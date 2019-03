PlayStation Plus de abril del 2019. Gratis los juegos Conan Exiles y The Surge

PlayStation Plus de abril del 2019. Gratis los juegos Conan Exiles y The Surge. Como cada mes, PlayStation Plus viene cargado de novedades y ventajas exclusivas para sus suscriptores. Durante el mes de abril, los suscriptores de PlayStation®Plus tendrán acceso a: Conan Exiles y The Surge, ambos para PlayStation®4 y valorados en 89,98€.

Conan Exiles es un juego de supervivencia de mundo abierto ambientado en las brutales tierras de Conan el Bárbaro. Los jugadores también podrán disfrutar de The Surge, un brutal RPG de combate y exploración.

Asimismo, de forma exclusiva para España y Portugal, los usuarios de PlayStation®Plus podrán descargar sin coste adicional Melbits World Demo y Melbits™World Collector’s Pack, dos contenidos del título cooperativo de puzzles y plataformas para PlayLink™ desarrollado en España con el apoyo de PlayStation®Talents y galardonado con el reconocimiento al ‘Mejor Juego’ de los Premios PlayStation® 2017. Los jugadores podrán disfrutar de los seis divertidos niveles que enamorarán y pondrán a prueba a familia y amigos por igual y también podrán conseguir los nueve avatares y siete temas de la banda sonora original para seguir transmitiendo el buen rollo de los Melbits™.

Este mes de abril llega a PlayStation League la fase final del torneo FIFA Global Series Local Qualifiers Spain una competición de eSports del videojuego EA Sports FIFA 19 con una bolsa de premios valorada en 3.000€. ¡Entra en la web y apúntate! La inscripción es gratuíta.

En cuanto a PlayStation®Plus Rewards, los miembros de PlayStation Plus podrán beneficiarse de un descuento del 40% en la suscripción anual de la revista Playmanía. Adicionalmente, Regalo original, ofrecerá un 20% de descuento en todos los productos (no aplicable a gastos de envío) para los miembros del servicio PlayStation®Plus.