hack-and-slash 1 contra 1.000 para el sistema de entretenimiento PlayStation®4, la consola Nintendo Switch™, la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X, y en formato digital para Windows PC a través de la plataforma Steam®. La nueva entrega estará disponible en el mes de febrero 2020 en forma de título independiente para aquellos que todavía no hayan experimentadoWARRIORS OROCHI 4, o como conjunto de actualización especial para aquellos que ya cuentan con el juego.

Puedes ver el tráiler del anuncio en el siguiente enlace:

Lo último en la serie crossover dinámica de KOEI TECMO cuenta con personajes de DYNASTY WARRIORS, SAMURAI WARRIORS, y los dioses de la historia antigua que se unen en una lucha total contra enjambres de enemigos mientras buscan respuestas a por qué se reunieron para luchar en este misterioso nuevo mundo. Personajes estelares y otros favoritos de los fans de juegos pasados de KOEI TECMO se unen al reparto definitivo, aumentando la cantidad de personajes jugables desde los asombrosos 170 de WARRIORS OROCHI 4 hasta el sorprendente recuento de 177. Entre los nuevos personajes se incluye Juana de Arco, la heroína de Francia y salvadora de Orleans, con su fuerte sentido de la justicia y amabilidad y Gaia, la diosa Madre Tierra, que creó múltiples tierras al comienzo de los tiempos y ahora busca unir sus héroes en un esfuerzo por salvar el mundo.

Además, se explorarán nuevas tramas de WARRIORS OROCHI 4. ¿Qué llevó a Zeus a formar la coalición anti-Odín? ¿Qué pasó con los oficiales que fueron enviados a investigar las fuerzas enemigas? Descubre la verdad al tiempo que desbloqueas el nuevo Final Verdadero de la saga con los dioses. Añade nuevos modos de juego, entre los que se incluyen los mapas multicapa del Modo Infinito, las fantásticas nuevas habilidades mágicas y los Tesoros Sagrados. No hay duda de que Omega Force ofrece a los seguidores la experiencia WARRIORS OROCHI 4 definitiva.