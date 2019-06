Activision y Treyarch han anunciado en el día de hoy “Días de Verano”, el evento para la comunidad de Call of Duty: Black Ops 4. Este evento ofrecerá gran cantidad de contenido gratuito a todos los modos de juego del título, incluyendo:

Tráiler disponible en su canal oficial de YouTube

Más información en nuestro blog: https://blog.activision.com/call-of-duty/2019-06/Ride-the-waves-and-jump-into-Call-of-Duty-Black-Ops-4-Days-of-Summer-community-event

Call of Duty: Black Ops 4 Días de Verano

Sun’s Out, Guns Out: Estamos aumentando el calor en Call of Duty: Black Ops 4 with Days of Summer ; la segunda parte de la Operación Spectre Rising , que comienza hoy con un Desafío comunitario global que ofrece a todos la oportunidad de ganar el rifle de asalto Grav para el modo multijugador. ¡Pero eso es solo el comienzo de la fiesta! Siga leyendo para ver todos los mapas, modos, eventos y otros contenidos que se lanzan hoy:

Grav Community Challenge

¡Un desafío divertido para toda la comunidad de Black Ops 4 está actualmente en marcha! Si quieres utilizar el rifle de asalto Grav en tus juegos de multijugador, el Grav Community Challenge les dará a los jugadores la oportunidad de ganarlos para su arsenal. 15 millones de partidas (en Multijugador, Zombies y Blackout) para ganar el Grav. El desafío comienza primero para PlayStation 4 y comienza una semana después para Xbox One y PC.