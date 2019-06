Análisis del videojuego Car Mechanic Simulator Gráficos Sonido Jugabilidad Historia Duración Siempre he tenido vena de mecánico y como simulador me ha gustado bastante. Mi pequeño taller sigue creciendo. Al mismo tiempo aprendo cosas nuevas de mecánica mi coche. Si te gusta esta temática te enganchara unas buenas horas Votación del usuario: 4.6 ( 1 votos)

Actualiza tu garaje con lo último en tecnología y repara medio centenar de vehículos. Análisis del videojuego Car Mechanic Simulator

La saga de simuladores de reparación de vehículos más vendida Car Mechanic Simulatorllega a nuestra consolas.

PlayWay y Koch Media anuncian el estreno del videojuego aclamado por la crítica Car Mechanic Simulator en PlayStation®4 y Xbox One con un precio de venta recomendado de 29,99 €.

¡Car Mechanic Simulator es tu taller mecánico que te desafiará a encontrar, reparar, pintar, afinar, vender y testar vehículos de prueba!

Car Mechanic Simulator contiene todos los ingredientes básicos de un Simulator. Como sucede con Farming Simulator, por ejemplo, se centra en detallar lo que realmente es necesario. Si te gustan los talleres y quieres emular a Gas Monkey esete es tu juego. No es un juego triple AAA pero no significa que no sea un buen juego.

Los gráficos es lo más flojo de juego. Visualmente aparenta ser un poco tosco. Pero es una buena evolución. Llega a los 30fps y lo mejor es el detalle de los modelos de coches y lo que han dentro o debajo de capot. Ahí es donde sale a relucir todo la potencia de este juego.

Cuando subimos nuestro coche al elevador y observamos su interior con detenimiento podemos ver el nivel de detalle minucioso de cada pieza, como encaja cada una, incluso con sus tornillos y sujecciones. Realmente consigue que podamos desmontar el coche entero al completo. Algo que le hace ganar muchos enteros

En cuanto a la jugabilidad, se maneja a través de menús radiales de fácil acceso que contiene las acciones necesarias en función a donde estemos apuntando, porque sobre todo no os tenéis que asustar sobre el manejo de Car Mechanic Simulator, es fácil. El modo normal, se tratará de una especie de campaña, en la que empezaremos con lo más básico: aceptando telefónicamente encargos de arreglos simples, como cambios de neumáticos, problemas de suspensión, cambios de aceite, etc y si una pieza esta por debajo del 20% se cambia. Poco a poco sube de nivel y luego no te señalarán las piezas mal y tendras que descubrirlo con pruebas o máquinas de diganosis.

Al final, todo se reduce a recibir el coche, identificas la avería, cambias la pieza . Luego llegara las diferentes configuraciones de motor, los coches que «solo huelen raro» o poderlos pintar para ganarte un plus visual para el cliente. El objetivo es ganar dinero y ser le mejor mecánico de la ciudad.

Además tenemos un tutorial donde aprender para ser un experto mecánico.

La duración es muy buena si no te cansar de arreglar coches. 48 modelos diferentes de vehículos con marcas como Jeep o Mazda. Además hay un modo experto donde no tendrás las ayudas.

En relación al sonido, cumple bien en los efectos, ya que tanto los usados en el trabajo mecánico , incluso los motores suenan como deberían. También cuenta con una banda sonora con algunas pistas interesantes podemos cambiar la canción de la radio o apagarla y disfrutar del sonido de desmontar un motor.

Lo pero conseguido son pruebas de los coches

Conclusión: Me confieso un apasionado de los coches de hecho aprendí algo de mecánica reparando un Seat 600. Siempre he tenido vena de mecánico y como simulador me ha gustado bastante. Mi pequeño taller sigue creciendo. Al mismo tiempo aprendo cosas nuevas de mecánica mi coche. Si te gusta esta temática te enganchara unas buenas horas.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento en el siguiente enlace:

Construye y expande tu reino de renovación de vehículos en esta experiencia de simulación hiperrealista.

En cada misión ofrece sus propios criterios únicos, diferentes dificultades y limitaciones de tiempo; Car Mechanic Simulator pondrá a prueba tu habilidad ataviado con el mono de trabajo.

Con gran variedad de vehículos (48), toneladas de herramientas (más de 10) y un arsenal de piezas de vehículos (más de 1000), ¿a qué estas esperando? ¡ya es hora de remangarse y ponerse a trabajar!

El juego ofrece un apartado gráfico fotorrealista , una jugabilidad sin fin , un sistema de actualización avanzado para subir de nivel y gastar puntos en mejoras, así como un taller de pintura de coches , la posibilidad de encontrar joyas automovilísticas en graneros abandonados y pieza sueltas de vehículos en los desguaces.

Descubre una verdadera joya en la chatarrería o encuentra una belleza olvidada acumulando polvo en un granero y luego deja volar tu imaginación y restaura estos clásicos devolviéndolos a su antigua gloria (¡y obtén, al mismo tiempo, unos buenos beneficios si quieres!).

Car Mechanic Simulator también incluye subastas de vehículos donde los viejos coches están disponibles para la reventa o se pueden comprar para incorporarlos a tu colección. ¡Dependerá de ti encontrar la oferta perfecta!

¡Y afortunadamente tendrás acceso a un aparcamiento de varios niveles para guardar todas tus maravillas de 4 ruedas!

El número infinito de misiones generadas al azar te mantendrá más ocupado (y lleno de grasa).

Con lo último en tecnología, gráficos fotorrealistas y un increíble nivel de atención al detalle, los amantes de la tecnología estarán en el séptimo cielo y la progresión del jugador le permitirá mejorar el garaje, permitiendo la incorporación de equipamientos específicos tales como el rociador de laca o un almacén de repuestos.

Características pricipales Car Mechanic Simulator

Gráficos fotorrealistas.

48 vehículos con lo que ensuciarte las manos (incluyendo modelos con licencia de las marcas Jeep® y Mazda).

(incluyendo modelos con licencia de las marcas Jeep® y Mazda). Más herramientas que te ayudarán a trabajar en los vehículos.

que te ayudarán a trabajar en los vehículos. Más de un millar de piezas de vehículos te están esperando.

te están esperando. Comienza desde un pequeño taller y actualízalo hasta conseguir una joya con tres elevadores a tamaño completo.

y actualízalo hasta conseguir una joya con tres elevadores a tamaño completo. Trabajos generados al azar para añadir un nivel extra de entretenimiento.

para añadir un nivel extra de entretenimiento. Jugabilidad sin fin .

. Aparcamiento de varios niveles en los que puedes almacenar tus coches.

en los que puedes almacenar tus coches. Sistema de actualización avanzado (sube de nivel y gasta tus puntos en mejoras)

(sube de nivel y gasta tus puntos en mejoras) Prueba de ruta para probar la suspensión del coche.

para probar la suspensión del coche. Pista de prueba para comprobar el estado del coche, ¡o sólo para dar una vuelta por ahí!

para comprobar el estado del coche, ¡o sólo para dar una vuelta por ahí! Pista de carreras para probar el rendimiento del vehículo.

para probar el rendimiento del vehículo. Subastas de coches donde puedes competir con otros postores e intentar tener éxito.

Taller de pintura de coches con diferentes tipos de pintura y decoraciones para automóviles (o simplemente puedes pintar una parte para ahorrar dinero)

con diferentes tipos de pintura y decoraciones para automóviles (o simplemente puedes pintar una parte para ahorrar dinero) Encuentra automóviles abandonados en graneros u otros lugares similares ( Barn Finds) – asegúrate de buscar por el lugar las piezas del coche.

– asegúrate de buscar por el lugar las piezas del coche. Chatarrería (busca piezas y coches oxidados).

Título: Car Mechanic Simulator

Formatos: PS4 / Xbox One

Desarrollador: Red Dot Games

Editor: PlayWay / Koch Media

Género: simulador

Idioma: Manual y textos en castellano

Lanzamiento: 25 de junio de 2019

PEGI: +3

PVPr: 29,99€

Web oficial: https://www.playway.com

Car Mechanic Simulator ya a la venta en PlayStation®4 y Xbox One con un precio de venta recomendado de 29,99 €.