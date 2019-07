5 consejos para mantener la privacidad de los menores en Internet. WeRule es una app que protege los datos y evalúa la política de privacidad del resto de apps instaladas en el teléfono, mostrando el riesgo que implican.

Madrid – Llega el verano y con él aumenta el número de horas que los niños pasan con el smartphone. Durante las vacaciones, al tener más tiempo libre, los niños utilizan más el móvil y esto supone un riesgo para ellos, ya que son los usuarios más vulnerables de la red. Al igual que pasa con muchos adultos, los menores no son conscientes de los peligros a los que se exponen cuando dan sus datos personales para registrarse en una nueva app, para solicitar acceso a una plataforma o simplemente navegando en Internet. De hecho, según el último estudio de PrivacyCloud, empresa dedicada al desarrollo de software y prestación de servicios para la gestión de datos personales, el 83% de las webs más visitadas en España cuentan con políticas de privacidad abusivas.

Para ayudar a padres e hijos, PrivacyCloud ofrece los siguientes consejos para garantizar la protección de los datos personales de los más pequeños:

Utiliza una herramienta de control parental: Los niños cada vez utilizan Internet a una edad más temprana. Para evitar que entren en webs con contenidos e imágenes no aptas para ellos es bueno instalar un software de control parental que impida el acceso a páginas inseguras o de contenido inapropiado.

Planifica el uso de Internet: Una buena forma de proteger la privacidad de los más pequeños es evitando que pasen demasiado tiempo navegando en la red. La clave es planificar y marcar un objetivo concreto cada vez que el menor se conecte, como ver una serie o jugar a un videojuego. Así evitará enfrentarse a formularios imprevistos en los que pueda revelar sus datos personales.

Haz de la privacidad una parte más de su educación: La privacidad es una asignatura que todos aprendemos durante nuestra vida, tanto dentro como fuera de la red. Ayuda al niño a entender a comprender los peligros que va a tener que enfrentar en Internet y por qué debe cuidar su privacidad, así comprenderá que proteger su información es una forma de salvaguardar su integridad.

Controla el acceso a las redes sociales: Los menores también pueden tener cuentas en las redes sociales, pero en el caso de los más pequeños, necesitarán el consentimiento paterno hasta los 14 años. Ayudarles a gestionar sus perfiles desde una edad temprana es una excelente forma de que aprendan qué fotos y contenidos son apropiados para subir a sus redes sociales y cuáles es mejor evitar.

Evita apps de juegos que condicionen el acceso de los menores a su aceptación de una cesión de datos a terceros no identificados: Cada vez resulta más habitual encontrar este tipo de juegos, recabando identificadores únicos de dispositivo para su intercambio en mercados de audiencias. Si la aplicación no da la opción a retirar el consentimiento sin que deje de funcionar, dicho consentimiento no se considera libre y no será válido, pero el identificador de dispositivo usado por tus hijos ya habrá sido comercializado.

Asegúrate de qué compartes con las apps de tus dispositivos: Actualmente existen aplicaciones que muestran qué datos del usuario está compartiendo el dispositivo y evalúan las políticas de privacidad del resto de apps. Esto permite ver de forma sencilla qué datos personales estaría exponiendo el menor cuando utiliza esos servicios.

WeRule en una app que ayuda a los padres a mantener la privacidad de sus hijos cuando navegan por la red a través de un dispositivo móvil. Su escáner analiza las apps instaladas en el teléfono y califica su política de privacidad, así es posible comprobar de un vistazo si las aplicaciones instaladas respetan su privacidad y entender a qué riesgos se expone a los menores. Además, la aplicación muestra qué datos registra cada servicio y cómo los utilizará, por ejemplo, si la información será compartida con terceros o si la utilizarán para enviar publicidad.

Los peligros de no proteger los datos de los niños

Muchos padres caen en el error de pensar que no pasa nada por ceder los datos de sus hijos, no tienen en cuenta que una vez que se cede su información a una organización, ya no se puede recuperar y no va a permanecer simplemente guardada, utilizándose en estudios y análisis.

Sin embargo, el principal peligro reside en que la información que recogen sobre los menores se almacena sin fecha de caducidad, es decir, se guarda pero nunca se elimina. Esto hace que los datos sean un bien muy peligroso, que tarde o temprano se utilizará en su contra, porque incluso cuando la información se recoge con buenas intenciones, la organización puede vender los datos o verse expuesta a una fuga de información y que sean robados por ciberdelincuentes, por ejemplo.

“Teniendo en cuenta que los datos son cada vez más codiciados por las organizaciones y que el tiempo juega en contra de los usuarios, es indispensable para los padres contar con una herramientas como Werule que facilite la protección de la privacidad de sus hijos y ayude a los niños a comprender la importancia de proteger sus datos en la red”, comenta Sergio Maldonado, CEO de PrivacyCloud