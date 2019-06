El videojuego A.O.T. 2: Final Battle. Desencadena una variedad de nuevos ataques para superar a los devastadores enemigos.A.O.T. 2: Final Battle llega el 5 de julio.

KOEI TECMO Europe ha desvelado una gran cantidad de información hoy sobre los nuevos sistemas de batalla que presentará su próximo título, A.O.T. 2: Final Battle. La última entrega de su intensa serie de juegos de acción, basada en el fenómeno anime mundial “Attack on Titan”, se lanzará el 5 de julio de 2019 en el sistema de entretenimiento PlayStation 4, en la plataforma Nintendo Switch™, en la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X y en formato digital para Windows PC.

Con motivo del anuncio Koei Tecmo ha distribuido nuevos vídeos de juego mostrando algunas de las armas:

Lanza del Trueno

Pistolas de Gatling – https://youtu.be/QeNXsMVU2Wc

Transformación Titán – https://youtu.be/D-96iMyu5fQ

En A.O.T. 2: Final Battle, el colosal tamaño de los enemigos impone un equipamiento más poderosos si los Exploradores intentan sobrevivir. Para aumentar la apuesta inicial, junto al tradicional Slashing Gear, los exploradores pueden ahora equiparse con el ahora incluso más mortal Shooting Gear.

Cambiando las espadas por pistolas permite ataques de largo alcance junto a una variedad de diferentes tipos de munición que ofrecen distintos tipos de daño entre los que se incluyen: disparo estándar, disparo de dispersión, disparo explosivo, disparo de desgaste y munición de disparos incendiarios.

La recarga de munición es tan fácil como reemplazar el gas y las espadas – aunque en Final Battle si los jugadores sueltan el botón de recarga cuando el dial se encuentra en la zona amarilla conseguirán una recarga perfecta y el recurso en uso no se agotará durante un corto período de tempo.

Los jugadores pueden cambiar rápidamente las cargas de los disparos y el equipamiento fulminante en las bases de suministro en el campo al tiempo que adaptarse a las situaciones de batalla son claves para vencer a los Titanes.

El impresionante equipo showdown, también está disponible para proporcionar a los exploradores un aumento masivo de poder en la batalla. Cuentan con dos opciones disponibles para ellos, la revolucionaria “Lanza del Trueno” y las “Pistolas de Gatling” que descargan ráfagas de alto nivel que romper cualquier parte del Titán que esté a la vista. Una vez se obtiene este equipamiento en combate, y el medidor del equipamiento Showdown está lleno, pueden desencadenar ataques de gran daño durante un período de tiempo limitado.

Campaña reserva

Los Exploradores deseosos de unirse a la acción pueden ya reservar el juego con antelación, en las cadenas de tiendas adscritas a la promoción, para conseguir el contenido adicional para vivir la experiencia Attack on Titan definitiva. Los que adquieran A.O.T. 2: Final Battle, en PlayStation 4 y Xbox One durante el primer mes desde su lanzamiento recibirán las vestimentas “Queen of Historia” para Christa, “Young Male Coat” para Kenny, “Plain Clothes (Underground City)” para Levi y “One-piece Dress” para Mikasa. Los usuarios de PlayStation 4 también recibirán un acceso anticipado a los personajes jugables de ‘Kenny’ y ‘Zeke’, mientras que los usuarios de Xbox One que reserven el juego con antelación también podrán desbloquear a estos personajes jugables anticipadamente. Próximamente se detallará la campaña de reserva anticipada para Nintendo Switch.

A.O.T. 2: Final Battle está siendo desarrollado por OMEGA Force, y estará disponible el 5 de julio para el sistema de entretenimiento PlayStation®4, Nintendo Switch™, Xbox One, el sistema de entretenimiento y videojuegos todo en uno de Microsoft, y en formato digital para Windows PC a través de Steam®. El título estará disponible en formato digital para su adquisición a modo de pack de actualización para los usuarios que actualmente posean A.O.T. 2.

Más información en la web oficial, http://www.koeitecmoeurope.com/aot2/finalbattle,