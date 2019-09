Vuelta al trabajo, qué hacer si has descuidado la privacidad este verano

Vuelta al trabajo, qué hacer si has descuidado la privacidad este verano. PrivacyCloud ofrece unos consejos a tener en cuenta de cara al futuro para evitar la exposición de información personal. Consejos para cuidar la privacidad en Internet durante las vacaciones de verano

Las vacaciones de verano han llegado a su fin y la mayoría de los profesionales empieza a reincorporarse al trabajo. Durante ese tiempo es muy común que los usuarios se hayan relajado demasiado a la hora de navegar por internet, registrándose en diferentes sitios de descuentos, realizando compras online o descargando aplicaciones de viajes, exponiendo sus datos sin tener en cuenta las consecuencias. Además, muchas compañías cuentan con políticas BYOD (bring your own device), por las que el trabajador utiliza su propio dispositivo tanto para la vida personal como para la profesional, ampliando el riesgo para su privacidad y la de los datos de su empresa. Por ello, PrivacyCloud, empresa dedicada al desarrollo de software y prestación de servicios para la gestión de datos personales, señala qué hacer si has descuidado tu privacidad en vacaciones y evitar descuidarse de cara al futuro.

Revisar el acceso de las aplicaciones

Para poder descargar una aplicación, tanto de iOS como de Android, es frecuente que los usuarios deban concederles permisos para acceder a información o funciones específicas del dispositivo. Ahora bien, casi nadie suele leer estas implicaciones con detenimiento al descargarlas, lo que aumenta el riesgo de exposición de sus datos. La mejor estrategia para evitar este tipo de peligro es revisar periódicamente qué accesos hemos dado a las aplicaciones que tenemos y asegurarnos de que las condiciones que figuran sean las que hayamos aceptado con nuestro consentimiento.

Eliminar las aplicaciones descargadas que ya no se utilicen

En vacaciones, la mayoría de los usuarios suele descargar nuevas aplicaciones de distintos tipos, ya sean de viajes, planes de ocio, o juegos con el objetivo de relajarse y desconectar la mente. Con la vuelta a la rutina, pierden utilidad y siguen siendo una vía de acceso a nuestros datos. Por ello, es recomendable evitar tener aplicaciones que no vayamos a utilizar instaladas y eliminarlas.

Solicitar la baja en las bases de datos de empresas

En la época estival también es común que los usuarios se registren en más sites de lo habitual, pero suelen ignorar que se indica la posibilidad de recibir información comercial o denegarla. Al aceptarlo sin mirar, la empresa obtiene información privada del usuario como su dirección de email, lo que le sirve para la elaboración de bases de datos y envío de publicidad intrusiva. De esta manera, con el objetivo de evitar que la bandeja de entrada del correo se llene con este tipo de contenidos, es recomendable solicitar que nos den de baja de las distintas bases de datos a las que nos hayamos registrado.

Cambiar las contraseñas

Muchos usuarios suelen conectarse a cualquier red wifi-gratuita para acceder a internet y que no repercuta en su consumo de datos, sin tomar consciencia de que suele ser una de las vías para dejar expuesta información privada de gran valor. Como en verano muchas veces no queda más remedio que conectarse a estas redes, lo mejor que se puede hacer a la vuelta es cambiar las contraseñas de acceso a redes sociales y demás servicios, con el objetivo de blindar mejor a los dispositivos utilizados durante las vacaciones. Un punto fundamental a tener en cuenta es crear siempre contraseñas fuertes, aplicando reglas mnemotécnicas y ampliando el número de caracteres. Además, es importante no utilizar siempre la misma contraseña para todos los registros.

Utilizar gestores de datos personales y scanner de aplicaciones

Una de las soluciones más útiles para la protección de datos de los usuarios son los gestores de datos personales, como WeRule. Esta aplicación permite revisar, a través de un escaneo, si las aplicaciones instaladas en el teléfono del usuario respetan su privacidad, para así comprender a qué riesgos se expone al utilizarlas. Además, WeRule muestra qué datos registra cada servicio y cómo los utilizará, por ejemplo, si la información será compartida con terceros o si la utilizarán para enviar publicidad, pudiendo seleccionar qué datos quiere compartir el usuario y con quién.

“Es muy común que al volver al trabajo nos encontremos con más aplicaciones instaladas de las que solemos tener, y que al habernos registrado en nuevas páginas para consultar información o hacer alguna compra recibamos mayor publicidad intrusiva y spam en el correo electrónico. Esto se debe a que, durante las vacaciones, los usuarios se relajan más y no prestan atención a los datos que están cediendo, perdiendo el control por completo de su privacidad. Por ello, ahora que volvemos a la rutina es bueno revisar nuestros dispositivos y comprobar a quién estamos dando acceso a nuestra información personal”, comenta Sergio Maldonado, CEO de PrivacyCloud.