Square Enix desvela lus lanzamientos para Google Stadia. Tomb Raider Trilogy y FINAL FANTASY XV estarán disponibles en su lanzamiento

Square Enix desvela sus lanzamientos para Google Stadia. Tomb Raider Trilogy y FINAL FANTASY XV estarán disponibles en su lanzamiento

Square Enix Ltd., se enorgullece en confirmar que TOMB RAIDER®, Rise of the Tomb Raider®, Shadow of the Tomb Raider™ y FINAL FANTASY® XV estarán disponibles para Stadia cuando la nueva plataforma salga a la venta en Noviembre 2019.

Os dejamos la presentación online de Google Stadia (Stadia Connect)

Google Stadia se lanzará en noviembre en 14 países y según sus responsables, lo hará con los principales videojuegos del mercado gracias a los acuerdos que han llegado con 20 de las editoras más importantes del panorama del ocio digital. Mountain View habría conseguido cerrar acuerdos con empresasBethesda Softworks, Capcom, Electronic Arts, Rockstar Games, y Square Enix,

TOMB RAIDER explora los intensos orígenes de Lara Croft® y su increíble transformación, de joven inexperta a dura superviviente. Con su instinto como única arma y una capacidad innata para superar los límites de la resistencia humana, Lara tiene que luchar para desentrañar la oscura historia de una isla olvidada y escapar de su agarre implacable.

En Rise of the Tomb Raider, Lara es más que una superviviente y se embarca en su primera expedición en busca del secreto de la inmortalidad. Explorará un mundo vasto y hostil, participará en combates de guerrilla y descubrirá tumbas letales.

En Shadow of the Tomb Raider, Lara debe viajar a un entorno magnífico que oculta las mayores tumbas en la historia de la franquicia, secretos escondidos y nuevos y astutos enemigos. En la lucha por salvar el mundo del apocalipsis maya, Lara se convertirá en la aventurera que está destinada a ser.

FINAL FANTASY® XV es un aclamado juego de rol (RPG) y la última entrega hasta la fecha de la emblemática serie de FINAL FANTASY. En esta aventura única que está ambientada en un mundo fascinante que combina fantasía y realidad, los jugadores se unirán al príncipe Noctis y a sus compañeros en un viaje épico de fraternidad, amor y desesperanza en el que desentrañarán el destino de Noctis y se alzarán en armas contra el beligerante Imperio de Niflheim. Con un elenco de personajes cautivadores, impresionantes efectos visuales, un mundo abierto por explorar y combates cargados de acción en tiempo real, FINAL FANTASY XV es la experiencia de FINAL FANTASY definitiva tanto para los fans de siempre como para los no iniciados en la serie.

«Estamos entusiasmados por llevar la aclamada trilogía de Tomb Raider a Stadia», comentó Gary Snethen, director de tecnología de Crystal Dynamics®. «Es una plataforma nueva y emocionante y nos encanta la idea de que un nuevo público tenga la oportunidad de descubrir el origen de Lara».

«Stadia ofrece nuevas oportunidades a nuestros equipos de investigación y desarrollo, que siempre están abiertos a nuevos desafíos», dijo Julien Bouvrais, director de tecnología de Eidos-Montréal™. «Formar parte de la primera remesa de juegos publicados en esta plataforma nos permite abrir un nuevo camino y demuestra la dedicación de nuestro estudio a ofrecer experiencias pioneras para todos los jugadores».

«Nos alegra tener la oportunidad de llevar los cautivadores personajes y el absorbente mundo de FINAL FANTASY XV a aún más jugadores a través de la plataforma Stadia», dijo el Brand Manager Shinji Hashimoto. «El viaje del príncipe Noctis es la aventura perfecta para que los jugadores disfruten de Stadia».

TOMB RAIDER, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider ya están disponibles en todo el mundo para Xbox One, PlayStation®4 y Windows PC/Steam. FINAL FANTASY XV ya está disponible para Xbox One, PlayStation®4 y Windows PC/Steam/Origin.

Google Stadia será un servicio de suscripción. No requerirá de consola, pero sí se nos ofrece un mando especial con un botón para capturar imágenes y compartir el contenido de los juegos. Google ha decidido dividir su plataforma en dos: por un lado Stadia Pro, que permitirá jugar en 4K a 60Ffps y por otro Stadia Base, que se lanzará más adelante, tendrá la resolución limitada a 1080p pero será gratuito para todos los dispositivos compatibles.

Google Stadia Pro estará disponible a partir de noviembre a un precio de 9,99 euros. Un coste de suscripción equivalente al de Xbox Game Pass y ligeramente inferior a los 14,99 euros de PS Now.