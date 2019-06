Harry Potter: Wizards Unite llegará a iOS y Android el 21 de junio pero no en España

Los estudios de videojuegos Niantic y Warner Bros Games han anunciado que su videojuego de realidad aumentada para móviles Harry Potter: Wizards Unite comenzará su lanzamiento global el próximo viernes 21 de junio, aunque en un primer momento no estará disponible en España. ¿Podrá Harry Potter: Wizards Unite repetir el éxito de Pokémon Go?

Anunciado a finales del año 2017, Harry Potter: Wizards Unite hasta el momento estaba preparando su lanzamiento probando el videojuego en fase beta solamente en Australia y Nueva Zelanda, y permitía a los usuarios de todo el mundo apuntarse a esta beta limitada.

Ahora, Niantic, estudio también responsable de Pokémon GO, ha dado a conocer en la cuenta de Twitter del juego que el lanzamiento global de la versión definitiva del juego comenzará este viernes 21 de junio, aunque por el momento solamente en dos países: Estados Unidos y Reino Unido según COPE.

El nuevo juego de realidad aumentada de los creadores de Pokémon Go se presenta con un vídeo promocional de acción real

Esta es la mención en Twitter. Niantic Labs, su compañía responsable, ha dado a conocer la fecha de lanzamiento en Twitter.

The worldwide launch of Harry Potter: Wizards Unite begins this Friday, June 21! Keep your eyes peeled and wand ready for more information as the game goes live in your region soon. #WizardsUnite pic.twitter.com/ckk4s4mi8a

