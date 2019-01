Las Rebajas de Enero de PlayStation se amplían con descuentos en nuevos títulos de PS4

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) anuncia la ampliación de la campaña promocional Rebajas de Enero con la incorporación de importantes descuentos en nuevos títulos del catálogo de PlayStation®4 (PS4™) que se unen a los cientos de videojuegos que permanecen actualmente rebajados. Las ofertas, exclusivas de las ediciones digitales de los distintos títulos, ya están disponibles a través de PlayStation®Store (PS Store) y permanecerán activas hasta el 18 de enero (en el caso de los nuevos videojuegos rebajados) y en otras fechas (dependiendo del título) de enero de 2019.

Las Rebajas de Enero son los mayores descuentos del año en la tienda digital PS Store (con más de 1000 títulos rebajados) y una grandísima oportunidad para que los jugadores puedan adquirir algunos de los títulos más destacados a precios increíbles. En este sentido, las nuevas incorporaciones incluyen videojuegos como Assassin’s Creed® Origins (19,99 €), Hitman™ 2 (39,99 €), Need For Speed™Payback (12,99 €), TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE (11,99 €) o STAR WARS™ Battlefront™ II (12,99 €), entre otros muchos. Además, y como promoción exclusiva en España, el precio rebajado de God of War® Digital Deluxe Edition (29,99 €) y Call of Duty®: Black Ops 4 (45,49 €) se prolongarán hasta el día 11 de enero; mientras que el precio rebajado de Fallout 76 (34,99 €) se mantendrá hasta el próximo 7 de enero.

Os dejamos el tráiler de Rebajas de Enero de PlayStation Store.

Por otra parte, destacar que otros grandes éxitos como Fortnite – Standard Founder’s Pack, FIFA 19, Assassin’s Creed®Odyssey o Marvel’s Spider-Man, también permanecen con importantes descuentos sobre sus precios originales.

Ofertas destacadas de ‘Rebajas de Enero’ en PlayStation®Store

Finalizan el día 7 de enero de 2019:

• Fortnite – Standard Founder’s Pack : 19,99 € / Precio original: 39,99 €

• Marvel’s Spider-Man : 39,99 € / Precio original: 69,99 €

• Fallout 76 : 34,99 € / Precio original: 69,99 €

Finalizan el día 11 de enero de 2019:

• FIFA 19 : 34,99 € / Precio original: 69,99 €

• Assassin’s Creed®Odyssey : 34,99 € / Precio original: 69,99 €

• Battlefield™ V : 34,99 € / Precio original: 69,99 €

• NBA 2K19 : 39,99 € / Precio original: 69,99 €

• God of War® Digital Deluxe Edition : 29,99 € / Precio original: 69,99 €

• Call of Duty®: Black Ops 4 : 45,49 € / Precio original: 69,99 €

Finalizan el día 18 de enero de 2019:

• Hitman™ 2 : 39,99 € / Precio original: 69,99 € (Nueva incorporación)

• Need For Speed™Payback : 14,99 € / Precio original: 49,99 € (Nueva incorporación)

• Assassin’s Creed® Origins : 19,99 € / Precio original: 69,99 € (Nueva incorporación)

• TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE : 11,99 € / Precio original: 39,99 € (Nueva incorporación)

• STAR WARS™ Battlefront™ II : 12,99 € / Precio original: 49,99 € (Nueva incorporación)

• The Sims™ 4 : 9,99 € / Precio original: 39,99€

• TOM CLANCY’S THE DIVISION : 9,99 € / Precio original: 49,99 €

• TEKKEN 7 : 19,99 € / Precio original: 49,99 €

• Gran Turismo™ Sport : 19,99 € / Precio original: 39,99 €

• RESIDENT EVIL 7 biohazard : 14,99 € / Precio original: 29,99 €

Además de estas ofertas destacadas, en total hay más de 1000 títulos con descuento en PlayStation®Store a lo largo de toda la campaña promocional Rebajas de Enero de PlayStation®.

