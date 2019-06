Call of Duty Modern Warfare ya disponible para su reserva en PlayStation Store

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado hoy los nuevos contenidos de la actualización semanal de PlayStation®Store (PS Store), entre los que destaca la apertura de reservas de Call of Duty Modern Warfare, el nuevo –y esperadísimo- juego de la popular saga de Activision Blizzard. En él Infinity Ward, el estudio que lo empezó todo, obsequia al jugador con una épica reinvención desde cero de la icónica serie Modern Warfare.

En PS Store los usuarios podrán encontrar diferentes ediciones del juego y obtener bonificaciones por hacer la reserva de las mismas, como son en –por ejemplo- el caso de la Edición Agente Superior: ficha de Prestigio para Call of Duty: Black Ops 4, Tema Dinámico Promocional de PS4, objeto de bonificación de la Edición Digital, objetos digitales premium de la Edición Agente, 3.000 puntos Call of Duty.

Esta semana hay otro hito muy relevante en PS Store y es que los miembros del sevicio PlayStation Plus podrán disfrutar de una serie de descuentos dobles: desde hoy y hasta el día 12 de junio se ofertará una serie de contenidos consistentes en juegos y complementos con hasta un 30% de descuento y aquellos usuarios que sean miembros de la comunidad de PS Plus tendrán la oportunidad de adquirirlos hasta con un 60%. Títulos tan conocidos y de géneros tan dispares como Batman Arkham Collection, Madden NFL 19: Hall of Fame Edition o LEGO Marvel Super Heroes 2, pueden ser adquiridos por los miembros del servicio premium de PlayStation por 17,99€ los dos primeros y 23,99€ el segundo.

Y, pasando de los juegos de catálogo a las futuras incorporaciones, las bonificaciones por la reserva en este caso se anuncian para Death Stranding, la nueva experiencia propuesta por el legendario creador de videjuegos Hideo Kojima, de la que además recientemente se ha anunciado su fecha de lanzamiento: 8 de noviembre. Los usuarios que hagan la reserva del título obtendrán el avatar de Chibi Ludens, un tema dinámico y objetos especiales dorados para el juego.

Respecto a los títulos completos que ya están disponibles en PS Store, esta semana –y como no podía ser de otra forma-, destacamos Blood & Truth, la trepidante aventura de acción que el usuario podrá protagonizar y experimentar en realidad virtual ataviado con su dispositivo PlayStation VR.

Por último, PS Store no falta a su cita con La Oferta de la Semana, que en esta ocasión recae sobre juego Need for Speed Payback, abaratando su precio hasta un 57%. Así, los usuarios podrán adquirir hasta el 5 de junio este emocionante título de conducción de EA por 12,99€ y, en el caso de la Edición Deluxe, por 17,99%.