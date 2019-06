Análisis de videojuego F1 2019 llega el 28 de junio a las tiendas el mejor juego de conducción.

Derrota a tus rivales sobre el asfalto. hoy os dejamos nuestro análisis de videojuego F1 2019 uno de los mejores juegos de conducción que puedes tener en tu consola.

Con todas las escuderías oficiales de la F1, pilotos y los 21 circuitos de la temporada actual y la inclusión de la F2. Hmeo podido probar el juego unos días antes de su lanzamiento.

F1® 2019, el videojuego oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2019 (FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™ 2019), se comercializará dos meses antes que anteriores entregas en plena temporada de F1® y se lanzará en todo el mundo el viernes 28 de junio de 2019. El juego se estrenará durante el fin de semana del Gran Premio de Austria y, a diferencia de anteriores entregas, antes de los grandes premios de Gran Bretaña, Alemania y Hungría. F1® 2019 ha estado en desarrollo durante casi dos años, convirtiéndose en el lanzamiento más ambicioso en la historia de la franquicia y se lanzará en el sistema de entretenimiento PlayStation®4, en la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X y en formato Windows PC (DVD y a través de Steam).

Innovar es una empresa difícil en los lanzamientos anuales. Tras venir de dos entregas de las mejores que se recuerdan en uno de los mejores juegos de simulación de conducción. Esta vez Codemasters se ha vuelto a superar y estamos ante el mejor juego de la franquicia.

Además este mes como novedad es la introducción de la categoría cantera: Fórmula 2. El paso previo a la competición reina será clave para expandir la oferta tradicional de todos los modos de juego principales. Eso sí, llega con una particularidad, y es que de lanzamiento tendremos la edición de 2018 al completo; la de 2019 llega con una actualización gratuita que debes descargar despues de instalar el juego.

La historia en esta entrega han introducción de un pequeño hilo narrativo. Comenzaremos nuestro periplo junto a otros dos pilotos y dependiendo de nuestras actuaciones variará su comportamiento en el paddock.

La recreación de la licencia es total, a la altura del cuidado al que Codemasters nos tiene acostumbrados. El realismo de los gráficos es muy bueno. La calidad visual que ha logrado presentar en la actual generación. Además optimizado para la Playtation 4 Pro donde los efectos de iluminación, la conducción nocturna , los detalles de los circuitos y coches y las condiciones meteorologías son realmente sublimes. Las mejoras para los modelos PS4 Pro y Xbox One X hacen que el 4k luzca muy bien.

En un año, el videojuego ha mejorado notablemente en calidad gráfica y detalles. Para 2019 el departamento de arte ha mejorado aspectos como la iluminación nocturna y otros añadidos destinados al mayor realismo de los trazados. El sistema atmosférico ha sido mejorado hasta el punto de que se consigue una bruma o calima atmosférica en los trazados diurnos y nocturnos. Además todo afecta a la conducción.

El ambiente ayuda a conformar la escena y le aporta un sentido mayor de realismo y la pintura de los coches por la noche ha mejorado mucho con los brillos de las luces.

Con respecto al sonido. El ruido de los motores y de ambientación hace que te sumergas en el realismo. Muy interesante ver y oír las previas de las carreras.

Además, podremos personalizar los guantes, mono, casco, emblemas, patrocinio y más mediante la adquisición de nuevos objetos en la tienda.

Otra de la mejoras son las leyendas. La otra cara de Fórmula 1 2019 es el compromiso por mantener las leyendas que mantienen vivo el recuerdo de los grandes momentos en su larga historia. 22 vehículos legendarios completan el catálogo.

El lado histórico de esta entrega pasa por la representación de la mítica rivalidad entre Alain Prost y Ayrton Senna. Desde el menú principal podremos acceder a una campaña de 8 eventos especiales, donde controlaremos sus monoplazas. La verdad que esto nos ha gustado mucho.

Por último y los más importante es todas las mejoras del modo multijugador. Han construido este modo para ser disfrutado como un esports. Con el modo de Super licencia. Así fomentar a que la masa de jugadores interactúe entre sí mientras se le plantean objetivos a corto y medio plazo que les hagan permanecer atentos a la evolución del título. Al igual que otros proyectos de Codemasters, como Dirt Rally, se han incluido retos diarios y semanales. Todo basado en el respeto, reputación y rivalidad.

Conclusión: Pocos son los juegos licenciados que alcanzan la fidelidad que ha conseguido el equipo de Lee Mather de Codemasters. El listón lo han puesto muy alto y puede ser el juego de conducción de este año. Codemasters lo ha vuelto a hacer.

EL JUEGO F1 2019

Tras establecerse como una de las franquicias de carreras con la puntuación más alta de todos los tiempos, F1® 2019 aprovechará el éxito de las anteriores entregas para ofrecer una experiencia que se asemeja en calidad y valores de producción con su equivalente en la vida real e incluye varias características nuevas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

F1 2019 cuenta con todas las escuderías oficiales, pilotos y los 21 circuitos de la temporada 2019 . Este año, cuenta con la incorporación de la F2™ donde los jugadores podrán completar la temporada 2018 con George Russell, Lando Norris y Alexander Albon. La temporada 2019 de F2™ estará disponible como contenido descargable gratuito durante la esta temporada.

. Este año, cuenta con la incorporación de la F2™ donde los jugadores podrán completar la temporada 2018 con George Russell, Lando Norris y Alexander Albon. La temporada 2019 de F2™ estará disponible como contenido descargable gratuito durante la esta temporada. Supera a tus rivales . Modos F2™ y Carrera: enfréntate a los mejores rivales de la F2™ y la F1®. Empieza tu aventura en la F2™ y vuelve a vivir la temporada 2018 para dar el salto en la F1®, experimenta las mayores rivalidades en el deporte del motor, incluida la batalla de Lewis Hamilton con Sebastian Vettel. Establece tu reputación y vence a tus rivales en el dl Modo Historia antes de pasar al completo Campeonato 2019 de F1®.

. Modos F2™ y Carrera: enfréntate a los mejores rivales de la F2™ y la F1®. Empieza tu aventura en la F2™ y vuelve a vivir la temporada 2018 para dar el salto en la F1®, experimenta las mayores rivalidades en el deporte del motor, incluida la batalla de Lewis Hamilton con Sebastian Vettel. Establece tu reputación y vence a tus rivales en el dl Modo Historia antes de pasar al completo Campeonato 2019 de F1®. Mejorada funcionalidad para compartir y ofrecer repeticiones . Comparte y repite tus mejores momentos con la nueva característica automática de momentos destacados de la carrera.

. Comparte y repite tus mejores momentos con la nueva característica automática de momentos destacados de la carrera. 22 vehículos clásicos de la F1® . 18 coches que regresan provenientes de F1® 2018 y cuatro nuevos clásicos de los años 1990 y 2010 para los que adquieran la “Legends Edition”. Los jugadores pueden controlar el Ferrari F1-90 y el McLaren Mp4/5B o avanzar veinte años hacia adelante para probar el Ferrari F10 y el McLaren MP4-25. Los vehículos de 2010 incluidos también en la Anniversary Edition.

. 18 coches que regresan provenientes de F1® 2018 y cuatro nuevos clásicos de los años 1990 y 2010 para los que adquieran la “Legends Edition”. Los jugadores pueden controlar el Ferrari F1-90 y el McLaren Mp4/5B o avanzar veinte años hacia adelante para probar el Ferrari F10 y el McLaren MP4-25. Los vehículos de 2010 incluidos también en la Anniversary Edition. Integración de los Esports . F1® 2019 incluye un área de juego para los esports que aportará a los jugadores las últimas noticias y los últimos acontecimientos de temporada de F1® Esports Series. Ahora resulta mucho más fácil inscribirse y participar en las calificaciones online, así como ver los próximos eventos en el calendario.

. F1® 2019 incluye un área de juego para los esports que aportará a los jugadores las últimas noticias y los últimos acontecimientos de temporada de F1® Esports Series. Ahora resulta mucho más fácil inscribirse y participar en las calificaciones online, así como ver los próximos eventos en el calendario. Efectos visuales mejorados : alucinante nueva iluminación nocturna, entornos mejorados y las mejoras visuales de marca de la F1® lo acercan mucho más a la acción real. Con un mayor énfasis en la fidelidad gráfica, los entornos se han mejorado significativamente y los circuitos cobran vida como nunca antes. Las carreras nocturnas se han remozado completamente creando niveles de realismo enormemente mejorados y los efectos visuales y la actualizada transmisión del sonido de la F1® y los efectos visuales añaden un mayor realismo a todos los aspectos del fin de semana de las carreras.

: alucinante nueva iluminación nocturna, entornos mejorados y las mejoras visuales de marca de la F1® lo acercan mucho más a la acción real. Con un mayor énfasis en la fidelidad gráfica, los entornos se han mejorado significativamente y los circuitos cobran vida como nunca antes. Las carreras nocturnas se han remozado completamente creando niveles de realismo enormemente mejorados y los efectos visuales y la actualizada transmisión del sonido de la F1® y los efectos visuales añaden un mayor realismo a todos los aspectos del fin de semana de las carreras. Multijugador. La nueva funcionalidad de Liga permite a los jugadores encontrar y crear sus propis torneos. Compite en desafíos semanales y personaliza un nuevo vehículo regulado diseñado específicamente en colaboración con el equipo técnico de F1®, encabezado por Ross Brawn y Pat Symonds. El coche, que estará disponible en el modo multijugador, cumplirá con las normativas de 2019 y llega con una gama de diseños que ofrece a los usuarios un nuevo nivel de personalización.

Legends y Anniversary Edition

La Legends Edition celebra la mejor rivalidad en la historia de la F1®. Los jugadores podrán jugar como Ayrton Senna con su 1990 McLaren MP4/5B y con Alain Prost en su Ferrari F1-90, y enfrentarse en ocho desafíos así como adquirir la posibilidad de obtener la apariencia de Senna y Prost en el modo multijugador. Además, recibirán el contenido de la Anniversary Edition.

Anniversary Edition: dos coches clásicos de la temporada 2010: Ferrari F10, de Fernando Alonso y Felipe Massa, y el McLaren MP4-25 de Lewis Hamilton y Jenson Button.

F1® 2019, el videojuego oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2019 (FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™ 2019), se comercializará dos meses antes que anteriores entregas en plena temporada de F1® y se lanzará en todo el mundo el viernes 28 de junio de 2019.

Os dejamos también el anuncio de TV

Análisis de videojuego F1 2019 llega el 28 de junio a las tiendas el mejor juego de conducción.

F1 2019 Legends Edition se lanzará con tres días de acceso anticipado el 26 de junio de 2019 en el sistema de entretenimiento PlayStation®4, la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X y en formato Windows PC. La edición F1 2019 Anniversary se lanzará el 28 de junio de 2019. Se lanzará en todo el mundo el viernes 28 de junio de 2019.

Título: F1 2019

Editor/Desarrollador: Codemasters

Plataformas: PS4/Xbox One/PC

Género: Carreras/Conducción

Lanzamiento: 28 de junio de 2019

Idioma: Totalmente en castellano

PEGI: +3

PVPr: Legends Edtion -PS4/Xbox One_79,99€ –

PC_59,99€

Anniversary Edition- PS4/Xbox One_69,99 € –

PC_49,99€

Web: http://www.formula1game.com/