Disponible la Anniversary Edition de F1 2019 – Tráiler de lanzamiento. Derrota a tus rivales sobre el asfalto en el videojuego F1 2019.

LA INCORPORACIÓN DE LA F2®, LOS FICHAJES DE PILOTOS, LA PERSONALIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS Y LOS eSPORTS EN EL NUEVO TRÁILER DE LANZAMIENTO

A medida que se intensifica la batalla en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 2019 (FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™ 2019), los jugadores pueden crear sus propias rivalidades con el lanzamiento del videojuego F1® 2019. Con el lanzamiento dos meses antes que en las versiones anteriores, y en la antesala del GRAN PREMIO DE AUSTIRA D E FÓRMULA 1 DE 2019, la Anniversary Edition de F1® 2019 ya está disponible desde hoy en el sistema de entretenimiento PlayStation®4, en la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X y en formato Windows PC (DVD y a través de Steam). Para celebrar su comercialización puedes ver el tráiler de lanzamiento en el siguiente enlace:

Con el ciclo de desarrollo más extenso de cualquier título F1® de Codemasters®, F1® 2019 incluye un serie de novedades entre la que se encuentra la inclusión por primera vez del campeonato FIAFormula 2 Championship™ 2018 donde los jugadores pueden competir junto a los novatos de la F1®, George Russell, Lando Norris y Alexander Albon. El juego se inicia con la F2™ feeder series; un añadido que altera el resultado del juego en función del éxito, las acciones y las respuestas del jugador. La temporada F2™ 2019 se añadirá como contenido digital descargable a lo largo del año.*

Otra novedad son los fichajes de pilotos en el Modo Carrera y que, en su mayoría, se producen al final de cada temporada. Las estrellas reconocidas, entre las que se incluye el actual Campeón Mundial de la F1, Lewis Hamilton y su principal rival, Sebastian Vettel, pueden ahora formar una alianza poco probable o continuar su rivalidad en las carreas defendiendo los colores de equipos completamente nuevos. Todos los nuevos contratos se basan en el rendimiento, por lo que el talento determinará la oportunidad de firmar a un candidato al título con una serie de resultados sólidos o de ser relegado a un equipo cuyos objetivos sean mucho menos ambiciosos.

F1® 2019 cuenta con 18 vehículos clásicos que conmemoran cada década desde los años 1970 hasta 2010. Los jugadores pueden revivir grandes momentos de antaño en los vehículos con mejor desempeño de su generación, entre los que se incluye el Lotus 72D de 1972, el McLaren MP4/4 de 1988, el Williams FW18 de 1996 hasta el Red Bull RB6 de 2010. Además, la edición Legends Edition de F1®2019 cuenta con el McLaren MP4-25 de Ayrton Senna y el Ferrari F1-90 de Alain Prost de 1990 junto al McLaren MP4-25 y el Ferrari F10, que formarán parte de la edición de aniversario de F1®2019 que se lanzará el viernes 28 de junio. Los usuarios también pueden personalizar un vehículo regulado de 2019, creado en colaboración con Ross Brawn y Pat Symonds, con una serie de libreas y la opción de competir online en el modo multijugador.

Con la tercera temporada de las series F1 New Balance Esports que continúa creciendo a buen ritmo, los jugadores pueden mantenerse al día con las últimas noticias, detalles de eventos, ver las transmisiones en vivo y los momentos destacados a través del nuevo apartado de eSports del juego. A lo largo del año, los jugadores que deseen competir de manera competitiva y tratar de ganarse un puesto entre los diez equipos de la F1® pueden registrarse y participar en los futuros encuentros directamente a través del juego.

F1® 2019, el videojuego oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2019 (FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™ 2019), se ha comercializado dos meses antes que anteriores entregas en plena temporada de F1®.