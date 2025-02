Los agentes de Robots.txt que usan ChatGPT para acceder a tu contenido

Compartir Facebook

OpenAI emplea una variedad de bots para interacciones específicas en sitios web, recopilando datos que alimentan sus modelos de IA, incluido ChatGPT.

GPTBot y ChatGPT Search son parte de esta suite de herramientas, según los documentos oficiales de la empresa liderada por Sam Altman.

Los bots para Robots.txt son los siguientes:

OAI-SearchBot : Este bot está diseñado para enlazar y mostrar sitios web en las búsquedas dentro de ChatGPT. No se utiliza para recopilar información destinada al entrenamiento de los modelos de IA de OpenAI. Para controlar la visibilidad de un sitio en estos resultados, los administradores pueden configurar el acceso en el archivo robots.txt.

: Este bot está diseñado para enlazar y mostrar sitios web en las búsquedas dentro de ChatGPT. No se utiliza para recopilar información destinada al entrenamiento de los modelos de IA de OpenAI. Para controlar la visibilidad de un sitio en estos resultados, los administradores pueden configurar el acceso en el archivo robots.txt. ChatGPT-User : Facilita la navegación web de forma activa cuando un usuario consulta algo específico en ChatGPT, permitiendo al modelo acceder a contenido en tiempo real sin emplearlo para entrenamiento.

: Facilita la navegación web de forma activa cuando un usuario consulta algo específico en ChatGPT, permitiendo al modelo acceder a contenido en tiempo real sin emplearlo para entrenamiento. GPTBot: Utilizado para recoger datos que podrían ser usados en el desarrollo de futuros modelos de IA de OpenAI. Los propietarios de sitios web pueden bloquear este bot si no desean que su contenido sea utilizado en dicho proceso.

Cada bot opera de forma independiente, permitiendo a los gestores web controlar su interacción con cada uno a través de ajustes específicos.

Cuando OpenAI introdujo su buscador generativo con tecnología de BING, renombrado a ChatGPT SearchGPT, varios medios, incluido THE NEW YORK TIMES, bloquearon a OAI-SearchBot, protegiendo su contenido de uso no autorizado y preocupados por la posible afectación a sus ingresos. Esta acción llevó a litigios contra OpenAI y MICROSOFT por parte de algunos de estos medios.

Por otro lado, algunos medios han optado por formar alianzas con OpenAI, participando en su programa de licencias de noticias, lo que les permite tener enlaces destacados en las búsquedas de SearchGPT.

En España, grupos como PRISA con publicaciones como EL PAÍS y AS, entre otros, forman parte de este tipo de acuerdos.

Cómo impedir que OpenAI ChatGPT utilice el contenido de su sitio web

Si como SEO no quieres aparece en las búsquedada IA de ChatGPT debes bloquearlo en tu archivo robots.txt. Estas son la líneas

User-agent: ChatGPT-User Disallow: / User-agent: OAI-SearchBot Disallow: / User-agent: GPTBot Disallow: /

Para confirmar que el archivo robots.txt funciona correctamente, puede visitar « https://yourwebsite.com/robots.txt » en su navegador. Robots.txt es un estándar que utilizan los sitios web para indicar a los robots de rastreo y de extracción de datos qué páginas o archivos pueden o no solicitar de su sitio. No todos los robots cumplen con este estándar, pero ChatGPT de OpenAI lo respeta. Si realiza modificaciones simples en el archivo `robots.txt` de su sitio, puede administrar el acceso de varios robots de rastreo, incluido ChatGPT.

Bloqueo avanzado de ChatGPT por directorios. Este ejemplo seria por los tres bots si lo quieres hacer bien

Para bloquear todas las páginas de un directorio, pero permitir un archivo específico:

User-agent: ChatGPT-User Disallow: /privatePage/ Allow: /privatePage/publicFile.jpg User-agent: OAI-SearchBot Disallow: /privatePage/ Allow: /privatePage/publicFile.jpg User-agent: GPTBot Disallow: /privatePage/ Allow: /privatePage/publicFile.jpg

Para bloquear una página específica

User-agent: ChatGPT-User Disallow: /privatePage/ User-agent: OAI-SearchBot Disallow: /privatePage/ User-agent: GPTBot Disallow: /privatePage/

Para bloquear un archivo específico

User-agent: ChatGPT-User Disallow: /privatePage/privateFile.html User-agent: OAI-SearchBot Disallow: /privatePage/privateFile.html User-agent: GPTBot Disallow: /privatePage/privateFile.html

