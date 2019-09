Nokia lidera el ranking global en actualizaciones de software y seguridad en sus smartphones. Las principales marcas han actualizado menos de un tercio de sus smartphones de menos de 200US$ a la última versión de Android. Nokia lidera en esta franja la actualización de sus terminales con más del 90% de dispositivos actualizados. Solo alrededor de un cuarto de los principales modelos Android se actualizan a la última versión del SO.

Casi el 96% de smartphones Nokia vendidos desde el tercer trimestre de 2018 ya utilizan Android Pie o han sido actualizados a Android Pie, lo que le convierte en la marca que más rápido ha alcanzado este nivel. Estas son las conclusiones del último informe de Counterpoint Research llamado Actualizaciones de software y seguridad: el eslabón perdido para los smartphones (Software and Security Updates: The Missing Link for Smartphones).

Pensamos que los fabricantes de dispositivos necesitan incrementar sus esfuerzos para ofrecer a sus usuarios actualizaciones periódicas de software y seguridad. Con la excepción de Nokia y Lenovo, los resultados de otros fabricantes de dispositivos han sido bajos. Los consumidoreshan empezado a utilizar sus smartphones durante un mayor periodo de tiempo. También gastan un poco más cuando deciden adquirir un dispositivo nuevo. El periodo medio de tiempo durante el que los consumidores utilizan un smartphone de primera clase antes de adquirir uno nuevo ha aumentado cada vez más. En mercados tan diferentes como el de China, Europa y EE.UU., este tiempo se acerca a 30 meses en estos momentos. Claramente, el mantenimiento del software y seguridad actualizados es importante para asegurar a los consumidores que van a poder seguir disfrutando de un buen rendimiento y de la mejor seguridad durante todo el tiempo que utilicen su dispositivo. Los fabricantes que no tengan en cuenta esto cuando planifiquen el periodo de soporte para sus dispositivos con las actualizaciones correspondientes pueden fallar a sus clientes.

Para destacar las conclusiones del informe, Peter Richardson, director de investigación, ha comentado: “Las actualizaciones del sistema operativo y la seguridad son un aspecto destacado de los smartphones Android y este aspecto está recibiendo una atención relativamente pequeña. Según nuestra experiencia en investigaciones en el sector, hemos observado que pocas marcas se centran en este asunto. Y, como posiblemente, los fabricantes no hablan de ello, el conocimiento de este asunto por parte de los consumidores es escaso y no aparece entre las diez prestaciones que más importan a los consumidores, según queda reflejado en nuestro informe”.

“No sorprende, por lo tanto, que los principales fabricantes apenas se esfuercen a la hora de centrarse en las actualizaciones periódicas del sistema operativo y de la seguridad de los dispositivos, a pesar de ser unos elementos críticos para garantizar el funcionamiento seguro de los smartphones. Muchas de las prestaciones clave, incluyendo la duración de la batería, el procesador, la cámara y la memoria se encuentran vinculadas al rendimiento del sistema operativo subyacente. Pensamos que esto es importante para la experiencia general de los consumidores y es muy probable que se reconozca de forma generalizada”, añadió Richardson.

Tarun Pathak, director asociado, ha destacado cuando comentaba sobre el rendimiento de las marcas de smartphones: “Entre los 10 principales fabricantes de smartphones, casi el 96% de smartphones Nokia vendidos desde el tercer trimestre de 2018 ya funcionan con Android Pie o han sido actualizados a Android Pie. Samsung sigue de cerca de Nokia con un 89% y Xiaomi con el 84%. Xiaomi es una buena compañía a la hora de asegurar que sus productos de gama media se lanzan con la última versión de Android”.

Pathak añadió: “una gran cantidad de factores intervienen en la distribución de actualizaciones de software, pero algunas marcas ponen mucho más esfuerzo para reducir el tiempo entre el lanzamiento de la última versión de Android y la distribución de actualizaciones en todos sus smartphones. Solo algunas marcas se comprometen a que sus smartphones funcionen siempre con la última versión. Nokia fue la marca más rápida a la hora de distribuir las últimas actualizaciones de software, ya que abarcó el 94% de su portfolio de dispositivos un año después del lanzamiento de la última versión de Android”.

Según el Research Analyst Abhilash Kumar, “Los dispositivos de gama alta son los que más frecuentemente se actualizan en primer lugar, pero tener el software más actualizado resulta importante tanto para los productos de gama media y baja como para los dispositivos más destacados de gama alta. Nosotros, por lo tanto, examinamos el rendimiento de los fabricantes a la hora de actualizar el software en todas las gamas de precios. En este estudio, Nokia destaca, de nuevo, como la marca que con mayor probabilidad actualiza todo su portfolio con más rapidez. Xiaomi y Lenovo También aparecen en altos lugares de esta clasificación. Marcas como Alcatel y Tecno son las que ocupan los puestos más bajos. Esto ocurre porque estas marcas tienen unos portfolios muy amplios, con la mayoría de los dispositivos por debajo de US$200, y el ciclo de vida de sus modelos tiende a ser corto. Sus productos pasan de la fase de lanzamiento a final del ciclo en apenas seis meses, lo que significa que hay menos incentivo por parte de sus compañías para proporcionar actualizaciones a largo plazo”

