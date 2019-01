La private beta de Tom Clancy’s The Division 2 permite echar un primer vistazo al contenido endgame

Los jugadores podrán disfrutar de un Washington D. C. transformado en la private beta, tanto en misiones principales como en contenido endgame.

Madrid, España Hoy, Ubisoft ha anunciado el contenido de la private beta de Tom Clancy’s The Division 2, que incluye misiones de juego y posteriores a la campaña principal, y que tendrá lugar del 7 de febrero a las 10:00 CET, al 11 de febrero a las 10:00 CET. La precarga de la private beta comenzará el 6 de febrero a las 10:00 CET. Los jugadores de Xbox One, PS4 y PC podrán conseguir su acceso a la private beta reservando The Division 2 en los distribuidores participantes. También pueden registrarse ahora en http://thedivisiongame.com/beta para tener la oportunidad de probar la que ya es la beta a la que más rápido se han apuntado los jugadores en toda la historia de Ubisoft.

En la private beta los jugadores podrán disfrutar de un adelanto de lo que les espera en Tom Clancy’s The Division 2. Tras establecer su base de operaciones en la Casa Blanca, los agentes de The Division se adentrarán en un Washington D. C. completamente transformado, desbloqueando nuevos talentos y habilidades al progresar hasta el nivel 7, y descubrirán la parte oriental del mundo abierto, que ofrece el siguiente contenido:

Dos misiones principales, disponibles en modo Historia, Normal y Difícil

Cinco misiones secundarias y actividades adicionales en el mundo abierto

Un modo de juego PvPvE único en una de las tres nuevas Zonas Oscuras

Un juego PvP organizado en uno de los modos de la experiencia Conflicto, Escaramuza

Además de todo este contenido, a partir del viernes 8 de febrero a las 17:00 CET los fans de The Division 2 tendrán la oportunidad de descubrir en primicia el contenido endgame con una misión de Invasión. Los jugadores podrán disfrutar del juego hasta el nivel 30, y desbloquear las especializaciones nuevas: Superviviente, Tirador y Demoledor.

Para más detalles sobre la private beta, por favor, entra en: www.thedivisiongame.com/faq/beta

Tom Clancy’s The Division 2 saldrá a la venta en todo el mundo el 15 de marzo de 2019, en la familia de dispositivos de Xbox One (incluyendo Xbox One X), en el sistema de entretenimiento informático PlayStation 4 y en Windows PC.

Desarrollado bajo la dirección de Massive Entertainment, en colaboración con otros siete estudios de todo el mundo**, Tom Clancy’s The Division 2 es la evolución del género de juego de rol y shooter online de mundo abierto que la primera entrega ayudó a establecer. Ambientado siete meses después de la liberación del mortal virus que asoló la ciudad de Nueva York, The Division 2 pone las cosas difíciles a los jugadores al situarles en un Washington D. C. desmoronado y en pleno colapso. El mundo está a punto de derrumbarse, y su población se enfrenta a la peor crisis de la historia del ser humano. Como agentes veteranos de The Division, los jugadores son la última esperanza para evitar el completo derrumbe de la sociedad, mientras grupos diferentes de enemigos pugnan por controlar la ciudad. Si perdemos Washington D.C., la nación entera estará perdida. Desarrollado con una mentalidad que convierte el final del juego y la libertad estratégica de cada jugador en el centro de atención, Tom Clancy’s The Division 2 se alimenta de un trabajo de más de dos años de escuchar y aprender de la comunidad de The Division para ofrecer una experiencia que resulte incluso más completa y satisfactoria para todo tipo de jugadores.

Para saber más de Tom Clancy’s The Division 2, visita: tomclancy-thedivision.ubisoft.com . Para conocer las últimas novedades de Tom Clancy’s The Division 2 y otros juegos de Ubisoft, visita Ubisoft News: news.ubisoft.com .

* Reserva cualquier edición de Tom Clancy’s The Division® 2 en alguna de las tiendas y plataformas colaboradoras, estrictamente conforme a los términos de la fase de private beta para obtener acceso. Los Términos y condiciones se aplicarán de forma estricta y se comunicarán en una fecha posterior, según lo determine Ubisoft. Sujeta a disponibilidad y mientras duren las existencias. El contenido y los requisitos del sistema están todavía por determinar; comprueba todos los requisitos/detalles/restricciones antes de comprar o canjear. Oferta promocional. No es válida donde esté prohibida o restringida. Más información en: www.thedivisiongame.com/faq/beta.

** Los estudios asociados son Ubisoft Reflections, Red Storm Entertainment, Ubisoft Annecy, Ubisoft Leamington, Ubisoft Shanghái, Ubisoft Bucarest y Ubisoft Sofía.