Conferencia Pre-E3 de Stadia. Catálogo de títulos de Ubisoft

Como la mayoría de vosotros habréis visto, durante la conferencia Pre-E3 de Stadia hemos desvelado el variado catálogo de títulos de Ubisoft con los que apoyaremos el nuevo servicio de streaming. Ghost Recon Breakpoint, The Division 2, Assassin’s Creed Odyssey, Just Dance, Trials Rising y The Crew 2 son los títulos que estarán disponible para la plataforma durante su ventana de lanzamiento.

Os dejamos el enlace al Ubi Blog donde os contamos todo en detalle, incluyendo de qué forma aprovechará Ghost Recon Breakpoint las características únicas de Stadia: https://news.ubisoft.com/en-us/article/350965/googles-stadia-gaming-platform-to-feature-ghost-recon-breakpoint-other-ubisoft-games-at-launch

Además, Ghost Recon Breakpoint podrá aprovechar al máximo las características exclusivas de Stadia, incluyendo Stream Connect, que permite a los jugadores ver la información del juego de hasta tres compañeros de equipo cooperativos en sus pantallas; y Crowd Play, que permite a los usuarios invitar a los espectadores a unirse a ellos en el juego. Ghost Recon Breakpoint también se podrá jugar en los teléfonos Pixel 3 y 3a.

Os dejamos la presentación online de Google Stadia (Stadia Connect)

A continuación os dejamos también una cita de Yves Guillemot, Cofundador y CEO de Ubisoft, sobre el anuncio: “Ubisoft traerá a Stadia increíbles mundos de juego en el momento de su lanzamiento, y tenemos muchas ganas de que los jugadores disfruten de estos mundos en la nube, una tecnología que cambiará los videojuegos”; “A partir de este mismo año, Stadia le dará a los jugadores la posibilidad de compartir incluso más momentos memorables allí donde decidan disfrutar de sus videojuegos”.

Compartimos con vosotros un adelanto de Ghost Recon Breakpoint, con el tráiler “Somos Wolves” mostrado durante la conferencia: https://youtu.be/OkdTkegBFRo