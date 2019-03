F1 2019 se lanzará el 28 de junio para PS4, Xbox One y PC

Codemasters y Koch Media han anunciado hoy que F1 2019, el videojuego oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2019 (FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™ 2019), se comercializará dos meses antes que anteriores entregas en plena temporada de F1® y se lanzará en todo el mundo el viernes 28 de junio de 2019. El juego se estrenará durante el fin de semana del Gran Premio de Austria y, a diferencia de anteriores entregas, antes de los grandes premios de Gran Bretaña, Alemania y Hungría. F1® 2019 ha estado en desarrollo durante casi dos años, convirtiéndose en el lanzamiento más ambicioso en la historia de la franquicia y se lanzará en el sistema de entretenimiento PlayStation®4, en la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X y en formato Windows PC (DVD y a través de Steam).

Trabajando en colaboración con F1®, por primera vez, los jugadores podrán ponerse al volante de un nuevo vehículo regulado diseñado específicamente en colaboración con el equipo técnico de F1®, encabezado por Ross Brawn y Pat Symonds. El coche, que estará disponible en el modo multijugador, cumplirá con las normativas de 2019 y llega con una gama de diseños que ofrecen a los usuarios un nuevo nivel de personalización . Los diseños de los equipos de F1® 2019 aparecerán también en los primeros materiales de la campaña de marketing, pero serán reemplazados por los diseños finales de las escuderías antes del lanzamiento del juego.

Tras establecerse como una de las franquicias de carreras con la puntuación más alta de todos los tiempos, F1® 2019 aprovechará el éxito de las anteriores entregas para ofrecer una experiencia que se asemeja en calidad y valores de producción de su equivalente en la vida real e incluye varias características nuevas de juego que se desvelarán en los próximos meses. Para ir abriendo el apetito, Codemasters ha lanzado hoy el tráiler anticipo de F1® 2019, que muestra algunas de los aspectos más nuevos del juego.

Puedes ver el tráiler del anuncio:

